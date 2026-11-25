Thị giá PNJ chỉ bằng chưa đến một nửa giá trị sổ sách đặt ra bài toán khó trong việc chào bán cổ phiếu với giá không thấp hơn giá trị sổ sách. Tuy nhiên, nếu PNJ lỗ kỷ lục đúng như kế hoạch, câu chuyện sẽ rất khác.

Bài toán huy động 8.000 tỷ đồng giữa lúc thị giá thấp hơn nhiều giá trị sổ sách

PNJ đang lên kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, qua đó dự kiến huy động khoảng 8.000 tỷ đồng. Đây được xem là một trong những phương án quan trọng nhằm bổ sung nguồn lực tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý những khó khăn liên quan đến hàng tồn kho, nghĩa vụ thu đổi sản phẩm và quá trình tái cấu trúc hoạt động.

Theo nguyên tắc xác định giá đã được ĐHĐCĐ thông qua, giá chào bán không được thấp hơn bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu PNJ trong 30 phiên giao dịch liền trước thời điểm HĐQT thông qua giá, đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) theo BCTC hợp nhất gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.

Đây chính là điểm khiến kế hoạch huy động vốn của PNJ trở nên phức tạp. Tại thời điểm ngày 23/11/2026, cổ phiếu PNJ giao dịch quanh mức 12.600 đồng/cp. Trong khi đó, dựa trên BCTC hợp nhất quý 3/2026, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu ước tính khoảng 25.769 đồng. Như vậy, cổ phiếu PNJ đang được thị trường định giá ở mức P/B khoảng 0,49 lần.

Nếu áp dụng nguyên tắc chào bán không thấp hơn BVPS, PNJ sẽ phải phát hành cổ phiếu với giá tối thiểu cao gấp hơn 2 lần thị giá trên sàn. Đây rõ ràng là một bất lợi lớn trong việc tìm kiếm nhà đầu tư, đặc biệt là khi cổ phiếu phát hành riêng lẻ còn bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm.

Khoản lỗ kỷ lục có thể trở thành “lời giải” cho bài toán khó

Một diễn biến đáng chú ý là PNJ đã thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh với mức lỗ sau thuế 6.271 tỷ đồng trong năm 2026, chủ yếu do dự kiến trích lập 7.071 tỷ đồng dự phòng cho chính sách thu đổi hàng hóa. Đáng chú ý, khoản lỗ dự kiến này có thể tạo ra một tác động đáng chú ý đối với kế hoạch phát hành riêng lẻ: làm giảm vốn chủ sở hữu và kéo BVPS xuống thấp hơn.

Để hình dung, tại cuối quý 3/2026, vốn chủ sở hữu hợp nhất của PNJ vào khoảng 13.199 tỷ đồng. Nếu PNJ lỗ đúng kế hoạch 6.271 tỷ đồng cả năm và các yếu tố khác không thay đổi đáng kể, vốn chủ sở hữu cuối năm có thể giảm về khoảng 6.450 tỷ đồng. Với khoảng 511,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BVPS khi đó có thể lùi về vùng 12.600 đồng/cổ phiếu.

Đây là phép tính mô phỏng, không phải dự báo chính thức của PNJ. BVPS thực tế còn phụ thuộc vào lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ, lợi ích cổ đông không kiểm soát, cổ tức, các giao dịch vốn và những điều chỉnh kế toán cuối năm. Dù vậy, nếu kịch bản trên xảy ra, bức tranh về điều kiện giá phát hành sẽ thay đổi đáng kể.

Thay vì phải chào bán với mức giá tối thiểu khoảng 25.769 đồng/cổ phiếu như khi tham chiếu BCTC quý 3, PNJ có thể chỉ phải đáp ứng mức BVPS khoảng 12.600 đồng/cổ phiếu theo BCTC năm 2026 sau soát xét. Khi đó, với thị giá 12.600 đồng/cổ phiếu, điều kiện BVPS gần như không còn tạo ra khoảng cách bất lợi cho nhà đầu tư.

Nói cách khác, khoản lỗ càng lớn, giá trị sổ sách càng giảm và rào cản về giá phát hành riêng lẻ càng được nới lỏng. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng ngay cả khi BVPS giảm mạnh cũng không đồng nghĩa PNJ có thể dễ dàng huy động đủ số tiền mong muốn.

Theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua, doanh nghiệp được phát hành tối đa 550 triệu cổ phiếu. Nếu muốn thu về 8.000 tỷ đồng từ toàn bộ lượng cổ phiếu này, giá phát hành bình quân phải đạt ít nhất 14.545 đồng/cp.

Đây cũng chính là mức giá mà ban lãnh đạo PNJ từng đề cập tại ĐHĐCĐ bất thường. Tổng giám đốc Phan Quốc Công lưu ý 550 triệu cổ phiếu chỉ là số lượng tối đa được cổ đông phê duyệt, còn số lượng thực tế sẽ phụ thuộc vào giá chào bán chính thức.

Như vậy, nếu BVPS giảm về khoảng 12.600 đồng/cổ phiếu, điều kiện giá trị sổ sách sẽ không còn là rào cản lớn. Tuy nhiên, PNJ vẫn phải đáp ứng điều kiện giá chào bán không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 30 phiên gần nhất.

Điều này cho thấy, ngay cả khi khoản lỗ kỷ lục giúp BVPS giảm xuống, PNJ vẫn cần thuyết phục nhà đầu tư mua cổ phiếu với mức giá cao hơn thị giá hiện tại khoảng 15,4% nếu muốn huy động đủ 8.000 tỷ đồng mà không vượt giới hạn phát hành.

Nhà đầu tư có sẵn sàng bỏ tiền khi PNJ đang lỗ kỷ lục?

Đây là một câu hỏi không dễ trả lời. Thực tế, tại thời điểm ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 21/10, PNJ chưa có cam kết đầu tư từ bất kỳ nhà đầu tư cụ thể nào cho đợt phát hành riêng lẻ.

Về phía PNJ, nhu cầu huy động vốn là khá cấp thiết. Theo chia sẻ của ban lãnh đạo tại ĐHĐCĐ bất thường, doanh nghiệp cần khoảng 8.000 tỷ đồng vốn mới, trong đó 60% dự kiến dành cho hoạt động kinh doanh, 20% bổ sung vốn lưu động và các nhu cầu tài chính khác, 20% còn lại phục vụ trả nợ vay ngắn hạn và bổ sung vốn lưu động nếu còn.

Tổng giám đốc PNJ cũng cho biết doanh nghiệp cần khoảng 100-150 tỷ đồng mỗi tháng để bù đắp hoạt động. Khoản vay 700 tỷ đồng từ Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung trước đó chỉ giúp cải thiện thanh khoản trước mắt, chưa đủ đáp ứng nhu cầu phục hồi kinh doanh.

Trong khi đó, về phía nhà đầu tư, mức giá phát hành 14.545 đồng/cổ phiếu dù thấp hơn nhiều so với BVPS tại quý 3/2026 nhưng vẫn cao hơn thị giá 12.600 đồng. Chưa kể, cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm.

Một yếu tố khác cũng cần tính đến là bản chất khoản lỗ 6.271 tỷ đồng. Trong đó, 7.071 tỷ đồng là khoản dự phòng cho nghĩa vụ thu đổi hàng hóa trong tương lai. Đây là khoản ước tính dựa trên các giả định về tỷ lệ hàng hóa được khách hàng mang trả lại và mức tổn thất khi thu đổi, chứ không đồng nghĩa PNJ phải chi ra ngay toàn bộ số tiền này.

Nếu tỷ lệ thu đổi thực tế thấp hơn giả định, PNJ có thể có dư địa điều chỉnh hoặc hoàn nhập dự phòng trong tương lai. Ngược lại, nếu áp lực thu đổi tiếp tục kéo dài, doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với rủi ro dòng tiền và hoạt động kinh doanh.

Nhìn chung, với PNJ, bài toán huy động vốn vì thế không đơn thuần là tìm cách hạ giá phát hành để thu hút nhà đầu tư. Doanh nghiệp còn phải chứng minh rằng khoản dự phòng lớn trong năm 2026 sẽ giúp xử lý phần lớn rủi ro tồn đọng, tạo tiền đề để hoạt động kinh doanh phục hồi từ năm 2027.