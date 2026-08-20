Bamboo Airways hủy chuyến, Bộ Công Thương khuyến cáo khách cách nhận hoàn tiền

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã làm việc với Bamboo Airways về việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sau khi hãng hàng không này hủy chuyến bay.

Ngày 20/8, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết, thời gian gần đây, đơn vị ghi nhận một số phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến việc thực hiện hoàn tiền đối với chuyến bay của hãng hàng không Bamboo Airways bị hủy. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã làm việc với doanh nghiệp về việc thực hiện trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tại buổi làm việc, đại diện Bamboo Airways cam kết tăng cường minh bạch hoạt động truyền thông, kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn người tiêu dùng thực hiện các quyền hợp pháp trong trường hợp chuyến bay bị hủy.

Đồng thời, doanh nghiệp khẳng định sẽ ưu tiên nguồn lực để tiếp nhận, rà soát và xử lý các yêu cầu hoàn tiền của hành khách.

Thời gian gần đây, hãng hàng không Bamboo Airways thông báo hủy chuyến. (Ảnh minh họa: BB)

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, hành khách có chuyến bay bị hủy và có nhu cầu hoàn tiền cần gửi yêu cầu thông qua kênh tiếp nhận hoàn vé của Bamboo Airways.

Với trường hợp mua vé trực tiếp qua website, ứng dụng hoặc phòng vé của hãng, hành khách có thể thực hiện theo hướng dẫn hoàn vé được Bamboo Airways công khai. Nếu mua vé qua đại lý hoặc kênh trung gian, người tiêu dùng cần liên hệ trực tiếp đơn vị đã xuất vé để yêu cầu hoàn tiền và được hướng dẫn xử lý.

Khi gửi yêu cầu, hành khách cần cung cấp các thông tin như mã đặt chỗ, họ tên, chặng bay, ngày giờ bay và thông tin thanh toán liên quan.

Cơ quan quản lý cũng khuyến cáo người tiêu dùng lưu giữ đầy đủ xác nhận đặt vé, thông báo hủy chuyến, yêu cầu hoàn tiền và lịch sử trao đổi với hãng hoặc đơn vị bán vé. Những tài liệu này giúp hành khách theo dõi quá trình xử lý, đối chiếu thông tin và có thể làm căn cứ khi phát sinh tranh chấp.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia lưu ý, khi phát sinh vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của mình, người tiêu dùng nên ưu tiên gửi yêu cầu thương lượng trực tiếp tới Bamboo Airways hoặc đại lý bán vé.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh không trả lời, hoặc từ chối thương lượng mà không có lý do chính đáng, người tiêu dùng có quyền đề nghị hỗ trợ thương lượng, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua Sở Công Thương nơi mình cư trú hoặc nơi tổ chức, cá nhân kinh doanh đặt trụ sở chính; Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam hoặc hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương để được hỗ trợ.

Thời gian gần đây, Bamboo Airways liên tiếp hoãn, hủy nhiều chuyến bay và cho biết sẽ thực hiện hoàn vé cho hành khách bị ảnh hưởng. Bamboo Airways cũng thừa nhận số lượng yêu cầu hoàn vé tăng cao khiến thời gian xử lý có thể kéo dài hơn dự kiến.