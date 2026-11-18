Mỹ Tâm và Mai Tài Phến nên duyên từ một bài hát.

Từ lần hợp tác đầu tiên trong MV Đừng Hỏi Em năm 2017, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã có gần một thập kỷ đồng hành, liên tục khiến công chúng chú ý bởi mối quan hệ thân thiết. Dù không xác nhận chuyện tình cảm, cả hai vẫn thoải mái xuất hiện bên nhau, dành cho đối phương sự ủng hộ trong công việc lẫn cuộc sống. Sau 9 năm, cặp đôi còn tái hợp trong một dự án điện ảnh mới, tiếp tục khiến người hâm mộ mong chờ một cái kết đẹp.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã có gần 1 thập kỷ đồng hành

Năm 2017, Mỹ Tâm phát hành MV Đừng Hỏi Em, đánh dấu lần đầu tiên hợp tác với diễn viên Mai Tài Phến. Sản phẩm được xây dựng như một bộ phim ngắn lấy bối cảnh thời chiến, kể về chuyện tình giữa cô giáo vùng quê (Mỹ Tâm) và chàng cán bộ hoạt động bí mật (Mai Tài Phến). Câu chuyện tình yêu trong trẻo nhưng có kết thúc bi thương, cùng những phân đoạn diễn xuất giàu cảm xúc đã tạo nên sức hút cho MV.

MV Đừng Hỏi Em có dung lượng như 1 bộ phim ngắn, dài 11 phút do Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đóng chính

Thời điểm đó, Mai Tài Phến vừa được chú ý sau khi tham gia MV Em Gái Mưa của Hương Tràm. Tuy nhiên, khi ê-kíp đề xuất nam diễn viên cho dự án của Mỹ Tâm, nữ ca sĩ ban đầu từng từ chối vì cho rằng anh còn quá trẻ. Sau khi xem xét hồ sơ của khoảng 20 ứng viên lọt vào vòng cuối, Mỹ Tâm mới quyết định lựa chọn Mai Tài Phến, thậm chí thông báo cho nam diễn viên chỉ hai ngày trước khi MV bấm máy.

Cuộc gặp đầu tiên trên phim trường cũng khá đặc biệt. Mai Tài Phến vốn là người hâm mộ Mỹ Tâm nên cảm thấy ngượng ngùng, không dám chủ động bắt chuyện hay đứng gần đàn chị. Nhận thấy sự lúng túng của bạn diễn, nữ ca sĩ chủ động trò chuyện để cả hai có thể thoải mái tương tác trước ống kính. Về sau, Mai Tài Phến từng chia sẻ rằng những phân cảnh ôm, hôn Mỹ Tâm khiến anh rất hồi hộp.

Đừng Hỏi Em là một trong những sản phẩm âm nhạc nổi bật của Mỹ Tâm trong năm 2017

Đừng Hỏi Em là một trong những sản phẩm âm nhạc nổi bật của Mỹ Tâm trong năm 2017. Chỉ sau hai ngày phát hành, MV đã đạt gần 2,5 triệu lượt xem và vươn lên vị trí số 1 video thịnh hành YouTube Việt Nam. Hiện tại, MV đã thu về 50 triệu views, là một trong những hit lớn nhất trong album Tâm 9 của Mỹ Tâm đồng thời góp phần mở ra trào lưu quay MV nội dung như phim rầm rộ Vpop một thời.

MV nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh và phân đoạn trong sản phẩm được chia sẻ, chế lại. Đặc biệt, câu chuyện tình giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến khiến khán giả dành nhiều sự chú ý cho hai nhân vật chính. Ngoại hình đẹp đôi, những khoảnh khắc tình cảm tự nhiên trên màn ảnh cũng là khởi đầu cho sự quan tâm của công chúng đối với mối quan hệ ngoài đời của cả hai.

Sau hiệu ứng từ Đừng Hỏi Em, Mỹ Tâm tiếp tục mời Mai Tài Phến tham gia phim điện ảnh Chị Trợ Lý Của Anh

Sau hiệu ứng từ Đừng Hỏi Em, Mỹ Tâm tiếp tục mời Mai Tài Phến tham gia phim điện ảnh Chị Trợ Lý Của Anh, ra mắt năm 2019. Đây là lần thứ hai cả hai hợp tác, đồng thời cũng là dự án đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong mối quan hệ đồng nghiệp của họ. Trong phim, Mỹ Tâm vào vai Khả Doanh, một nữ doanh nhân phải trở thành trợ lý cho Phúc Nam (Mai Tài Phến), người đàn ông trẻ tuổi, từ đó nảy sinh chuyện tình cảm với nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Nếu Đừng Hỏi Em mang đến một chuyện tình thời chiến đầy bi thương thì Chị Trợ Lý Của Anh lại khai thác câu chuyện tình yêu hiện đại, có nhiều phân đoạn tình tứ giữa hai nhân vật. Bộ phim cũng ghi nhận doanh thu 70 tỷ đồng theo thống kê của Box Office Vietnam, tiếp tục đưa tên tuổi Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trở thành một trong những cặp đôi màn ảnh được chú ý của showbiz Việt.

Sau hai lần hợp tác, những đồn đoán về chuyện phim giả tình thật giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ngày càng xuất hiện nhiều

Sau hai lần hợp tác, những đồn đoán về chuyện phim giả tình thật giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ngày càng xuất hiện nhiều. Năm 2019, hình ảnh cả hai đồng hành trong những chuyến đi diễn, có những cử chỉ thân mật khi ngồi cạnh nhau được lan truyền trên mạng xã hội. Mỹ Tâm từng chia sẻ cô cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi có Mai Tài Phến bên cạnh. Nữ ca sĩ cũng dành nhiều lời khen cho nam diễn viên bởi sự hiền lành, chu đáo và hiểu chuyện.

