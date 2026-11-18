Ca khúc này chính là bước ngoặt cho cả sự nghiệp của Sơn Tùng.

Sơn Tùng M-TP nhiều năm qua vẫn là một trong những ca sĩ được đông đảo khán giả yêu thích của Vpop, với loạt bản hit gắn liền cùng nhiều thế hệ người nghe. Trong hành trình ấy, Cơn Mưa Ngang Qua là một dấu mốc đặc biệt khi trở thành ca khúc đầu tiên đưa tên tuổi nam ca sĩ đến gần hơn với công chúng, mở ra bước ngoặt từ Underground đến sân khấu chuyên nghiệp. Hơn 14 năm trôi qua, đây vẫn là một trong những ca khúc gắn liền với những ngày đầu sự nghiệp của giọng ca gốc Thái Bình.

Cơn Mưa Ngang Qua - Sơn Tùng M-TP

Ra mắt vào tháng 8/2011, Cơn Mưa Ngang Qua là ca khúc do chính Sơn Tùng M-TP sáng tác và thể hiện. Thời điểm đó, nam ca sĩ vẫn hoạt động trong cộng đồng Underground với nghệ danh M-TP, chưa phải cái tên được đông đảo công chúng biết đến như hiện tại.

Chia sẻ về cơ duyên hình thành tác phẩm, Sơn Tùng cho biết anh sáng tác Cơn Mưa Ngang Qua vào khoảng cuối năm lớp 11. Toàn bộ quá trình từ những nốt nhạc đầu tiên đến khi hoàn thành bản thu chỉ diễn ra trong khoảng 3 ngày. Ban đầu, nam ca sĩ không có ý định đăng tải sản phẩm lên mạng mà chỉ muốn giữ lại để tự nghe.

Cơn Mưa Ngang Qua của Sơn Tùng sau đó trở thành hiện tượng trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến

Tuy nhiên, sau khi được bạn bè động viên, anh quyết định chia sẻ ca khúc trên nền tảng nhạc số. Kết quả vượt xa mong đợi khi chỉ sau 2-3 ngày, Cơn Mưa Ngang Qua đã đạt 1 triệu lượt nghe, nhanh chóng lọt vào nhóm những ca khúc được quan tâm trên nền tảng. Đến tháng 10/2011, bài hát đã vượt 1,7 triệu lượt nghe, con số đáng chú ý với một nghệ sĩ trẻ chưa có tên tuổi trên thị trường nhạc Việt.

Thành công bất ngờ này mở ra cơ hội để M-TP tiếp cận đông đảo khán giả hơn. Từ một chàng trai hoạt động tự do trong cộng đồng Underground, anh bắt đầu được truyền thông chú ý và từng bước bước ra khỏi phạm vi khán giả nghe nhạc trực tuyến.

Sau thành công trên các nền tảng nghe nhạc, Cơn Mưa Ngang Qua tiếp tục đưa Sơn Tùng M-TP đến gần hơn với sân khấu chuyên nghiệp. Ngày 7/10/2012, nam ca sĩ trình diễn ca khúc tại chương trình Bài Hát Yêu Thích. Khi đó, anh mới 18 tuổi và vẫn là gương mặt tương đối mới mẻ với phần đông khán giả truyền hình. Màn trình diễn giúp ca khúc tiếp cận lượng khán giả rộng hơn. Phong cách biểu diễn trẻ trung, có phần khác biệt của Sơn Tùng cũng khiến anh trở thành một trong những nhân tố đáng chú ý tại sân chơi âm nhạc này.

Sơn Tùng biểu diễn Cơn Mưa Nang Qua tại chương trình Bài Hát Yêu Thích

Không lâu sau đó, Cơn Mưa Ngang Qua vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Bài Hát Yêu Thích tháng 10/2012 và giành chiến thắng chung cuộc. Đáng chú ý, dù chỉ đứng thứ 6 trong bình chọn của Hội đồng bình chọn, ca khúc vẫn có lợi thế vượt trội nhờ sự ủng hộ từ khán giả thông qua lượt nghe, lượt xem và bình chọn tin nhắn.

Chiến thắng mang về cho Sơn Tùng M-TP tổng giá trị giải thưởng 50 triệu đồng. Theo cơ cấu giải thưởng của chương trình năm 2012, ca sĩ thể hiện nhận 40 triệu đồng, còn nhạc sĩ sáng tác được trao 10 triệu đồng. Đảm nhận cả hai vai trò trong tác phẩm, Sơn Tùng được nhận trọn vẹn hai phần thưởng. Đây là dấu mốc đáng nhớ với một nghệ sĩ mới 18 tuổi, đồng thời cho thấy sức hút của ca khúc đã vượt ra ngoài cộng đồng Underground.

Cơn Mưa Ngang Qua vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Bài Hát Yêu Thích tháng 10/2012 và giành chiến thắng với giá trị giải thưởng 50 triệu đồng

Sau thành công của Cơn Mưa Ngang Qua, Sơn Tùng M-TP bước vào giai đoạn liên tục phát hành sản phẩm mới và gần như mỗi lần trở lại đều tạo được dấu ấn trên thị trường nhạc Việt. Từ Nắng Ấm Xa Dần, Em Của Ngày Hôm Qua, Chắc Ai Đó Sẽ Về, Không Phải Dạng Vừa Đâu đến Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau, Lạc Trôi, Nơi Này Có Anh và Hãy Trao Cho Anh, nam ca sĩ liên tiếp sở hữu những bản hit được đông đảo khán giả đón nhận.

Không chỉ thành công về âm nhạc, các sản phẩm của Sơn Tùng còn thường xuyên tạo nên những cuộc thảo luận lớn, thu hút sự chú ý từ truyền thông và người hâm mộ. Nam ca sĩ cũng tổ chức nhiều liveshow, concert quy mô lớn, thu hút lượng khán giả đông đảo. Qua nhiều năm hoạt động, từ một gương mặt Underground, Sơn Tùng từng bước trở thành ngôi sao hàng đầu Vpop với sức ảnh hưởng được duy trì qua nhiều thế hệ khán giả.

Sau hơn 15 năm, Cơn Mưa Ngang Qua vẫn là một trong những ca khúc được khán giả tìm nghe lại khi nhắc đến Sơn Tùng M-TP

Sau hơn 15 năm, Cơn Mưa Ngang Qua vẫn là một trong những ca khúc được khán giả tìm nghe lại khi nhắc đến Sơn Tùng M-TP. Dù sự nghiệp nam ca sĩ đã có thêm hàng loạt bản hit đình đám, sản phẩm ra mắt từ thời Underground này vẫn có sức hút riêng nhờ giai điệu bắt tai và phần lời quen thuộc. Không ít khán giả vẫn nhớ đến Cơn Mưa Ngang Qua như ca khúc mở đầu cho hành trình nổi tiếng của Sơn Tùng, từ một gương mặt hoạt động trên mạng trở thành ngôi sao hàng đầu Vpop.

Ảnh: MXH Tổng hợp/ FBNV