Bài học xương máu cho Ukraine sau sự tan rã của Lữ đoàn cơ giới 155

Trong tương lai, bất kỳ binh lính mới nào mà Kiev huy động sẽ bổ sung cho các lữ đoàn hiện có, thay vì đóng góp vào việc thành lập các lữ đoàn mới. Chính sách mới này đến trực tiếp từ Tổng thống Volodymyr Zelensky, phóng viên chiến trường Ukraine Yuriy Butusov cho hay.

Lữ đoàn cơ giới số 155 của Ukraine trong quá trình huấn luyện. Ảnh: Militaryland

"Nếu tin tức của Yuriy Butusov là chính xác thì đây là tin tuyệt vời. Ukraine phải ưu tiên bổ sung tổn thất trong các đơn vị hiện có vào thời điểm này vì điều đó quan trọng hơn nhiều so với việc thành lập các lữ đoàn mới", nhà phân tích người Phần Lan Joni Askola cho hay.

Các lữ đoàn hiện tại thường sở hữu đội ngũ chỉ huy giàu kinh nghiệm và rất nhiều quân nhân chuyên nghiệp được đào tạo bài bản từ những người điều khiển máy bay không người lái đến kỹ sư, nhân viên y tế... nhưng lại thiếu hụt nghiêm trọng bộ binh.

Tuy nhiên, bộ binh mới là lực lượng chiến đấu chính và gây thương vong cho đối phương. Với tình trạng thiếu bộ binh ở nhiều lữ đoàn, chắc hẳn các chỉ huy Ukraine vốn đã mệt mỏi vì xung đột sẽ rất khó chịu khi chứng kiến những gì đã xảy ra với Lữ đoàn cơ giới số 155 khi họ hoàn thành khóa huấn luyện tại Ba Lan, Pháp và Tây Ukraine, sau đó bắt đầu được triển khai đến Pokrovsk - nơi diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt ở Donetsk, miền Đông Ukraine - vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1.

Do chỉ huy kém và trang bị không đồng đều, lữ đoàn đã tan rã khi đến Pokrovsk mặc dù được trang bị những chiếc xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất. Đơn vị này được cho là có hơn 5.800 binh lính, lớn hơn nhiều so với hầu hết trong số 100 lữ đoàn chiến đấu khác của lực lượng mặt đất Ukraine. Tuy nhiên, khoảng 1.700 người trong số 5.800 binh lính đó đã vắng mặt không phép tại một thời điểm trong quá trình hoạt động kéo dài 9 tháng của lữ đoàn.

Mới chỉ vào tháng 11/2024, gần 500 binh lính được báo cáo vẫn đang đào ngũ. Ngoài ra còn xảy ra tình trạng thiếu hụt kinh phí cho các máy bay không người lái phát nổ cỡ nhỏ, vốn là sức mạnh tấn công chính của hầu hết các lữ đoàn Ukraine.

Theo Tatarigami, người sáng lập nhóm phân tích Frontelligence Insight tại Ukraine, tình trạng cam go của Lữ đoàn cơ giới số 155 là kết quả của "thất bại về mặt tổ chức và lãnh đạo".

Trung tá Bohdan Krotevych, tham mưu trưởng Lữ đoàn Azov của Vệ binh Quốc gia Ukraine, thậm chí cho rằng: "Liệu có phải là thiếu khôn ngoan khi thành lập các lữ đoàn mới và trang bị cho họ những thiết bị như vậy trong khi các lữ đoàn hiện có còn chưa hoàn thiện hay không"

Trong những trận giao tranh đầu tiên xung quanh Pokrovsk trong tháng này, Lữ đoàn cơ giới số 155 được cho là đã chịu tổn thất nặng nề và có thể đã phải loại bỏ một số xe tăng Leopard 2 khó thay thế.

Trước thực tế này, hôm 10/1, Tổng thống Zelensky đã ra lệnh thay đổi chính sách, phóng viên Butusov đưa tin.

Hiện vẫn chưa rõ điều này có ý nghĩa gì đối với một số lữ đoàn cơ giới mới thành lập nhưng chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, trong tương lai, các tân binh Ukraine sẽ tham gia vào các lữ đoàn hiện có, có khả năng đưa những đơn vị dày dạn kinh nghiệm này trở lại với sức mạnh đầy đủ và định vị vai trò của họ trong năm thứ tư của cuộc xung đột.