Mai Tài Phến nhiều lần đến xem liveshow của Mỹ Tâm, được bắt gặp tương tác thân thiết với gia đình nữ ca sĩ

Trong những năm tiếp theo, dù không thường xuyên xuất hiện cùng nhau trước công chúng, cả hai vẫn luôn có mặt tại những cột mốc quan trọng của đối phương. Mai Tài Phến nhiều lần đến xem liveshow của Mỹ Tâm, được bắt gặp tương tác thân thiết với gia đình, tham dự tiệc cảm ơn sau chương trình. Năm 2023, nữ ca sĩ cũng xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim Đất Rừng Phương Nam để ủng hộ Mai Tài Phến.

Trước tiếng reo hò của khoảng 40.000 khán giả ở concert See The Light 2025, Mỹ Tâm chủ động gọi tên Mai Tài Phến, hỏi anh đang ngồi ở đâu và đề nghị nam diễn viên giơ tay để cô nhìn thấy

Đáng chú ý, tại concert See The Light diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình vào tháng 12/2025, Mỹ Tâm bất ngờ đưa hình ảnh tình tứ của cô và Mai Tài Phến trong phim Chị Trợ Lý Của Anh lên màn hình lớn khi trình diễn ca khúc Nơi Mình Dừng Chân. Trước tiếng reo hò của khoảng 40.000 khán giả, nữ ca sĩ còn chủ động gọi tên Mai Tài Phến, hỏi anh đang ngồi ở đâu và đề nghị nam diễn viên giơ tay để cô nhìn thấy.

Trong khi đó, Mai Tài Phến cũng nhiều lần công khai thể hiện sự ủng hộ dành cho đàn chị. Trước concert, nam diễn viên đăng tải hình ảnh săn vé, khoe tấm thẻ có chữ ký đặc biệt của Mỹ Tâm cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Săn em thì được, săn vé thì anh xin thua". Những tương tác này tiếp tục khiến cộng đồng người hâm mộ thích thú, không ngừng ghép đôi hai nghệ sĩ.

Mỹ Tâm cùng Mai Tài Phến đồng hành trong suốt quá trình quảng bá phim Tài

Bước sang năm 2026, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tiếp tục có màn tái hợp trong dự án điện ảnh Tài. Lần này, Mỹ Tâm đảm nhận vai trò nhà sản xuất, trong khi Mai Tài Phến đảm nhiệm cùng lúc ba vị trí: biên kịch, đạo diễn và diễn viên chính. Nữ ca sĩ cũng tham gia diễn xuất với một vai nhỏ trong phim. Đây là dự án đánh dấu sự trở lại của cả hai trên màn ảnh rộng sau 7 năm kể từ Chị Trợ Lý Của Anh.

Đáng chú ý, trong cuộc phỏng vấn vào tháng 3/2026, Mỹ Tâm đã có những chia sẻ khá cởi mở về hành trình đồng hành cùng Mai Tài Phến. Nữ ca sĩ cho biết điều khiến cả hai duy trì sự gắn bó suốt 9 năm là sự chân thành. Cô đánh giá cao tinh thần làm việc, sự quyết liệt và niềm đam mê nghệ thuật của nam diễn viên. Theo Mỹ Tâm, Mai Tài Phến ngày càng trưởng thành, chín chắn và có tư duy đổi mới sau nhiều năm hoạt động.

Khi được hỏi về những bất đồng trong quá trình làm việc chung, Mỹ Tâm cũng thẳng thắn tiết lộ cả hai từng nhiều lần tranh luận vì đều có cá tính mạnh, muốn bảo vệ quan điểm riêng. Tuy nhiên, cô cho rằng chính sự thấu hiểu sau thời gian dài đồng hành giúp họ biết cách dung hòa và phối hợp với nhau.

Về những đồn đoán tình cảm, Mỹ Tâm vẫn giữ thái độ thoải mái. Khi được hỏi liệu có muốn lên tiếng xác nhận để khép lại sự tò mò của công chúng hay không, nữ ca sĩ từng hài hước đáp: "Sao tôi có thể 'khép' người ta được?". Cô cho rằng khán giả có quyền tò mò và nghĩ về mối quan hệ của hai người theo cách riêng, bản thân không cần can thiệp.

Mỹ Tâm không ngại tương tác thân mật với Mai Tài Phến trước ống kính

Tháng 6/2026, Mỹ Tâm tổ chức liveshow ở Mỹ. Tại đây, cô lần đầu giới thiệu công khai Mai Tài Phến trên sân khấu, cám ơn anh vì tham gia trong ekip điều phối chương trình. Mỹ Tâm cũng giới thiệu phim Tài đến đông đảo khán giả tại Mỹ. Có thể thấy, ngoài lĩnh vực phim ảnh, Mai Tài Phến còn trợ giúp Mỹ Tâm, tham gia vào ekip sân khấu của cô ở thời điểm hiện tại.

Ngoài lĩnh vực phim ảnh, Mai Tài Phến còn trợ giúp Mỹ Tâm, tham gia vào ekip sân khấu của cô ở thời điểm hiện tại

9 năm kể từ lần đầu gặp gỡ trên phim trường Đừng Hỏi Em, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã đi cùng nhau qua nhiều dự án, cột mốc đáng nhớ. Không có lời xác nhận chính thức về chuyện tình cảm, nhưng sự thân thiết, tin tưởng và cách cả hai dành sự ủng hộ cho đối phương vẫn là điều khiến công chúng chú ý. Với những người yêu mến cặp đôi, hành trình này đủ để họ tiếp tục hy vọng vào một cái kết đẹp cho mối duyên bắt đầu từ một MV âm nhạc.