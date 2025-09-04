Bãi đỗ xe năng lượng mặt trời giúp 100 hộ gia đình không phải mua điện

Hệ thống năng lượng mặt trời có công suất 1.038 kW trên bãi đỗ xe trường Trung học Ridgefield, ở hạt Fairfield, bang Connecticut ước tính sẽ tạo ra khoảng 1,3 triệu kilowatt-giờ điện sạch mỗi năm, đủ để cung cấp năng lượng cho gần 100 hộ gia đình. Trong vòng 25 năm tới, công trình dự kiến sẽ giúp học khu tiết kiệm khoảng 1,5 triệu USD chi phí năng lượng, đồng thời cắt giảm đáng kể lượng khí thải carbon.

Bãi đỗ xe năng lượng mặt trời này có thể tạo ra khoảng 1,3 triệu kWh điện sạch hàng năm. (Nguồn: Electrek)

Điểm đặc biệt khiến hệ thống này thú vị chính là cách nó được kết nối. Mái che năng lượng mặt trời được đấu nối với bốn đồng hồ điện riêng do thị trấn và trường học sở hữu, giúp tối đa hóa việc sử dụng điện mặt trời tại chỗ, đồng thời tham gia các chương trình như Giải pháp Năng lượng Tái tạo Phi dân cư của Connecticut (NRES), Tín dụng Năng lượng Tái tạo Không phát thải (ZRECs) và Tín dụng Năng lượng Tái tạo loại I (Class I RECs).

Một số ý kiến cho rằng cho rằng nếu hệ thống này được tích hợp thêm pin lưu trữ, các trường học có thể duy trì hoạt động trong trường hợp mất điện, hỗ trợ cộng đồng trong các tình huống khẩn cấp và nâng cao hiệu quả, ổn định của lưới điện.

Bãi đỗ xe năng lượng mặt trời tại trường Trung học Ridgefield, Connecticut, Mỹ. (Nguồn: Electrek)

Dự án được triển khai với sự hợp tác của Davis Hill Development, Ngân hàng Xanh Connecticut và Patriot Renewable Energy Capital, do AEC Solar phụ trách thiết kế kỹ thuật, cung ứng và xây dựng. Các đội thi công đã đẩy nhanh tiến độ trong kỳ nghỉ hè để công trình kịp hoàn thành mà không làm gián đoạn năm học.

Nguồn vốn cho dự án đến từ sự kết hợp giữa hỗ trợ của Ngân hàng Xanh, khoản đầu tư vốn cổ phần thuế và các khoản Tín dụng thuế đầu tư Liên bang nhờ Đạo luật Giảm lạm phát dưới thời chính quyền Tổng thống Biden. Đây là ví dụ cho thấy chính sách hỗ trợ ở cấp liên bang có thể trực tiếp mang lại lợi ích tiết kiệm chi phí cho địa phương.

Mariana Cardenas Trief, Giám đốc đầu tư tại Connecticut Green Bank, cho biết: “Đây là dự án điện mặt trời mới nhất trong số nhiều dự án mà chúng tôi đã phối hợp thực hiện cùng DHD Renewables và chính quyền thị trấn. Chúng tôi tự hào tiếp tục đồng hành, giúp họ giảm chi phí năng lượng và đưa bang Connecticut tiến gần hơn tới các mục tiêu năng lượng sạch.”

Đây không phải là lần đầu tiên Ridgefield đầu tư vào năng lượng mặt trời. Gần một thập kỷ trước, thị trấn nhỏ này đã bắt đầu chiến lược bền vững bằng việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái của tám trường học và tòa nhà công cộng khác. Mái che tại trường trung học lần này là bước tiến mới nhất trong hành trình đó.