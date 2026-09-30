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Bài đăng mới của Madam Pang vừa hot, người hâm mộ Việt Nam tràn vào bình luận

Thùy Linh
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Bài đăng ăn mừng chiến thắng của tuyển Thái Lan trước Việt Nam trên trang cá nhân Madam Pang - Nualphan Lamsam đang thu hút sự chú ý lớn.

Bài đăng gây chú ý sau chiến thắng của "Voi chiến"

Bài viết được Madam Pang đăng sau khi tuyển Thái Lan đánh bại Việt Nam 2-0 tại FIFA ASEAN Cup 2026. Kết quả giúp "Voi chiến" giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận và chắc chắn đứng đầu bảng, qua đó trở thành đội đầu tiên giành quyền góp mặt ở chung kết.

"Chúng ta đã làm được! Thắng Việt Nam 2-0, giành trọn 6 điểm từ hai trận đầu tiên và chắc chắn đứng đầu bảng", Madam Pang viết.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cũng gửi lời cảm ơn tới ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ. Thái Lan vẫn còn một trận gặp Philippines ở vòng bảng trước khi hướng đến trận tranh chức vô địch vào ngày 5/10.

- Ảnh 1.

Điểm đáng chú ý là ngay dưới bài đăng của Madam Pang xuất hiện nhiều bình luận bằng tiếng Việt. Không ít người Việt đã dành lời chúc cho đội tuyển Thái Lan sau chiến thắng.

“Chúc mừng bà và đội tuyển Thái. Các bạn vẫn thuộc hàng top tại ASEAN”, một tài khoản viết. Người khác để lại lời nhắn: “Tuyệt vời, chúc mừng đội tuyển Thái Lan”.

Một cổ động viên Việt khác cho rằng dù kết quả ra sao, chất lượng của tuyển Thái Lan vẫn đáng được đánh giá cao. Một số người cũng nhắc đến tương quan lực lượng của Việt Nam ở trận đấu này và mong chờ màn tái đấu trong tương lai.

"Có thắng, có thua thì bóng đá mới hấp dẫn"

Một trong những quan điểm xuất hiện dưới bài đăng cho rằng chính sự cạnh tranh giữa Việt Nam và Thái Lan khiến những cuộc đối đầu của hai đội luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt.

“Có thắng có thua thì bóng đá mới hấp dẫn. Thái Lan vẫn là đội mạnh ở Đông Nam Á, khán giả Việt Nam rất hào hứng khi hai đội tuyển mạnh gặp nhau”, một người hâm mộ bình luận.

Một tài khoản khác cũng nhấn mạnh rằng dù tuyển Việt Nam thắng hay thua, người hâm mộ vẫn dành sự cổ vũ cho các cầu thủ.

Việc đông đảo tài khoản Việt Nam xuất hiện dưới bài ăn mừng của Madam Pang một lần nữa cho thấy sức hút của những màn đối đầu Việt Nam - Thái Lan. Sau chiến thắng 2-0, Thái Lan đã giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, trong khi những cuộc tranh luận và lời hẹn tái đấu giữa người hâm mộ hai nước vẫn tiếp tục trên mạng xã hội.

(Tổng hợp / Ảnh: FBNV)

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