Công nương Kate Middleton là một thành viên Hoàng gia Anh vẫn thường được nhắc đến bởi gu thời trang tinh tế và tinh thần tiết kiệm. Mới đây dân tình bắt chước lùng mua chiếc khoác trắng Alexander McQueen vì thấy Kate mặc nhiều lần trong năm nay, lần mới nhất mặc cách đây vài ngày.

Dân tình lùng mua chiếc khoác trắng Alexander McQueen mà Công nương Kate mặc.

Tiết kiệm ở đây không phải là quá khắt khe, chắt bóp chi tiêu. Bạn vẫn nên mua đồ tốt, nhưng nếu chọn thứ sử dụng được nhiều lần thì chia giá tiền cho số lần sử dụng (cost per use) thì tính ra vẫn là tiết kiệm được rất nhiều so với việc mua đồ rẻ nhưng lại không xài đến. Cost per use là một công thức tiết kiệm nổi tiếng xưa nay. Xem Công nương Kate vận dụng nó tài tình như thế nào, ít nhất là 5 lần dưới đây:

Vest màu trắng cơ bản của Alexander McQueen mới mua năm nay, mặc lặp lại 3 lần trong vòng 6 tháng

Chiếc vest Alexander McQueen màu trắng này nhanh chóng trở thành một trong những trang phục ưa thích của Kate trong năm 2022. Lần đầu tiên cô mặc nó với sơ mi tạo điểm nhấn màu cam trong chuyến công du vùng Caribê cùng Hoàng tử William vào tháng 3.

Vest Alexander McQueen có giá tầm 2000 USD nhưng yên tâm đi, cô ấy sẽ tận dụng nó nhiều năm về sau nữa. Chưa gì đã mặc 3 lần trong 6 tháng rồi đấy!

Vào tháng 6, cô lại tiếp tục sử dụng nó cho buổi lễ khánh thành một tượng đài ở London bằng cách gài nút lại và đi nguyên bộ trắng. Và mới đây nhất vào ngày 2/8 vừa qua, cô lại mặc nó cho chuyến thăm Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung với William và công chúa nhỏ Charlotte. Chỉ cần tháo nút cài, thêm trang sức mảnh dẻ thanh lịch và một chiếc thắt lưng đồng màu là tạo ra style khác hẳn.

Đầm trơn một màu đơn giản xài trong 10 năm

Nữ công tước xứ Cambridge đã mặc chiếc váy xanh Stella McCartney này không dưới 4 lần, lần đầu mặc là ở sự kiện Phòng trưng bày Chân dung Quốc gia vào năm 2012. Sau đó Kate mặc lại chiếc váy này nhiều lần chỉ cần thay đổi những chi tiết rất nhỏ như đeo dây chuyền dáng dài hoặc thay đổi kiểu tóc một chút. Tận 5 năm sau, Kate vẫn còn giữ chiếc váy xanh này và mặc trong chuyến thăm RAF Fairford với Hoàng tử George vào năm 2016. Đến mới đây, cô thêm khoác xanh navy cho chiếc váy ấy, thật đáng nể!

Chiếc váy Stella McCartney mua từ 2012 còn dùng đến tận ngày nay.

Chiếc đầm xanh nhạt của Hè này là đồ mua từ năm 2019

Chiếc đầm xanh nhạt rất thanh lịch đi cùng mũ hoa cùng tông được Công nương Kate mặc khi tổ chức một trong những bữa tiệc ngoài vườn hằng năm của Nữ hoàng Anh tại Cung điện Buckingham vào ngày 25 tháng 5 năm 2022 nhìn rất quen. Thì ra nữ công tước xứ Cambridge đã từng mặc chiếc váy này cho Lễ kỷ niệm 50 năm ngày sắc phong của của Thái tử Charles vào năm 2019.

Chiếc đầm màu pastel nhẹ nhàng nên sẽ rất linh hoạt phong cách khi bạn muốn sử dụng lại.

Một lần nữa, đồ Alexander McQueen mặc được tận 7 năm

Kate Middleton đã mặc một chiếc váy Alexander McQueen màu kem tới một sự kiện trong năm nay ngày 25 tháng 4 năm 2022. Lần đầu tiên cô mặc chiếc váy này là vào lễ rửa tội của Công chúa Charlotte vào năm 2015 và đã mặc lại nó 3 lần khác (bao gồm cả đám cưới của Hoàng tử Harry và Meghan Markle vào năm 2018).

Chiếc đầm màu kem này Kate mặc không dưới 5 lần.

Màu xám cũng là một màu dùng được nhiều dịp

Middleton đã chứng minh rằng mặc bộ đồ yêu thích của mình đến 3 lần thì vẫn quyến rũ duyên dáng như thường. Chiếc váy vải tuýt màu xám của Catherine Walker có vẻ là chiếc được Kate rất thích. Lần đầu tiên mặc chiếc đầm vào năm 2019 thì cô xách túi có quai xách màu đen trùng với cổ áo.

Năm 2020 cũng chiếc đầm đó nhưng thay phụ kiện bằng clutch cầm tay màu đen. Gần đây nhất Kate đã mặc lại váy này để xuất hiện cùng chồng tại điểm huấn luyện của quỹ Prince's Foundation ở Trinity Buoy Wharf vào tháng 2 năm nay. Lần này thì thêm chiếc mũ thật duyên dáng.

Gam màu trung tính thanh lịch khiến bạn mặc lại đồ mà trông vẫn nền nã.

Rõ ràng là không cần áp lực khi xuất hiện lại với đồ cũ, Kate đã thế thì chúng ta lại càng nên học cách phối đồ, thêm thắt vài chi tiết cho bộ đồ ưng ý của mình. Mua món sắm ít đi và nâng chất lượng lên là một lời khuyên đắt giá của giới thời trang và một lần nữa được minh chứng bởi Công nương Kate Middleton.