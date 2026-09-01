Bán, cho thuê chỗ để ô tô chung cư trái quy định bị phạt tới 200 triệu đồng

Chủ đầu tư bán, cho thuê chỗ để ô tô trong chung cư không đúng quy định sẽ bị phạt 160-200 triệu đồng, đồng thời buộc điều chỉnh việc bán, cho thuê theo quy định.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 339/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà, kinh doanh bất động sản (có hiệu lực từ ngày 26/8).

Phạt đến 200 triệu đồng đối với hành vi bán, cho thuê chỗ để xe ô tô trong chung cư trái quy định. (Ảnh minh họa: Hoài Anh)

Đáng chú ý, Nghị định quy định cụ thể mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm của chủ đầu tư trong quản lý, sử dụng nhà chung cư và kinh phí bảo trì.

Cụ thể, chủ đầu tư bị phạt tiền từ 160 - 200 triệu đồng nếu bán, cho thuê chỗ để ô tô trong nhà chung cư không đúng quy định. Ngoài bị phạt tiền, chủ đầu tư còn bị buộc điều chỉnh việc bán, cho thuê chỗ để xe ô tô trong nhà chung cư theo đúng quy định.

Mức phạt 160-200 triệu đồng cũng được áp dụng đối với chủ đầu tư có một trong các hành vi như: xác định kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư không đúng quy định; không ghi hoặc ghi không đúng thông tin về tài khoản thanh toán để quản lý kinh phí bảo trì trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hoặc phần diện tích khác của nhà chung cư.

Chủ đầu tư không đề nghị tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang quản lý tài khoản kinh phí bảo trì chuyển kinh phí và lãi phát sinh sang tài khoản quản lý kinh phí bảo trì do Ban quản trị nhà chung cư lập cũng chịu mức phạt trên.

Không bàn giao phí bảo trì bị phạt tới 300 triệu đồng

Chính phủ quy định mức phạt từ 260-300 triệu đồng đối với chủ đầu tư không bàn giao, bàn giao chậm, bàn giao không đầy đủ kinh phí bảo trì và tiền lãi gửi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định.

Cùng mức phạt này là hành vi quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì không đúng quy định; không đóng hoặc đóng không đầy đủ kinh phí bảo trì đối với diện tích căn hộ, phần diện tích khác mà chủ đầu tư giữ lại không bán hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua tính đến thời điểm bàn giao đưa nhà chung cư vào sử dụng.

Chủ đầu tư không bàn giao, bàn giao không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn hồ sơ nhà chung cư cho Ban quản trị cũng bị phạt 260-300 triệu đồng.

Đối với hành vi không bàn giao, bàn giao chậm hoặc không đầy đủ kinh phí bảo trì, ngoài bị phạt tiền, chủ đầu tư còn bị buộc bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư và toàn bộ phần lãi phát sinh theo quy định.

Nghị định cũng áp dụng mức phạt 260-300 triệu đồng đối với hành vi tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư hoặc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở.

Việc tự ý sử dụng phần diện tích và trang thiết bị thuộc quyền sở hữu chung, sử dụng chung không đúng quy định; thay đổi mục đích sử dụng phần diện tích làm dịch vụ trong nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép cũng thuộc nhóm hành vi bị phạt ở mức này.

Không tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu bị phạt tới 260 triệu đồng

Theo Nghị định, mức phạt từ 200-260 triệu đồng được áp dụng đối với chủ đầu tư không bố trí hoặc bố trí không đủ diện tích làm nhà sinh hoạt cộng đồng, không gian sinh hoạt cộng đồng theo quy định.

Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi quản lý, sử dụng kinh phí quản lý vận hành không đúng quy định; không tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu; không lập hoặc lập không đúng, không đầy đủ tài liệu quyết toán kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư.

Ngoài ra, chủ đầu tư có thể bị phạt từ 80-100 triệu đồng nếu không mở tài khoản thanh toán hoặc mở tài khoản để quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung không đúng quy định; không lập hoặc lập kế hoạch bảo trì không đúng quy định.

Mức phạt 80-100 triệu đồng còn áp dụng đối với trường hợp không công khai hồ sơ theo quy định cho người mua, thuê mua căn hộ trước khi bàn giao căn hộ hoặc bàn giao nhưng không lập biên bản kèm theo các giấy tờ pháp lý liên quan đến nhà ở mua bán, thuê mua.