Bài đăng của minh tinh Vườn Sao Băng gây tranh cãi, bị netizen chỉ trích: “Cô coi con là vật trang trí ư?"

Sáng 23/11, tờ Koreaboo đưa tin, minh tinh Lee Si Young (Vườn Sao Băng) vừa trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội Hàn Quốc vì có hành động nghi ngược đãi con gái mới 17 ngày tuổi. Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, Lee Si Young gây xôn xao khi cho con gái mặc bộ đồ ông già Noel rồi bày biện em bé vào 1 chiếc hộp, còn đặt vào đó búp bê hình cây thông cùng nhiều hộp quà khác.

Trong chú thích của bài đăng, mỹ nhân họ Lee khiến công chúng ngỡ ngàng khi viết: "Mọi người thấy món đồ trang trí Giáng sinh năm nay thế nào?". Mỹ nhân 8X cho biết ban đầu từng do dự với việc chụp tấm ảnh này do con gái còn quá nhỏ, nhưng giờ đây cô cảm thấy vô cùng hài lòng với thành quả của buổi chụp hình.

Lee Si Young chìm trong "gạch đá" sau khi chia sẻ bức hình mới về con gái 17 ngày tuổi

Bài đăng mới đây của Lee Si Young đã khiến nữ diễn viên vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng. Những khán giả này tố minh tinh Vườn Sao Băng ngược đãi trẻ em, đồng thời tỏ ra vô cùng bức xúc trước việc mỹ nhân sinh năm 1982 coi con gái như đạo cụ hay đồ vật trang trí cho Giáng sinh.

Netizen ồ ạt công kích Lee Si Young: "Việc xem trẻ sơ sinh như 1 vật trang trí rõ ràng là không phù hợp 1 chút nào", "Bức hình này khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu", "Cô coi con mình là vật trang trí thôi sao?"...

Nhưng ở chiều ngược lại, 1 số cư dân mạng lại lên tiếng bênh vực Lee Si Young: "Tôi nghĩ nữ diễn viên chỉ muốn lưu giữ hình ảnh đẹp cho con gái mình thôi, tại sao lại bị chỉ trích quá mức như vậy?", "Tôi cũng thấy không ít người chụp hình ảnh như vậy rồi mà"...

Giữa tâm bão lùm xùm, Lee Si Young vừa xóa bài đăng gây tranh cãi khỏi trang cá nhân.

Cô đã có động thái đáng chú ý đầu tiên ngay giữa tâm bão chỉ trích

Trước đó, nữ diễn viên từng hứng chịu "cơn mưa gạch đá" từ khán giả xứ kim chi vì bị nghi lạm dụng con trai nhỏ tuổi. Theo đó, hồi đầu năm 2023, Lee Si Young gây phẫn nộ khi đăng tải loạt ảnh cùng con trai 5 tuổi chinh phục ngọn núi Halla cao gần 1950m so với mực nước biển. Ngay lập tức, nữ diễn viên vấp phải những ý kiến chỉ trích từ cộng đồng mạng. Theo những khán giả này, Lee Si Young bị cho là có hành động lạm dụng trẻ em khi để con trai mới 5 tuổi trèo lên 1 ngọn núi tuyết cao gần 2000m giữa thời tiết giá lạnh.

Trước phản ứng gay gắt từ công chúng, Lee Si Young đã lên tiếng giải thích nhằm xoa dịu dư luận. Cô đăng lên trang YouTube cá nhân 1 video ghi lại quá trình leo núi của 2 mẹ con. Video này cho thấy chuyến đi của họ diễn ra suôn sẻ, và không có bất kỳ sai sót nào trong cả hành trình. Thế nhưng, nhiều netizen vẫn tiếp tục công kích Lee Si Young, đồng thời nhấn mạnh rằng, ngay từ đầu cô không nên bắt con trai leo núi cùng mình.

Mỹ nhân Vườn Sao Băng gây bức xúc khi đăng ảnh cùng con trai 5 tuổi leo lên 1 ngọn núi tuyết

Lee Si Young chính thức gia nhập làng giải trí Hàn Quốc vào năm 2008 qua tác phẩm Urban Legends Deja Vu. Tới năm 2009, tên tuổi nữ diễn viên bỗng vụt sáng nhờ vai phụ trong bộ phim truyền hình kinh điển Vườn Sao Băng. Sau đó, các nhà sản xuất đẩy cô lên hàng vai chính ở loạt phim như Poseidon, Wild Romance, Golden Cross… và được hợp tác cùng nhiều nam thần đình đám như Lee Dong Wook, Choi Siwon... Những năm gần đây, cô tiếp tục gây tiếng vang qua loạt tác phẩm như Sweet Home, Grid...