Theo chuyên gia phong thủy Trung Quốc Su Minfeng – bậc thầy được Hiệp hội Phong thủy Quốc tế công nhận – tháng 12 Âm lịch năm 2025 là giai đoạn “chốt sổ” tài lộc cực kỳ quan trọng. Đây không chỉ là thời điểm tổng kết vận trình cả năm mà còn là lúc dòng tiền, cơ hội và phúc khí dồn nén, bùng phát mạnh với một số con giáp có mệnh cục tương hợp thiên thời – địa lợi – nhân hòa.

Theo tử vi, Su Minfeng dự đoán có 4 con giáp đắc tài đắc lộc nhất thời gian này:

1. Tuổi Thìn

Đứng đầu bảng xếp hạng giàu có nhất tháng 12 Âm lịch chính là tuổi Thìn. Theo Su Minfeng, tháng 12 Âm lịch 2025 là thời điểm đỉnh cao tài vận của tuổi Thìn, khi cả chính tài lẫn thiên tài đều hội tụ.

Điểm khác biệt lớn nhất của tuổi Thìn so với các con giáp khác là tài sản ròng tăng mạnh, chứ không chỉ đơn thuần là thu nhập. Những khoản đầu tư dài hạn như bất động sản, cổ phần, kinh doanh góp vốn hoặc tài sản tích lũy trước đó bắt đầu sinh lời rõ rệt.

Đặc biệt, nhiều người tuổi Thìn có nguồn thu đến từ hệ thống đã vận hành ổn định, dòng tiền thụ động hoặc lợi ích tích lũy theo thời gian. Đây chính là dấu hiệu của vận giàu bền vững, không phải may mắn nhất thời.

Su Minfeng cho rằng, tháng Chạp là thời điểm tuổi Thìn nên tổng kết, tái cơ cấu tài sản, chuẩn bị nền tảng cho năm 2026. Nếu biết tiết chế tham vọng và không đầu tư mạo hiểm quá mức, tuổi Thìn có thể bước sang năm mới với vị thế tài chính vượt trội so với mặt bằng chung.

2. Tuổi Dậu

Đứng ở vị trí thứ 2 là tuổi Dậu. Tháng 12 Âm lịch mang đến cho người tuổi Dậu vận trình tài chính ổn định, ít biến động nhưng bền vững. Đây là nhóm con giáp không bùng nổ bất ngờ, song lại có ưu thế ở khả năng giữ tiền và tích lũy.

Trong tháng Chạp, tuổi Dậu dễ thu được lợi nhuận từ các nguồn quen thuộc như lương thưởng cuối năm, hợp đồng cũ hoặc khoản đầu tư đã “ủ” từ trước. Những người làm công việc liên quan đến tài chính, kế toán, kinh doanh truyền thống hoặc quản lý dòng tiền càng dễ hưởng lợi.

Su Minfeng nhận định, điểm mạnh nhất của tuổi Dậu trong giai đoạn này không phải kiếm tiền nhanh mà là tránh thất thoát, hạn chế rủi ro và bảo toàn tài sản. Nếu biết kiểm soát chi tiêu và không chạy theo các kênh đầu tư nóng, tuổi Dậu có thể kết thúc năm 2025 với nền tảng tài chính vững vàng hơn hẳn đầu năm.

3. Tuổi Hợi

Xếp thứ ba là tuổi Hợi, con giáp được đánh giá cao về sự may mắn trong tháng 12 Âm lịch. Theo Su Minfeng, tài lộc của tuổi Hợi giai đoạn này không đến từ việc lao lực hay mạo hiểm mà chủ yếu nhờ quý nhân dẫn lối.

Các mối quan hệ xã hội, đối tác làm ăn, khách hàng cũ hoặc thậm chí bạn bè lâu năm có thể mang đến cho bản mệnh này cơ hội kiếm tiền bất ngờ. Với người làm kinh doanh, đây là thời điểm dễ ký kết hợp đồng, chốt đơn lớn hoặc mở ra hướng hợp tác mới cho năm sau.

Ngoài ra, tuổi Hợi còn có vận thiên tài, tức là dễ phát sinh các khoản thu ngoài dự kiến như thưởng đột xuất, hoàn vốn, trúng thưởng nhỏ hoặc lợi nhuận từ đầu tư phụ. Su Minfeng khuyên người tuổi Hợi nên giữ thái độ cởi mở, linh hoạt và đừng ngại nắm bắt cơ hội, bởi càng chủ động kết nối, tài lộc càng vượng.

4. Tuổi Tý

Tuổi Tý cũng là một trong những con giáp có bước bứt phá rõ rệt về tài chính trong tháng 12 Âm lịch. Theo phân tích của Su Minfeng, đây là giai đoạn tài tinh và quan tinh cùng vượng, giúp tuổi Tý vừa có cơ hội thăng tiến trong công việc, vừa gia tăng thu nhập.

Người tuổi Tý làm công ăn lương dễ được ghi nhận thành tích, nhận thưởng lớn hoặc đảm nhiệm vai trò quan trọng hơn, kéo theo thu nhập tăng đáng kể. Trong khi đó, người làm tự do, kinh doanh hoặc đầu tư có khả năng thu hồi vốn nhanh, lợi nhuận vượt kỳ vọng.

Điểm đáng chú ý là tuổi Tý càng chăm chỉ, càng chủ động thì tiền bạc càng đến mạnh. Tuy nhiên, Su Minfeng cũng nhấn mạnh rằng đây là giai đoạn cần quản lý tài chính thông minh, tránh tâm lý “có tiền là tiêu”, bởi dòng tiền lớn nếu không kiểm soát tốt sẽ khó giữ lâu.

