Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y nhân sự mới

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2015-2020.



Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, sinh năm 1966, trình độ Tiến sĩ xây dựng Đảng - chính quyền Nhà nước. Đồng chí từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND huyện, Phó Bí thư Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy Vũng Liêm; Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, khóa IX; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016- 2021.

Dịp này, Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Văn Hiểu (sinh năm 1964), Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp thay Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn nghỉ công tác chờ hưu; điều động Đại tá Đoàn Minh Lý (sinh năm 1964), Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón chúc mừng các đồng chí đảm nhiệm cương vị mới và nhấn mạnh, các đồng chí vừa nhận quyết định sẽ tiếp tục thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; nỗ lực trau dồi kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tin tưởng, giao phó./.