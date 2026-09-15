Bài hát Việt lọt top hay nhất thế giới: Tác giả thu 120 triệu/1 lần diễn ở châu Âu, được quốc tế ca ngợi

Đây là một trong những bài hát đặc biệt nhất của làng nhạc Việt.

Mới đây, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đăng tải một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cùng ca sĩ Võ Hạ Trâm. Đoạn video nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Cụ thể, nam nhạc sĩ viết : “...nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm - người duy nhất tự tin tuyên bố thuộc hết lời của bài hát Nhật Ký Của Mẹ. Bằng chứng dưới đây”.

Đoạn clip Võ Hạ Trâm tuyên bố tự tin thuộc lời bài hát Nhật Ký Của Mẹ do Nguyễn Văn Chung đăng tải

Trong đoạn clip, Võ Hạ Trâm cũng tự tin cho biết cô thuộc toàn bộ lời Nhật Ký Của Mẹ mà không cần nhìn giấy. Nguyễn Văn Chung sau đó tiết lộ anh chưa từng thấy ca sĩ nào có thể thuộc trọn vẹn ca khúc này, thậm chí ngay cả Hiền Thục, người thể hiện phiên bản gốc, cũng không thuộc hết lời bài hát. Đoạn clip do Nguyễn Văn Chung chia sẻ vì thế nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả cũng bất ngờ trước khả năng ghi nhớ của Võ Hạ Trâm khi cô có thể thể hiện một ca khúc có phần lời rất dài mà không cần nhìn lại phần lời. Sauđó, trong khuôn khổ sự kiện có sự góp mặt của cả Nguyễn Văn Chung và Võ Hạ Trâm, nữ ca sĩ cũng đã trình diễn Nhật Ký Của Mẹ.

Võ Hạ Trâm hát Nhật Ký Của Mẹ

Sở dĩ Nhật Ký Của Mẹ được xem là một thử thách đối với các ca sĩ thể hiện bởi ca khúc có thời lượng lên tới 8 phút 28 giây, gồm 6 phần lời khác nhau, tương ứng với 6 trang nhật ký trong hành trình của người mẹ. Mỗi phần lại có nội dung, câu chữ và cách thể hiện riêng, đòi hỏi ca sĩ không chỉ phải ghi nhớ một lượng lớn ca từ mà còn phải phân biệt rõ từng phần để tránh nhầm lẫn. Đây cũng là lý do không nhiều ca sĩ có thể thuộc trọn vẹn ca khúc này.

Nhật Ký Của Mẹ do Nguyễn Văn Chung sáng tác dài đến phút 28 giây, gồm 6 phần lời khác nhau

Ít ai biết, Nhật Ký Của Mẹ được Nguyễn Văn Chung viết từ năm 2008, ban đầu chỉ như một món quà anh muốn dành tặng mẹ. Đến năm 2011, ca khúc được Hiền Thục thể hiện và dần được khán giả biết đến rộng rãi. Không có cấu trúc ngắn gọn như phần lớn ca khúc nhạc pop, Nhật Ký Của Mẹ kéo dài hơn 8 phút, kể lại gần như trọn vẹn hành trình của một người mẹ bên con.

MV Nhật Ký Của Mẹ - Hiền Thục

Từ những ngày mang thai, khoảnh khắc đứa trẻ chào đời, những bước đi đầu tiên cho đến lúc con trưởng thành, có tình yêu và rời khỏi vòng tay gia đình, tất cả được Nguyễn Văn Chung xâu chuỗi như những trang nhật ký. Sáu phần lời tương ứng với sáu chặng trong cuộc đời người con.

Sau khi được Hiền Thục thể hiện, Nhật Ký Của Mẹ dần xuất hiện với tần suất dày đặc trong các chương trình ca nhạc, những đêm diễn về gia đình cũng như nhiều sân khấu dành cho học sinh, sinh viên. Ca khúc được lựa chọn để biểu diễn trong nhiều dịp khác nhau, từ những chương trình nghệ thuật đến các sự kiện tri ân cha mẹ, và dần trở thành một tiết mục quen thuộc mỗi khi chủ đề tình mẫu tử được nhắc đến. Sức phổ biến của bài hát cũng khiến Nhật Ký Của Mẹ gần như trở thành ca khúc gắn liền với tên tuổi Hiền Thục.

Với Nguyễn Văn Chung, đây cũng là một trong những sáng tác nổi tiếng đầu tiên đưa tên tuổi anh đến gần hơn với đông đảo khán giả và sau này trở thành một dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp sáng tác. Ca khúc cũng mang về cho Nguyễn Văn Chung nhiều dấu ấn đáng nhớ, trong đó có chiến thắng tại Bài Hát Yêu Thích và việc được chuyển sang tiếng Nhật để giới thiệu tại Nhật Bản.

Ca khúc Nhật Ký Của Mẹ mang về cho Nguyễn Văn Chung nhiều giải thưởng lớn

Không dừng lại ở thị trường trong nước, hành trình của Nhật Ký Của Mẹ còn có một dấu mốc khá đặc biệt tại châu Âu. Năm 2015, ca khúc được Trung tâm sản xuất âm nhạc Casa Musica tại Đức đưa vào Tuyển tập những ca khúc hay nhất thế giới - The Best Vol 36. Việc một sáng tác Việt Nam được lựa chọn vào tuyển tập này cũng là dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp âm nhạc của Nguyễn Văn Chung cũng như âm nhạc Việt Nam.

Năm 2015, Nhật Ký Của Mẹ được đưa vào Tuyển tập những ca khúc hay nhất thế Giới

Một điểm đáng để nhắc đến khác là vào năm 2017, Nhật Ký Của Mẹ được Trung tâm Cybele của Đức trả 5.000 USD (tương đương gần 120 triệu đồng) tiền tác quyền cho một lần biểu diễn. Đây là mức phí rất lớn đối với một sáng tác Việt Nam được sử dụng tại châu Âu ở thời điểm đó. Trong những lần chia sẻ với truyền thông trước đây, Nguyễn Văn Chung cũng cho biết Nhật Ký Của Mẹ là một trong những ca khúc mang về cho anh khoản tác quyền đáng kể, góp phần giúp thu nhập từ bản quyền âm nhạc của nam nhạc sĩ tăng lên trong nhiều năm.

Nhật Ký Của Mẹ vì thế luôn là một trong những sáng tác đặc biệt nhất của Nguyễn Văn Chung

Từ một ca khúc viết cho mẹ, Nhật Ký Của Mẹ dần trở thành cái tên gắn liền với Hiền Thục và cũng là một trong những sáng tác nổi tiếng nhất của Nguyễn Văn Chung. Bài hát không chỉ được khán giả trong nước nhớ đến mà còn có cơ hội xuất hiện ở nước ngoài, mang về cho nam nhạc sĩ những dấu mốc đáng kể về giải thưởng lẫn tác quyền. Vì thế, việc Võ Hạ Trâm mới đây tự tin nhận mình thuộc toàn bộ ca khúc cũng vô tình làm khán giả quân tâm trở lại một trong những sáng tác đặc biệt nhất của Nguyễn Văn Chung.