Bãi biển đẹp, ít người biết ở miền Trung: Chuẩn bị đi vào quy hoạch, được chủ tịch tỉnh đăng lên Facebook

Việt Nam được biết đến với đường bờ biển trên đất liền dài hơn 3.200 km cùng nhiều bãi biển nổi tiếng. Những cái tên như Sầm Sơn (Thanh Hóa), Cửa Lò (Nghệ An) hay Mỹ Khê (Đà Nẵng) từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc mỗi mùa hè, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, dọc dải bờ biển miền Trung vẫn còn những bãi biển ít được nhắc tới hơn, nhưng lại sở hữu vẻ đẹp tự nhiên và tiềm năng phát triển không kém. Một trong số đó là biển Thiên Cầm, nằm ở Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa điểm này gần đây bất ngờ được nhiều người chú ý khi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đăng tải trên Facebook cá nhân. Đi kèm những bức ảnh chụp bãi biển xanh và thuyền cá ngoài khơi, ông viết ngắn gọn: “Thiên Cầm chuẩn bị vào mùa du lịch”.

Biển Thiên Cầm được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đăng tải trên Facebook cá nhân (Ảnh chụp màn hình)

Dù chỉ là một dòng trạng thái ngắn, bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều bình luận, trong đó không ít người bày tỏ sự thích thú khi thấy lãnh đạo địa phương trực tiếp chia sẻ hình ảnh về điểm đến du lịch của tỉnh.

Bãi biển được quy hoạch thành khu du lịch quốc gia

Không chỉ được nhắc tới trong các bài chia sẻ du lịch, Thiên Cầm còn xuất hiện trong các quy hoạch phát triển du lịch của địa phương. Theo các tài liệu quy hoạch du lịch, khu du lịch Thiên Cầm nằm trong danh sách các điểm đến được định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia trong tương lai. Đây được xem là một trong những khu du lịch biển quan trọng của Hà Tĩnh cũng như khu vực Bắc Trung Bộ.

Khu du lịch Thiên Cầm có diện tích quy hoạch khoảng hơn 1.500 ha, bao gồm bãi biển Thiên Cầm, khu vực núi Thiên Cầm cùng các vùng ven biển lân cận. Theo cổng thông tin du lịch Hà Tĩnh, địa phương xác định đây là trọng điểm trong chiến lược phát triển du lịch biển của tỉnh.

Ảnh Báo Thương Trường

Định hướng phát triển khu du lịch này bao gồm các khu nghỉ dưỡng và khách sạn ven biển, khu vui chơi giải trí, dịch vụ thể thao biển cũng như các loại hình du lịch sinh thái. Một số chuyên gia du lịch nhận định rằng nếu được đầu tư đồng bộ, Thiên Cầm có thể trở thành một trong những điểm nghỉ dưỡng đáng chú ý của khu vực Bắc Trung Bộ, bên cạnh các bãi biển nổi tiếng như Cửa Lò hay Sầm Sơn.

Bãi biển dài 3 km nằm giữa núi và biển

Biển Thiên Cầm nằm tại Cẩm Xuyên, cách trung tâm Hà Tĩnh khoảng 20 km và cách Hà Nội khoảng 350–370 km. Theo các trang thông tin du lịch, bãi biển này có chiều dài gần 3 km, uốn cong hình cánh cung từ núi Thiên Cầm đến núi Đầu Voi.

Điểm đặc biệt của khu vực là sự kết hợp giữa núi và biển. Từ sườn núi Thiên Cầm, du khách có thể nhìn bao quát toàn bộ bãi biển cùng những con thuyền đánh cá ngoài khơi, tạo nên khung cảnh khá đặc trưng của vùng biển miền Trung.

Tên gọi “Thiên Cầm” cũng gắn với một truyền thuyết dân gian. Theo một số tài liệu du lịch, cái tên này có nghĩa là “đàn trời”, bắt nguồn từ câu chuyện kể rằng khi gió thổi qua các vách đá ven biển, âm thanh hòa cùng tiếng sóng nghe giống như tiếng đàn.

Ảnh Vinpearl

Nhờ bãi cát trắng mịn và nước biển khá trong, Thiên Cầm từ lâu đã trở thành điểm nghỉ mát quen thuộc của người dân trong vùng vào mỗi mùa hè.

Du khách nói gì về biển Thiên Cầm?

Trên các nền tảng du lịch như Google Maps hay Tripadvisor, nhiều du khách nhận xét Thiên Cầm là một trong những bãi biển khá yên bình của miền Trung.

Một số đánh giá cho rằng nơi đây có bãi cát dài, nước biển sạch và không quá đông đúc. “Biển sạch, cát mịn, phong cảnh núi ôm biển khá đẹp”, một du khách viết trên Google Maps. Một số du khách quốc tế cũng nhận xét rằng Thiên Cầm phù hợp với những người muốn tìm một bãi biển yên tĩnh để nghỉ ngơi thay vì những khu du lịch quá đông đúc.

Ngoài tắm biển, du khách đến đây thường leo lên núi Thiên Cầm để ngắm toàn cảnh biển hoặc thuê thuyền ra các đảo nhỏ gần bờ như Hòn Én. Hải sản địa phương cũng là một trải nghiệm được nhiều người nhắc đến, với các món phổ biến như mực tươi, ghẹ hay cá thu.

Du khách còn có thể lựa chọn trekking núi Thiên Cầm (Ảnh Tico Travel)

Trong bối cảnh nhiều địa phương miền Trung đang đẩy mạnh phát triển du lịch biển, Thiên Cầm được xem là điểm đến còn nhiều dư địa. Nếu quy hoạch được triển khai đồng bộ trong tương lai, bãi biển này có thể trở thành một trung tâm nghỉ dưỡng mới của khu vực Bắc Trung Bộ.