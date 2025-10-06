“Bãi chiến trường” của Shark Bình

Thời gian gần đây, vụ việc của Chủ tịch Tập đoàn NextTech Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) với dự án đầu tư tài sản số AntEx trở thành tâm điểm gây chú ý. Trên trang cá nhân của mình, nam doanh nhân liên tục đăng status và livestream khiến các nhà đầu tư nói chung và nhà đầu tư tài sản số nói riêng thảo luận rôm rả.

Mới đây nhất, Shark Bình tiếp tục thông báo phiên livestream mới về kinh doanh và khởi nghiệp. Nam doanh nhân cho biết không nói chuyện cũ mà quay lại với công việc thường ngày của mình vì: “Chuyện đâu sẽ có đó”.

“Chuyện đâu sẽ có đó, giờ tôi xin quay lại với công việc hàng ngày, với “sứ mệnh” Startup và công nghệ với chuỗi livestream chia sẻ kiến thức về kinh doanh và đời sống đây”, Shark Bình viết.

Bài đăng mới nhất của Shark Bình nhận nhiều lượt thả "haha" từ dân mạng

Kèm theo đó, anh thông báo về phiên livestream tiếp theo vào ngày 6/10, với chủ đề Tư duy trong thời kỳ biến động. Trong các phiên livestream này, Shark Bình thường chia sẻ bằng những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm cá nhân của anh trong hành trình hơn 24 năm khởi nghiệp.

Ngoài ra, Shark Bình cũng đưa ra lưu ý: “Những bình luận vô duyên khiếm nhã hoặc không liên quan đến chủ đề phiên livestream… sẽ bị xoá và khoá. Vì những thông tin cần thiết thì Shark đã nói hết cả rồi nên sẽ không nói lại”.

Mặc dù vậy phía dưới phần bình luận bài đăng của Shark Bình, cộng đồng mạng vẫn chia phe tranh cãi dữ dội. Một bên hưởng ứng với phiên livestream của nam doanh nhân, chờ đón những thông tin về khởi nghiệp. Tuy nhiên số đông còn lại thì đưa ra khá nhiều ý kiến trái chiều, phẫn nộ, thậm chí “mỉa mai”.

Không ít người cho rằng, câu chuyện cũ liên quan đến dự án đầu tư trên vẫn chưa sáng tỏ, các thông tin vẫn chưa được làm rõ. Do đó, họ đưa ra quan điểm rằng Shark Bình nên tạm thời giữ im lặng, thay vì liên tục xuất hiện livestream, đăng status tạo ra ồn ào, tranh luận không đáng có.

Loạt bình luận trái chiều dưới bài đăng của Shark Bình

Gần đây, Shark Bình trở thành tâm điểm ồn ào, thu hút dư luận trên MXH

Có thể nói đã lâu, Shark Bình mới lại gây ồn ào như vậy trong sự nghiệp, công việc của mình.

Lùm xùm bắt nguồn từ bài đăng tối ngày 22/9, chia sẻ trên Fanpage cá nhân, Shark Bình thẳng thắng cảnh báo: Đừng đắm đuối vào Blockchain, Fintech, đồng coin,... Điều này khiến cộng đồng mạng “dậy sóng” bởi trước đây, vị “cá mập” này từng đầu tư phát triển dự án tài sản số AntEX.

Ngày 26/9, Shark Bình livestream giao lưu trên fanpage cá nhân về chủ đề: "Tài sản mã hóa - Thời cơ và rủi ro". Trong buổi phát sóng trực tiếp này, Chủ tịch Nextech chia sẻ quan điểm, nhận định về thị trường tài sản số. Mặc dù thừa nhận bản thân không có kiến thức chuyên sâu về công nghệ blockchain nhưng anh vẫn giữ quan điểm: Blockchain chưa mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cuộc sống, mà chỉ giống như một "cuộc chơi" do các nước lớn tạo ra.

Sau đó, khi một tài khoản ẩn danh đăng bài phản bác các tuyên bố của Shark Bình, khẳng định chính Chủ tịch NextTech là người đứng sau cú sập AntEX, hưởng lợi tài chính, không hề thua lỗ sau khi rót tiền vào dự án thì nam doanh nhân chính thức lên tiếng trên trang cá nhân, khẳng định bản thân bị lừa.

Từ đó đến nay, những chia sẻ của Shark Bình đều gây chú ý và tranh luận từ dư luận.