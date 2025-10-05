Người ta vẫn quan niệm, một ban công xanh tươi chẳng những khiến ngôi nhà thêm sinh động mà còn là nơi thu hút khí lành, mang lại nhiều may mắn cho gia đình. Cây cối không chỉ làm đẹp, lọc bụi và tạo cảm giác thư thái mà còn mang trong mình ý nghĩa phong thủy riêng. Chọn đúng loại cây trồng, gia chủ chẳng khác nào đặt một "bùa hộ mệnh" giúp tiền tài và phúc khí luôn ghé thăm. Và trong số vô vàn loài cây cảnh, có 3 loại thường được nhắc đến nhiều nhất vì được xem là biểu tượng của tài lộc.

1. Phật thủ: biểu tượng cát tường và sung túc

Cây phật thủ vốn thuộc họ cam quýt, nổi bật với quả vàng có hình dáng giống bàn tay Phật. Hình tượng ấy được xem là biểu trưng của sự che chở và phúc lành. Khi vào mùa, quả tỏa hương nhẹ nhàng, giúp không gian thêm trong lành và dễ chịu. Trong phong thủy, quả phật thủ mang ý nghĩa tiền bạc sung túc, cuộc sống no đủ. Bởi thế, dù kinh tế không mấy dư dả, nhiều người vẫn ưu tiên trồng một chậu phật thủ trên ban công để đón vận may.

2. Sen đá ống điếu: cây hút tiền của gia đình

Sen đá ống điếu, còn được gọi là cây hút tiền, vốn nổi tiếng với khả năng chiêu tài. Đây là loài cây nhỏ nhắn, mọng nước, cực kỳ dễ chăm, gần như không cần quá nhiều công sức. Khi thời tiết lạnh, lá cây chuyển viền đỏ rực, nhìn vừa lạ mắt vừa mang ý nghĩa may mắn. Nhiều gia đình chọn sen đá ống điếu đặt ở ban công hoặc làm quà tặng trong dịp khai trương, với mong muốn gia chủ luôn dư dả, tài lộc dồi dào.

3. Trạng nguyên: hoa đỏ tượng trưng phú quý

Trạng nguyên được biết đến là loài cây mang sắc đỏ rực rỡ, thường nở vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Màu đỏ của hoa không chỉ tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc mà còn là biểu tượng của may mắn, phú quý và thành công. Đặt một chậu trạng nguyên ở ban công, vừa làm sáng bừng không gian, vừa mang ý nghĩa thăng tiến cho gia chủ. Nhiều gia đình tin rằng trồng trạng nguyên sẽ giúp công việc thuận lợi, tiền tài hanh thông, nhất là trong năm mới.

Phật thủ, sen đá ống điếu và trạng nguyên vừa dễ chăm sóc, vừa đẹp lại mang ý nghĩa phong thủy tốt. Trồng chúng ở ban công không chỉ làm bừng sáng không gian sống, giúp tinh thần thêm hứng khởi mà còn được tin rằng sẽ mang lại tài lộc, xua đi vận xấu. Người xưa vẫn thường nói, nhà có cây cát tường thì ắt sẽ có phúc, vì vậy những loại cây này luôn đáng để sở hữu.

