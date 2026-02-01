Bậc thầy phong thủy Trung Quốc dự đoán 4 con giáp tăng mạnh tài sản ròng sau Rằm tháng Chạp: Top 1 dễ thăng chức

Chuyên gia phong thủy Trung Quốc, Su Minfeng – bậc thầy được Hiệp hội Phong thủy Quốc tế công nhận – cho rằng từ Rằm tháng 12 Âm lịch năm 2025, vận khí bắt đầu chuyển pha rõ rệt. Đây là thời điểm giao thoa mạnh giữa thiên thời cuối năm và chu kỳ năng lượng chuẩn bị cho năm mới, khiến một số con giáp có mệnh cục tương hợp “thiên thời – địa lợi – nhân hòa” sẽ bật lên mạnh mẽ về cả công danh lẫn tài lộc.

Theo phân tích của Su Minfeng, sự thịnh vượng trong giai đoạn này không đến một cách ngẫu nhiên. Nó là kết quả của quá trình tích lũy lâu dài, khi năng lực cá nhân gặp đúng thời vận, cộng hưởng với môi trường và các mối quan hệ xã hội. Dựa trên tử vi, ông dự đoán có 4 con giáp đắc tài đắc lộc nhất từ Rằm tháng Chạp trở đi, trong đó có con giáp không chỉ tăng mạnh tài sản ròng mà còn rất dễ thăng chức, mở rộng quyền hạn.

1. Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp xếp vị trí số một trong danh sách những con giáp có vận trình bứt phá mạnh mẽ nhất sau Rằm tháng Chạp. Càng về cuối năm, tuổi Thìn được cát tinh chiếu mệnh, đặc biệt là các sao chủ về quyền lực, địa vị và tài chính.

Trong công việc, người tuổi Thìn thể hiện rõ năng lực quản lý, tư duy chiến lược và khả năng xử lý vấn đề. Những nỗ lực tích lũy suốt cả năm trước đó bắt đầu được cấp trên ghi nhận. Với người làm công ăn lương, khả năng được đề bạt, giao trọng trách mới hoặc tăng lương, tăng chức là rất cao. Với người làm kinh doanh, tuổi Thìn dễ gặp đối tác lớn, ký kết hợp đồng giá trị, giúp dòng tiền quay vòng nhanh và ổn định hơn.

Về tài lộc, thu nhập của tuổi Thìn không đến từ may mắn nhất thời mà đến từ thành quả lao động thực chất. Tài sản ròng có xu hướng tăng nhờ lương thưởng cuối năm, lợi nhuận đầu tư và các khoản thu phụ. Đây cũng là giai đoạn thích hợp để tuổi Thìn củng cố nền tảng tài chính dài hạn, thay vì chỉ chạy theo lợi ích ngắn hạn.

2. Tuổi Dậu

Đứng ngay sau tuổi Thìn là tuổi Dậu, con giáp được đánh giá cao về sự chăm chỉ, kỷ luật và khả năng thích nghi. Sau Rằm tháng Chạp, vận trình của tuổi Dậu chuyển biến theo hướng tích cực, đặc biệt là ở phương diện tài chính.

Trong công việc, tuổi Dậu có cơ hội mở rộng phạm vi nhiệm vụ, tham gia các dự án quan trọng hoặc đảm nhận vai trò mang tính quyết định. Điều này đồng nghĩa với việc thu nhập gia tăng song hành với trách nhiệm. Những người đang làm trong lĩnh vực tài chính, thương mại, kỹ thuật hoặc dịch vụ dễ đạt được kết quả vượt kỳ vọng.

Về tiền bạc, tuổi Dậu có dấu hiệu tích lũy tốt hơn so với các tháng trước. Dòng tiền tuy không bùng nổ nhưng ổn định và đều đặn, giúp tài sản ròng tăng lên một cách bền vững. Chuyên gia phong thủy cho rằng, nếu biết kiểm soát chi tiêu và tránh đầu tư mạo hiểm, tuổi Dậu hoàn toàn có thể tạo nền tảng tài chính vững chắc cho năm mới.

3. Tuổi Tý

Tuổi Tý được đánh giá là con giáp có tư duy nhạy bén và khả năng nắm bắt cơ hội tốt. Sau Rằm tháng Chạp, vận khí của tuổi Tý có sự cải thiện rõ rệt, nhất là với những người chủ động tìm kiếm hướng đi mới trong công việc.

Ở môi trường công sở, tuổi Tý dễ được giao thêm nhiệm vụ hoặc tham gia vào những mảng việc mang lại giá trị gia tăng cao. Với người làm tự do hoặc kinh doanh, đây là thời điểm thích hợp để mở rộng kênh thu nhập, thử nghiệm mô hình mới hoặc tận dụng các mối quan hệ sẵn có để gia tăng doanh số.

Tài lộc của tuổi Tý đến từ sự linh hoạt và khả năng xoay chuyển tình thế. Dù không phải lúc nào cũng thuận lợi ngay từ đầu, nhưng càng về cuối năm, thu nhập càng có xu hướng cải thiện, giúp tổng tài sản ròng tăng đáng kể so với giai đoạn trước đó.

4. Tuổi Dần

Con giáp cuối cùng trong danh sách phát tài phát lộc sau Rằm tháng Chạp là tuổi Dần, con giáp này đại diện cho tinh thần dám nghĩ dám làm. Sau Rằm tháng Chạp, vận trình của tuổi Dần khởi sắc nhờ sự quyết đoán và thái độ làm việc rõ ràng, rạch ròi.

Trong công việc, tuổi Dần dễ đạt được bước tiến quan trọng nhờ khả năng lãnh đạo và tinh thần chịu trách nhiệm. Những người đang theo đuổi mục tiêu thăng tiến sẽ có cơ hội thể hiện năng lực đúng thời điểm. Dù không ồn ào, nhưng thành quả mà tuổi Dần đạt được có tính bền vững cao.

Về tài chính, tiền bạc của tuổi Dần chủ yếu đến từ nguồn thu chính, phản ánh đúng giá trị lao động. Các chuyên gia phong thủy nhận định, nếu biết tận dụng giai đoạn cuối năm để hoàn thiện kế hoạch và củng cố uy tín cá nhân, tuổi Dần sẽ bước sang năm mới với nền tảng tài chính vững vàng hơn.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

(Theo HK01)