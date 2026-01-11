Bán bánh mì và cafe, khách sử dụng voucher thanh toán, Cục Thuế khuyến cáo cần tuân thủ quy định này khi xuất hóa đơn

Ngày 26/12/2025, Bộ Tài chính đã phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị đối thoại với người nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025.

Tại đây, Công ty TNHH JIN Việt Nam, có địa chỉ tại phường Từ Liêm, TP. Hà Nội cho biết, công ty kinh doanh bánh mì và cafe, có phát hành voucher tặng cho khách hàng với nhiều mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng. Khách hàng sau đó sẽ sử dụng voucher để thanh toán tiền mua hàng.

Công ty JIN thắc mắc, với trường hợp này sẽ xuất hóa đơn bán hàng GTGT thông thường hay là hóa đơn tặng khách không thu tiền. Trong trường hợp là hóa đơn bán hàng GTGT thông thường, chi phí bán hàng đó có được coi là chi phí hợp lý? (Nếu tổng chương trình khuyến mại trong một năm từ 100 triệu đồng trở xuống).

Với câu hỏi này, Cục Thuế chỉ ra, Công ty JIN thực hiện lập hóa đơn theo các quy định sau đây:

Trường hợp phát hành voucher tặng cho khách hàng, khi khách hàng sử dụng voucher để thanh toán tiền mua hàng thì doanh nghiệp lập hóa đơn theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

Công ty sử dụng loại hóa đơn theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP). Về nội dung trên hóa đơn, Công ty JIN cần thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, đối với việc xác định các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, Cục Thuế đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế để thực hiện theo quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ.

Với các quy định trên, Cục Thuế đề nghị doanh nghiệp căn cứ hoạt động kinh doanh thực tế, đối chiếu với quy định để áp dụng thực hiện. Ngoài ra, công ty có thể liên hệ cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn.