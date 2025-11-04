Bài văn "Ông tôi" của cậu bé lớp 2 giành giải Nhì toàn quốc, chỉ 26 chữ nhưng khiến ai cũng rơi lệ

Những cuốn vở tập làm văn của học sinh tiểu học luôn là kho báu bất tận, nơi chứa đựng đủ loại câu chuyện từ hài hước "bá đạo" đến những dòng chữ ngây ngô nhưng đầy cảm xúc. Không chỉ mang lại tiếng cười, đôi khi chúng còn khơi dậy những ký ức sâu lắng, khiến người lớn phải dừng lại suy ngẫm về những điều giản dị trong cuộc sống.

Gần đây, một cậu bé lớp 2 ở thành phố Hải Ninh, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã gây chú ý lớn khi giành giải Nhì trong cuộc thi viết văn toàn quốc dành cho học sinh tiểu học. Điều đáng nói là bài văn của cậu chỉ vỏn vẹn 26 chữ, với chủ đề quen thuộc "Ông tôi". Dù ngắn gọn, nó đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ, khiến nhiều người phải đọc đi đọc lại vài lần để thấm thía.

Nguyên văn bài văn đơn giản nhưng đầy sức nặng: "Lúc ông tôi vẫn còn sống, mọi gió mưa trên cuộc đời này đều buông tha cho tôi mà đổ dồn hết về phía mình ông".

Bài văn chỉ 26 chữ nhưng đạt giải Nhì toàn quốc

Bài văn không miêu tả ông nội qua những hình ảnh cụ thể như khuôn mặt hiền từ, những câu chuyện cổ tích hay những món quà nhỏ. Thay vào đó, cậu bé dùng một hình ảnh ẩn dụ rõ ràng: ông đã âm thầm chịu đựng mọi "gió mưa" - những khó khăn, thử thách của cuộc đời để cháu trai được lớn lên trong sự bình yên.

Câu cú đơn giản trong bài văn không chỉ thể hiện nỗi nhớ thương khi ông đã mất, mà còn khắc họa sự hy sinh thầm lặng của ông bà - một chủ đề phổ biến nhưng được diễn đạt một cách tinh tế, vượt xa độ tuổi của cậu bé. Ban giám khảo cuộc thi đã đánh giá cao khả năng quan sát và bày tỏ cảm xúc của em, coi đây là minh chứng cho tài năng văn học bẩm sinh.

Sau khi được đăng tải, bài văn nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các nền tảng như Weibo và Douyin. Hàng ngàn bình luận đổ về, từ những chia sẻ cá nhân về ông bà đến lời khen ngợi tài năng của cậu bé. Nhiều người cho rằng, ở độ tuổi còn tập viết, việc cậu có thể dùng ngôn từ ngắn gọn nhưng giàu hình ảnh như vậy là điều hiếm có. Nó không chỉ dừng lại ở một bài thi, mà còn khơi gợi cuộc thảo luận rộng lớn hơn về vai trò của ông bà trong gia đình hiện đại, nơi cuộc sống bận rộn đôi khi khiến chúng ta quên mất những hy sinh ấy.

Dưới đây là một số bình luận tiêu biểu từ cộng đồng mạng:

- Mới lớp 2 mà đã viết được câu này, tương lai em ấy chắc chắn sẽ là nhà văn lớn. Ông nội em hẳn đang tự hào lắm.

- Bài văn ngắn nhất nhưng cũng là bài văn để lại ấn tượng mạnh nhất tôi từng đọc. Nó làm tôi nhớ về ông mình, người đã gánh hết mọi lo toan để chúng tôi được học hành.

- Thế giới cảm xúc của trẻ con phong phú hơn ta nghĩ nhiều. Chúng không cần dài dòng, chỉ cần đúng một câu để nói hết.

- Chúc mừng em bé! Hy vọng em sẽ tiếp tục viết và ông em luôn ở bên theo cách nào đó.