Mùng 10 tháng Giêng Âm lịch hàng năm luôn được xem là ngày vía Thần Tài. Theo truyền thuyết dân gian,Thần Tài là vị thần cai quản tiền bạc trên thiên giới. Trong một lần uống rượu say, thần sẩy chân ngã xuống trần gian nên không may bị mất trí nhớ. Tại thế giới người phàm, Thần Tài phải lang thang đi xin ăn qua ngày. Nhưng dần dần, người dân nhận ra điều kỳ lạ, rằng bất cứ quán nào mời ông lão ăn xin này ăn đều trở nên đông khách và buôn bán phát tài. Đến một ngày, ông lão ăn xin ấy lấy lại được trí nhớ, nhận ra mình chính là Thần Tài nên đã nhanh chóng trở về thiên giới. Từ đó, người ta gọi ngày mùng 10 tháng Giêng, tức ngày Thần Tài về trời làm ngày “vía Thần Tài”. Với mong ước được thần phù hộ, cầu buôn may bán đắt và thu hút được nhiều tài lộc về nhà.

Ngoài việc cúng Thần Tài, nhiều người dân quan niệm mua vàng vào ngày này là một hình thức cầu may, cầu phát tài phát lộc và làm ăn thuận buồm xuôi gió. Vàng luôn là kim loại quý được mọi người yêu thích. Nó không chỉ có giá trị kinh tế cao mà còn mang ý nghĩa văn hóa rất quan trọng. Do đó, kim loại này thường được sử dụng rộng rãi để làm đồ trang sức và đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Trong văn hóa truyền thống ở nhiều nước, đặc biệt là các nước Á Đông, vàng tượng trưng cho sự giàu có và may mắn. Mọi người thường thích mua các loại trang sức vàng với hy vọng mang lại may mắn và phước lành cho người đeo.

Vận mệnh mỗi người đều liên quan đến một con giáp khác nhau, vì vậy khi mua trang sức vàng, bạn cũng cần cân nhắc để chọn được món đồ thực sự phù hợp với mình nhất. Theo bậc thầy phong thủy Đổng Mục Kiệt ở Thượng Hải, Trung Quốc, những người cầm tinh các con giáp dưới đây có mức độ phù hợp với vàng cao hơn những con giáp khác. Điều đó có nghĩa là kim loại này không chỉ giúp họ cầu may mà thực sự có thể mang lại nhiều hiệu quả bất ngờ hơn chúng ta nghĩ.

Tuổi Tý

Người sinh năm Tý thường nổi tiếng là những người thông minh và linh hoạt nhất trong 12 con giáp. Họ thường có trí tuệ và kiến thức vượt trội. Do đó, họ giỏi giao tiếp giữa các cá nhân hơn và có thể nhận được sự công nhận và yêu mến từ những người xung quanh.

Theo phong thủy, màu sắc phụ kiện phù hợp với người tuổi Tý thường là vàng và trắng. Những màu này có thể mang lại may mắn, tăng cường sức hút cá nhân, giúp họ đạt được sự phát triển tốt hơn trong cả sự nghiệp và tình yêu.

Trong ngày vía Thần Tài, người tuổi Tý mua trang sức vàng có thể lựa chọn một số kiểu dáng đơn giản, thanh lịch như vòng tay vàng, dây chuyền vàng… Đây là những món đồ không chỉ giúp tăng cường khí chất mà còn mang lại may mắn, giúp sự nghiệp thành công và cuộc sống hạnh phúc.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thường có tính cách rất độc lập và quyết đoán. Họ dũng cảm, không sợ hãi và dám đối mặt với mọi thử thách. Vì vậy, người cầm tinh con rồng thường có thể đạt được thành tích rất nổi bật trong sự nghiệp, nhận được sự công nhận từ lãnh đạo và đồng nghiệp.

Theo tử vi cung hoàng đạo của người tuổi Thìn, màu sắc phụ kiện phù hợp với họ thường là vàng và xanh lam. Những màu này có thể mang lại may mắn và thu hút quý nhân phù trợ, giúp sự nghiệp của họ đạt đến trình độ cao hơn. Đồng thời, chúng cũng có thể hóa giải một số vận đen, mang lại sức khỏe tốt và may mắn về mặt tình cảm.

Người tuổi Dần có thể lựa chọn một số kiểu dáng độc đáo khi mua vàng trong ngày vía Thần Tài sắp tới, chẳng hạn như mặt dây chuyền có hình rồng vàng hoặc nhẫn rồng vàng. Điều này không chỉ giúp tăng vận may mà còn nhắc nhở họ rằng khi thành công trong sự nghiệp, họ cũng nên chú ý đến sự cân bằng giữa gia đình và sức khỏe, đồng thời duy trì một tấm lòng khiêm tốn và biết ơn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thường thông minh, lanh lợi, giỏi phát hiện cơ hội kinh doanh và tạo ra của cải. Ánh sáng lấp lánh của vàng bổ sung cho trí thông minh và sự khôn ngoan của những người cầm tinh con khỉ, giúp họ đạt được thành công về tiền bạc. Vàng mang lại cho người tuổi Thân năng lượng ổn định và thịnh vượng, trở thành bùa may mắn của họ.

Khi mua trang sức vàng, người tuổi Thân có thể lựa chọn các mẫu mã có kiểu dáng thanh mảnh, trang nhã. Những kiểu trang sức này hợp với khí chất thông minh, linh hoạt và cuốn hút của người tuổi Thân. Ngoài mục đích thẩm mỹ, việc đeo vàng còn giúp người tuổi Thân thu hút các nguồn năng lượng tốt và may mắn, tài lộc về mình.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thường có đầu óc cởi mở, lạc quan, có thể đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống với sự nhiệt tình. Cũng nhờ những đặc điểm tính cách đó mà họ thường có thể xóa tan được một số vận rủi, đạt được may mắn và những thành công mà người khác không thể đạt được.

Theo tử vi của người tuổi Hợi, màu sắc phụ kiện phù hợp với họ thường là vàng và đen. Những màu này có thể mang lại may mắn và thu hút được sự giúp đỡ của các quý nhân, giúp sự nghiệp của họ thành công hơn. Đồng thời, họ cũng có thể cải thiện các mối quan hệ giữa các cá nhân, có được vận may tình cảm và một cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Khi đeo trang sức vàng, người tuổi Hợi có thể lựa chọn một số kiểu dáng tinh xảo như mặt dây chuyền hình con lợn vàng hoặc một đôi khuyên tai vàng. Các món đồ này không chỉ giúp tăng vận may trong tình duyên mà còn mang lại may mắn, tài lộc. Cuộc sống của người tuổi Hợi sẽ luôn tràn ngập ánh sáng và hy vọng, có thể vượt qua mọi khó khăn một cách suôn sẻ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.