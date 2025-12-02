Tưởng chừng Toán cấp 1 chỉ quanh quẩn với 1 + 1 = 2 hay những bài toán con gà con vịt kinh điển. Nhưng không! Thế hệ Gen Alpha bây giờ đang học những bài toán mà độ "hack não" của nó khiến cả phụ huynh Gen X, Gen Y phải ôm đầu.

Mới đây, một bài toán của học sinh tiểu học đã gây bão trên mạng xã hội. Lý do không phải vì đề bài quá khó tính toán, mà vì cách thể hiện dữ kiện và yêu cầu về cách trình bày lời giải đã khiến nhiều người lớn phải "nhăn mặt".

Bài chỉ bao gồm một bảng sơ đồ duy nhất thể hiện tuổi của bố và con. Quan sát sơ đồ, có thể thấy dữ kiện nổi bật nhất là sự chênh lệch tuổi giữa hai người, cụ thể là bố luôn hơn con "3 chục tuổi" (30 tuổi). Đây chính là hiệu số tuổi của bố và con.

Bài toán đang nhận được sự quan tâm của dân tình.

Ngay sau khi được chia sẻ, bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen, khi nhiều người tỏ ra thắc mắc không biết phải giải bài toán này thế nào.

- Ôi trời, nhìn sơ đồ mà mình cũng hoa cả mắt. Đáp án thì biết rồi mà không biết trình bày kiểu gì cho đúng, chắc phải ngồi vẽ sơ đồ lại mới hiểu.

- Bài toán tưởng dễ mà trình bày ra thì hóc búa thật sự. Không chỉ con mà đến phụ huynh cũng bối rối luôn.

- Mình cứ tưởng bài số tuổi này đơn giản, ai ngờ hướng dẫn con làm xong mới thấy phức tạp hơn mình nghĩ. Có ai giống mình không?

- Nhìn sơ đồ là hiểu bài, nhưng mà viết ra lời giải cho rõ ràng thì… đúng kiểu “đầu bù tóc rối” luôn. Ai chỉ mình với!

- Thắc mắc giống mình nè, biết kết quả mà không biết cách viết ra sao cho thầy cô nhìn hiểu. Có khi phải hỏi cả group phụ huynh mới ổn.

Cùng lúc đó, nhiều người cũng nhận ra đây là bài toán về hiệu - tỉ, với phương pháp giải mà hầu hết phụ huynh đều đồng tình như sau:

Bố hơn con 30 tuổi, biết rằng tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của hai bố con

- 3 chục = 30 tuổi

- Hiệu số phần bằng nhau là: 4 - 1 = 3 (phần)

- Tuổi của bố là: 30 : 3 x 4 =40 (tuổi)

- Tuổi của con là: 40 - 30 = 10 (tuổi)

- Tuổi của hai bố con là: 40 + 10 =50 (tuổi)

Đáp số: 50 tuổi

Bạn có làm đúng không?