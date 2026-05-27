Bãi biển miền Trung hoang sơ được Chủ tịch tỉnh chia sẻ trên Facebook

Giữa lúc nhiều điểm đến ven biển miền Trung bước vào mùa cao điểm, nhiều bãi biển nổi tiếng luôn trong tình trạng kín khách. Những bãi biển ít được biết biết đến, kém nổi tiếng hơn có thể là những lựa chọn thay thế đáng tham khảo. Sau đây là một ví dụ, bãi biển Thạch Hải, thuộc xã Thạch Khê, Hà Tĩnh.

Bãi biển còn được nhắc tới trong một bài đăng trên Facebook cá nhân của ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh. Trên tài khoản Facebook cá nhân, ông viết: “Cách trung tâm khoảng hơn 15 phút chạy xe chúng ta sẽ đến biển Thạch Hải, thuộc xã Thạch Khê”. Ông cũng nhắc đến hình ảnh nhiều người dân từ thành phố (cũ) về đây tắm biển mỗi ngày, có người đi từ 4–5 giờ sáng.

Bài đăng của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh trên trang cá nhân về biển Thạch Hải (Ảnh chụp màn hình)

Bãi biển gần trung tâm, cát trắng, nước trong

Điểm hấp dẫn đầu tiên của Thạch Hải là vị trí khá thuận tiện. Từ trung tâm Hà Tĩnh, du khách chỉ mất khoảng hơn 15 phút di chuyển để đến bãi biển. Khoảng cách này đủ gần cho một chuyến đi trong ngày, thậm chí chỉ cần vài tiếng buổi sáng hoặc chiều tối cũng có thể tận hưởng không khí biển.

Theo thông tin từ địa phương, xã Thạch Khê sở hữu bờ biển dài khoảng 12,5 km, uốn cong mềm mại, có làn nước trong xanh và bãi cát trắng mịn trải dài. Không gian nơi đây vẫn giữ được nét hoang sơ, mộc mạc của một vùng biển Bắc Trung Bộ, chưa quá đông đúc hay thương mại hóa mạnh.

Nếu những bãi biển nổi tiếng thường hấp dẫn bởi hệ thống dịch vụ sầm uất, Thạch Hải lại tạo cảm giác dễ chịu nhờ sự rộng thoáng và gần gũi. Bãi cát dài, mặt biển xanh, nhịp sống làng chài chậm rãi khiến nơi này phù hợp với những người muốn tìm một điểm tắm biển nhẹ nhàng, không quá xô bồ.

Ảnh Báo Hà Tĩnh

Đây cũng là lý do biển Thạch Hải thường được người dân địa phương lựa chọn cho những buổi tắm sớm. Thời điểm bình minh, mặt trời lên trên nền biển rộng, thuyền cá trở về, không khí trong lành và mặt nước còn dịu, tạo nên một trải nghiệm rất khác so với các bãi biển đông khách.

Từ bãi biển quen của người địa phương đến điểm du lịch đang “thay áo mới”

Thạch Hải hiện không chỉ là bãi tắm quen thuộc của người dân quanh vùng. Mùa du lịch biển năm 2026, địa phương đã tổ chức khai trương du lịch biển Thạch Hải với chủ đề “Vang mãi biển ca - Xanh miền di sản”, hướng tới việc tôn vinh vẻ đẹp biển và lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử của xã Thạch Khê.

Đáng chú ý, biển Thạch Hải đang được bổ sung thêm nhiều tiện ích và không gian trải nghiệm mới. Cổng thông tin địa phương cho biết khu vực này đã đưa vào khai thác wifi công cộng miễn phí, đồng thời kết nối với nền tảng số giới thiệu điểm đến, ẩm thực, văn hóa, di tích, cơ sở lưu trú, nhà hàng và các hoạt động trải nghiệm. Đây là chi tiết cho thấy bãi biển mộc mạc này đang được làm mới theo hướng thân thiện và tiện ích hơn với du khách.

Không gian ven biển cũng trở nên nhộn nhịp hơn vào buổi tối. Theo Báo Hà Tĩnh, biển Thạch Hải đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn về đêm với nhiều hoạt động trải nghiệm mới, thu hút đông đảo du khách. Đây là sự thay đổi đáng chú ý, bởi trước đây nhiều người thường chỉ đến biển để tắm rồi rời đi, trong khi nay có thể ở lại lâu hơn để dạo chơi, chụp ảnh, ăn uống và tận hưởng không khí biển đêm.

Ảnh Báo Hà Tĩnh

Sự chuyển mình này giúp Thạch Hải có thêm sức hút với nhiều nhóm khách khác nhau. Gia đình có thể đưa trẻ nhỏ đến tắm biển, vui chơi buổi tối; nhóm bạn trẻ có thể check-in, đi dạo, trải nghiệm các hoạt động mới; còn du khách yêu thích không gian bản địa có thể tìm hiểu đời sống làng chài, thưởng thức hải sản và mua đặc sản địa phương.

Đến Thạch Hải nên trải nghiệm gì?

Nếu chỉ có nửa ngày, du khách nên đến Thạch Hải vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Buổi sáng phù hợp để ngắm bình minh, tắm biển, đi dạo trên cát và cảm nhận nhịp sống làng biển khi thuyền bè trở về. Buổi chiều tối lại thích hợp cho các gia đình hoặc nhóm bạn muốn tắm biển, ăn hải sản rồi dạo chơi trong không gian ven bờ.

Với những người thích hoạt động ngoài trời, chèo SUP trên biển Thạch Khê là một trải nghiệm mới đáng chú ý. Báo Hà Tĩnh cho biết hoạt động chèo ván đứng trên biển Thạch Khê mang đến không gian trải nghiệm mới mẻ, đồng thời mở ra tiền đề phát triển thêm các sản phẩm du lịch trải nghiệm tại địa phương.

Ảnh Báo Hà Tĩnh

Tuy nhiên, khi tham gia các hoạt động dưới nước, du khách nên chọn thời điểm biển êm, mặc áo phao, đi theo nhóm hoặc có người hướng dẫn, đặc biệt nếu chưa có kinh nghiệm. Sáng sớm và chiều muộn thường là thời điểm dễ chịu hơn vì nắng không quá gắt, ánh sáng cũng đẹp để chụp ảnh.



