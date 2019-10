Bài phát biểu ẩn ý của BTQP Trung Quốc: Vì sao Bắc Kinh không "chỉ thẳng mặt" Mỹ như năm ngoái?

Phát biểu trước các quan chức quân sự nước ngoài tại phiên khai mạc Diễn đàn Hương Sơn, hội nghị thường niên của Trung Quốc về an ninh-quốc phòng, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phương Hòa tuyên bố Trung Quốc sẽ không bao giờ đầu hàng trước áp lực nước ngoài và các nước nên xử lý những khác biệt của họ thông qua đối thoại, cũng như thấu hiểu lẫn nhau.

"Can thiệp bừa bãi vào các vấn đề của nước khác sẽ không bao giờ thắng lợi", ông Ngụy nói, "Can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, phát động cách mạng màu hoặc thậm chí âm mưu lật đổ chính quyền hợp pháp của các nước khác là những lý do thực sự gây ra chiến tranh và bạo động ở nhiều khu vực trên khắp thế giới".

Phát ngôn lần này của ông Ngụy được cho là ít gay gắt hơn so với năm ngoái, khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc lên án Mỹ vì gây tổn hại tới quan hệ với Trung Quốc và chỉ trích Washington âm mưu thiết lập liên minh bài Trung Quốc với các quốc gia khác.

Zhang Tuosheng, giám đốc viện nghiên cứu chính sách đối ngoại tại Quỹ Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược Trung Quốc, cho rằng bài phát biểu của ông Ngụy tại Diễn đàn Hương Sơn ít mang tính chỉ trích hơn bởi Trung Quốc cho rằng, mặc dù mình cần xử lý những khác biệt với Mỹ nhưng quan trọng hơn là xác định những mục tiêu chung của cả hai bên.

"Lập trường này đã được đặt ra 1 năm trước khi Chủ tịch Tập Cận Bình tới thăm Argentina", ông Zhang đề cập tới cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước Mỹ, Trung Quốc tại Hội nghị Thượng đỉnh G20.

SCMP cho rằng, mặc dù ông Ngụy không chỉ rõ mục tiêu nhắm tới trong các lời chỉ trích của mình, nhưng Mỹ và Trung Quốc vốn bất đồng về nhiều vấn đề địa chính trị, bao gồm Iran, Syria và Venezuela. Trung Quốc cũng cáo buộc các chính trị gia Mỹ ủng hộ cho cuộc biểu tình đang dễn ra ở Hong Kong, sự kiện mà Bắc Kinh mô tả là "cách mạng màu phiên bản Hong Kong".

Không đề cập trực tiếp tới Mỹ nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc lên án những cường quốc đang sử dụng "gậy" của mình, như cấm vận, để gây "áp lực tối đa" buộc những nước khác phải chấp nhận yêu cầu của họ.

"Sử dụng những chiếc 'gậy' lớn hoặc viện tới chiến thuật 'vòi bạch tuộc' không thể giải quyết bất cứ vấn đề nào, và cấm vận không bao giờ đem lại kết quả", ông Ngụy nói, "Người Trung Quốc không tin vào sự dọa dẫm ấy và chúng tôi không sợ [chiến đấu]".

Phát biểu được ông Ngụy Phương Hòa đưa ra trong bối cảnh Hạ viện Mỹ tuần trước đã thông qua Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong. Luật này có thể mở đường cho các động thái ngoại giao và cấm vận kinh tế nhằm vào chính quyền Hong Kong.