Bái phục mỹ nhân đóng 1 phim lập tận 6 kỷ lục: 1,4 tỷ dân không ai đọ nổi, fan sĩ đến già cũng được

Hành trình 34 tập của Đường Cung Kỳ Án đã chính thức kết thúc, khép lại một dự án cổ trang trinh thám nhận được nhiều sự quan tâm ngay từ khi lên sóng.

Đáng chú ý, bộ phim ghi nhận thành tích có quảng cáo ở toàn bộ các tập phát sóng. Với dự án này, Bạch Lộc chính thức nâng chuỗi phim có quảng cáo xuyên suốt từ đầu đến cuối lên con số 8. Theo thống kê trong mặt bằng showbiz Hoa ngữ hiện tại, đây là thành tích mà chưa có nghệ sĩ nào khác đạt được, xứng đáng để 1,4 tỷ người Trung Quốc nể phục.

Bạch Lộc trở thành ngôi sao sở hữu nhiều phim có quảng cáo xuyên suốt nhất showbiz Hoa ngữ.

Không chỉ dừng lại ở đó, Đường Cung Kỳ Án còn thiết lập 6 kỷ lục đáng chú ý, bao gồm 1 kỷ lục lịch sử của nền tảng và 5 kỷ lục tính riêng trong năm 2026. Cụ thể, phim trở thành tác phẩm có số lượng quảng cáo trong một tập cao nhất lịch sử của nền tảng Youku. Đồng thời, phim đứng đầu năm 2026 ở các hạng mục: số quảng cáo trung bình, số quảng cáo trong một tập, thời lượng quảng cáo trong một tập, tổng thời lượng quảng cáo và thời lượng quảng cáo trung bình.

Đường Cung Kỳ Án tiếp tục là một dự án thành công của Bạch Lộc và Vương Tinh Việt.

Thuộc thể loại cổ trang - trinh thám, Đường Cung Kỳ Án do Bạch Lộc cùng Vương Tinh Việt đóng chính. Nội dung xoay quanh hành trình phá giải những vụ án bí ẩn của nữ quan võ nghệ cao cường Lý Bội Nghi và Thái sử trẻ tuổi Tiêu Hoài Cẩn. Trong quá trình điều tra, cả hai dần phát hiện bí mật kinh thiên động địa liên quan đến thảm án nhà họ Lý xảy ra 15 năm trước.

Bạch Lộc đang là một trong những cái tên có khả năng chiêu thương tốt bậc nhất màn ảnh nhỏ xứ Trung.

Những năm gần đây, Bạch Lộc liên tục khẳng định vị thế bằng loạt dự án tạo tiếng vang. Sau thành công với vai Thời Nghi trong Châu Sinh Như Cố, nữ diễn viên sinh năm 1994 tiếp tục gây chú ý qua các tác phẩm như Trường Nguyệt Tẫn Minh, Ninh An Như Mộng, Bạch Nguyệt Phạn Tinh và Bắc Thượng.

Với thành tích mới nhất từ Đường Cung Kỳ Án, Bạch Lộc tiếp tục củng cố vị thế là một trong những gương mặt nữ nổi bật của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ, đồng thời cho thấy sức hút thương mại ổn định giữa thị trường phim truyền hình đầy cạnh tranh.