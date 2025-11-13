Bán 1.854 xe một tháng, Mitsubishi Xforce lần thứ hai vượt mặt Yaris Cross, rộng cửa trở lại top 10 xe bán chạy nhất tháng

Theo báo cáo doanh số của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Mitsubishi Xforce kết thúc tháng 10/2025 với doánh số 1.854 xe bán ra. Đây là doanh số cao nhất mẫu xe này đạt được tính từ đầu năm 2025.

Mitsubishi Xpander bất ngờ bứt phá doanh số. Ảnh: Đại lý

Trong khi đó, Toyota Yaris Cross bán ra 1.833 xe trong tháng 10. Như vậy, Xforce đã có lần thứ hai vượt qua “đại kình địch” của mình trong năm 2025. Lần đầu tiên là vào tháng 6/2025. Dẫu vậy, vị thế chung của hai mẫu xe này vẫn không thay đổi. Cộng dồn đến hết tháng 10/2025, Mitsubishi Xforce bán ra 9.888 xe, thua sút hơn hẳn Yaris Cross với doanh số 11.488 xe.

Dù bùng nổ doanh số nhưng Xforce vẫn không thể quay trở lại ngôi vua phân khúc do không thể vượt qua VinFast VF 6 (2.524 xe). Dẫu vậy, đây là cơ hội lớn giúp mẫu CUV hạng B này quay trở lại Top 10 xe bán chạy nhất tháng.

Top 10 xe bán chạy nhất thị trường tháng 10/2025 (chưa có Hyundai). Ảnh: Bảo Lâm

Một trong những yếu tố quan trọng giúp Mitsubishi Xforce tăng tốc trong tháng 10 là chương trình ưu đãi hấp dẫn đang được triển khai tại hệ thống đại lý. Xforce được hỗ trợ 100% trước bạ cho một số phiên bản.

Bản tiêu chuẩn GLX được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương 60 triệu đồng, trong khi bản Premium cũng nhận mức hỗ trợ tương tự, trị giá 68 triệu đồng. Mẫu xe này hiện có giá khởi điểm thuộc nhóm thấp nhất phân khúc. Các phiên bản cao hơn của Xforce được hỗ trợ 50% trước bạ (35-35,5 triệu) và tặng thêm phiếu nhiên liệu trị giá 15–20 triệu đồng.

Duy trì ưu đãi giúp Xforce tăng trưởng mạnh. Ảnh: Đại lý

Toyota Yaris Cross vẫn đang tận dụng tốt lợi thế về thương hiệu, thiết kế hiện đại và tùy chọn động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Đây là những yếu tố giúp mẫu xe này duy trì sức hút ổn định trong nhóm khách hàng trẻ, ưa thích công nghệ và đề cao yếu tố tiết kiệm.

Cuộc đua đến ngôi CUV hạng B sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất năm vẫn chưa ngã ngũ. Nếu Toyota Yaris Cross tiếp tục duy trì phong độ bán khoảng 1.800 xe mỗi tháng, Mitsubishi Xforce sẽ phải bán hơn 2.600 xe trong 2 tháng cuối năm để có thể vượt qua đối thủ đồng hương.