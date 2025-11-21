Bác tin 10 người tử vong vì đi vớt tôm hùm dính axit sunfuric

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin 10 người đi lặn vớt tôm hùm ở Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk), nghi bị dính chất axit sunfuric dẫn đến tử vong. Bài đăng trên mạng xã hội còn cho biết có nhiều người khác cũng đang lặn vớt tôm hùm chưa lên nên chưa biết tình hình thế nào.

Thông tin khiến nhiều người hoang mang, lo lắng, nửa tin, nửa ngờ. Bởi trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng cảnh báo người dân về việc có khoảng 100 can axit sunfuric (H₂SO₄) của Nhà máy đường Tuy Hòa bị lũ cuốn.

Công an địa phương đang xác minh người đăng thông tin sai sự thật.

Tuy nhiên mới đây, trao đổi trên báo Dân trí, ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã đến vùng nuôi tôm để kiểm tra và khẳng định, thông tin người dân lặn vớt tôm hùm bị dính axit sunfuric khiến 10 người chết là chưa chính xác.

Theo ông Nguyên, công an địa phương đang xác minh người đăng thông tin nói trên, cũng như đưa ca nô đi các vùng nuôi để kiểm tra.

Đại diện Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận thông tin 10 người chết do lặn vớt tôm hùm là chưa chính xác.

Trên báo Tuổi Trẻ Online, ông Trần Công Hoan - Bí thư phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) cũng bác bỏ thông tin sai sự thật nói trên.

Ông Hoan cho biết, do nước lũ đổ về biển nhiều nên vùng nuôi tôm hùm của địa phương bị thiệt hại nặng nề, tôm chết hàng loạt do số nước ngọt. Mấy ngày nay, nhiều người nuôi tôm đã ra lồng lặng vớt tôm hùm để bán, vớt vát cho đỡ thiệt hại. Hiện chính quyền phường Sông Cầu hạn chế người ra bè lặn vớt tôm hùm vì có thể gây nguy hiểm cho người dân do nước lũ về lớn, dòng chảy trên biển bất thường.

Trước đó, theo nguồn tin trên báo VnExpress, vào ngày 20/11, Công an tỉnh Đắk Lắk cảnh báo đã có khoảng 100 can axit sunfuric (H₂SO₄) của Nhà máy đường Tuy Hòa bị lũ cuốn. Mỗi can dung tích 20 lít, màu xanh hoặc xám, chứa axit sunfuric - hóa chất công nghiệp có tính ăn mòn rất mạnh. Cơ quan chức năng yêu cầu người dân nếu nhặt được thì không tự ý mở hoặc tiếp xúc,

Thông tin từ cơ quan chức năng, axit sunfuric có thể gây bỏng sâu khi chạm vào da, tổn thương mắt dẫn đến mù lòa; hơi axit kích ứng đường hô hấp, gây ho, khó thở, nặng hơn là phù phổi. Khi gặp nước, axit tỏa nhiệt lớn và dễ bắn tung, gây bỏng nặng. Nếu nuốt phải, axit sunfuric phá hủy niêm mạc miệng và hệ tiêu hóa, đe dọa tính mạng.

Lũ lụt nhấn chìm nhà dân ở xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Những ngày qua, tại Đắk Lắk đang xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Sáng nay (21/11), địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa trên diện rộng, hàng chục ngàn hộ dân ở vùng phía Đông tỉnh bị ngập hết nhà cửa, nhiều vùng tại các xã Đồng Xuân, Tuy An Đông,... bị cô lập, theo nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục căng mình trong vùng lũ, cấp tốc giải cứu, sơ tán người dân. Hình ảnh đồng bào chịu cảnh lũ lụt khiến ai nấy thắt lòng, mong thiên tai sớm qua đi, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân.