Bài hát cứu nữ hoàng bốc lửa khỏi cảnh hết thời, nghe mà nhớ thời mỹ nhân oanh tạc khiến thế giới đảo điên

Zootopia: Phi Vụ Động Trời 2 ra mắt cuối tháng 11/2025 lập tức trở thành hiện tượng phòng vé hiếm thấy. Tuần mở màn, phim phá kỷ lục doanh thu hoạt hình mọi thời đại, thậm chí vượt qua nhiều bom tấn live-action lớn. Tại Trung Quốc, phim gây chấn động khi chỉ trong một ngày đã vượt doanh thu Avengers: Endgame tại cùng thị trường. Ở Việt Nam, phim “chốt đơn” vài chục tỷ sau vài ngày, leo thẳng lên vị trí số 1 phòng vé. Mối quan hệ “trên tình bạn, dưới tình yêu” giữa Judy Hopps và Nick Wilde khiến dân tình đứng ngồi không yên vì chemistry quá mạnh, dù Disney kiên quyết không đẩy thành tuyến tình cảm.

Zoo - nhạc phim Zootopia 2 cho Shakira thể hiện

Song song với độ nóng của phim, nhạc phim cũng càn quét mạnh không kém. Chỉ sau hai tuần, Zoo - bản song hành giữa Shakira và Gazelle (nhân vật cô lồng tiếng trong phim) đã vượt 11 triệu lượt xem. Trên TikTok, giai điệu của Zoo xuất hiện dày đặc trong các clip triệu view, trở thành trend toàn cầu đúng nghĩa. Cấu trúc âm thanh đặc trưng của Shakira - vui tươi, cổ vũ, nhịp điệu châu Phi khiến nhiều người lập tức gật gù: Đây rồi, Shakira ngày xưa đây rồi.

Sharika lần nữa lồng tiếng và thể hiện ca khúc của nhân vật siêu sao Gazelle trong phim

Cặp thỏ - cáo gây sốt

Sự xuất hiện của Zoo khiến khán giả ngay lập tức so sánh với Try Everything - ca khúc huyền thoại trong phần 1 Zootopia từng đưa tên tuổi Shakira lên một tầm ảnh hưởng mới. Try Everything từng đạt chứng nhận 2x Bạch kim tại Mỹ, lọt Billboard Hot 100, nằm trong danh sách 12 bài hát Disney hay nhất thế kỷ 21 do Billboard bình chọn và được đề cử Grammy. Lời ca “Tôi sẽ không bỏ cuộc” trở thành tuyên ngôn tích cực của cả một thế hệ trẻ. Ca khúc đại diện trọn vẹn cho tinh thần theo đuổi ước mơ của Judy Hopps, và chính Shakira - khi dùng giọng ca cùng năng lượng thật của mình truyền tải thông điệp phim.

Shakira và nhạc phim Zootopia phần 1 từng tạo nên cơn sốt trên các BXH

Zoo cũng đang được kỳ vọng đi theo con đường rực rỡ ấy. Zoo, bài hát chủ đề của Zootopia 2, đang được khán giả khắp thế giới gọi vui là “bản hit cứu Shakira khỏi cảnh hết thời”. Shakira còn xuất hiện trong MV chính của nhạc phim, vừa ra mắt đã khiến công chúng nhớ lại thời kỳ rực lửa nhất của nữ hoàng bốc lửa này.

Zoo xuất hiện đúng lúc người ta đang hoài nghi Shakira có còn giữ được hào quang sau nhiều biến cố dài hơi. Từ giai đoạn 2018-2021, Shakira ít ra bài mới, rơi vào thời gian dài bị chê hết thời. Shakira tập trung cho gia đình, liên tục vướng tranh chấp pháp lý, ồn ào tình ái với chồng cầu thủ, bị truyền thông quốc tế đặt câu hỏi: Liệu biểu tượng Latin từng khiến thế giới đảo điên với Hips Don’t Lie còn đủ sức vượt qua thời đại mới?

Những năm qua, Shakira lên mặt báo chủ yếu vì chuyện tình cảm

Sản phẩm gây chú ý nhất của Sharika những năm gần đây là BZRP Music Sessions vol. 53 vào đầu năm 2023. Nhưng mọi chủ đề đều xoay quanh cầu thủ Piqué và sự phản bội với Shakira. So sánh với những hiện tượng nhạc pop mới, Shakira có phần lép vế dù chuyện đời tư được quan tâm.

“Đây chính là Shakira được thương nhớ suốt hai thập kỷ"

Zoo ra mắt mới là khoảnh khắc khiến người ta thốt lên: “Đây chính là Shakira được thương nhớ suốt hai thập kỷ.” Một Shakira vui tươi, đầy màu sắc, giàu năng lượng tích cực. Một Shakira từng khiến cả thế giới rung lắc theo với Waka Waka, La La La, Hips Don’t Lie - những hit từng định nghĩa sự bùng nổ của âm nhạc Latin. Việc Shakira quay lại nhạc phim khiến công chúng đặt ra câu hỏi: Liệu cô sẽ còn trở lại sân khấu World Cup lần nữa? Và Zoo có mở ra một chương mới đưa Shakira đến gần với những ngày đỉnh cao từng khiến toàn cầu đảo điên? Zootopia 2 đang thắng lớn, Shakira cũng là người khiến khán giả bất ngờ nhất.