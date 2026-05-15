Nam thanh niên 19 tuổi họ Lu bắt đầu bán hàng ở chợ Yantai, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc khi mới 17 tuổi và giờ đã trở thành trụ cột của gia đình.

Để trông hấp dẫn hơn, Lu nảy ra ý tưởng mặc vest khi bán cơm rang ở chợ và ghi lại hoạt động của mình trên mạng xã hội. Cậu rất chăm chỉ tạo dáng khi nấu ăn như vuốt tóc ra phía sau, nháy mắt tạo nét với máy quay; ngậm điếu thuốc trong miệng nhưng không hút; tung và bắt quả trứng rồi đập vô chảo hoặc thậm chí quỳ gối khi đổ bỏ thức ăn...

Nam thần cơm rang nổi tiếng trên mạng vì mặc áo vest nấu ăn

Hiện tài khoản cá nhân của Lu thu hút tới 46.000 người theo dõi và 190.000 lượt thích, Lu đã đăng tải các video về phong cách nấu ăn độc đáo của mình và kèm theo hashtag #sanjifriedrice.

Sanji là một đầu bếp hư cấu sành điệu trong bộ anime Nhật Bản One Piece , do Eiichiro Oda sáng tạo.

Quán cơm của Lu mở cửa từ 5h chiều đến 11h30 tối. Nhờ sự nổi tiếng và cách quảng cáo bản thân độc đáo, mỗi ngày, Lu bán được hơn 200 phần cơm chiên với giá khoảng 10 nhân dân tệ (gần 40 nghìn đồng). Vào giờ cao điểm, nam thanh niên có thể làm một phần cơm chiên trong vòng ba phút.

Lu phát trực tiếp lên mạng cảnh cậu nấu ăn để thu hút khách hơn

Theo lời Lu, doanh thu hàng tháng của quầy hàng là 50.000 nhân dân tệ (gần 200 triệu đồng). Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận còn lại là 20.000 nhân dân tệ (gần 80 triệu đồng) mỗi tháng.

Để cân bằng được công việc bán cơm và sản xuất nội dung video, bố của Lu sẽ hỗ trợ con trai chuẩn bị thức ăn và thỉnh thoảng cũng nấu ăn vào những lúc rảnh rỗi.

Một số cư dân mạng bày tỏ hoài nghi về doanh thu của quán cơm, mọi người đặt câu hỏi về việc anh ta có thể kiếm được nhiều tiền như vậy bằng cách nào, cho rằng phép tính không khớp.

Bàn tay của Lu phồng rộp vì phải rang cơm liên tục

"Tôi đã phát trực tiếp trong lúc bán cơm để mọi người thấy được quán đông khách ra sao. Tôi không hề được nghỉ ngơi, bàn tay phồng rộp lên vì phải đảo cơm quá nhiều", Lu nói.

Cũng theo chàng trai 19 tuổi, các khách hàng đến quán lần đầu tiên có thể vì tò mò nhưng điều giữ chân họ ở lại chính là hương vị.

Nhiều thực khách muốn đến quán để được ngắm nam thần cơm rang

Lu không tiết lộ kế hoạch kinh doanh tương lai của mình nhưng cho biết đã bắt đầu nhận các nhân viên đến học việc.

“Trông cậu giống Sanji quá,” một cư dân mạng bình luận.

“Món ăn của anh ấy rất ngon. Tôi muốn đến Sơn Đông để tận mắt chứng kiến,” một người khác nói.