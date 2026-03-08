Bậc thầy phong thủy Trung Quốc dự đoán 4 con giáp “đắc tài, đắc lộc”, tăng mạnh tài sản ròng trong 10 ngày cuối tháng 1 Âm lịch

Theo Chuyên gia phong thủy Trung Quốc, Su Minfeng – bậc thầy được Hiệp hội Phong thủy Quốc tế - sẽ có 4 con giáp nổi bật về vận tài lộc trong giai đoạn này. Dù không phô trương hay quá ồn ào, họ lại âm thầm tích lũy thành quả, từng bước củng cố nền tảng tài chính vững chắc.

1. Tuổi Sửu

Trong số 4 con giáp nổi bật về đường tài lộc trong 10 ngày cuối tháng 1 Âm lịch, tuổi Sửu được đánh giá là người có khả năng gia tăng tài sản ròng mạnh mẽ nhất. Đặc điểm nổi bật của tuổi Sửu là sự kiên trì và kỷ luật trong công việc. Nhờ vậy, họ thường xây dựng được nền tảng tài chính ổn định qua từng giai đoạn, thay vì phụ thuộc vào những khoản lợi nhuận ngắn hạn.

Trong thời gian này, một số kế hoạch đầu tư hoặc dự án đã chuẩn bị từ trước của tuổi Sửu bắt đầu mang lại kết quả tích cực. Đối với người làm kinh doanh, doanh thu có thể tăng lên nhờ lượng khách hàng ổn định hoặc hợp đồng mới.

Với người làm công việc văn phòng, khả năng được giao thêm trách nhiệm hoặc đảm nhận vị trí quan trọng hơn cũng giúp thu nhập cải thiện đáng kể. Nhờ cách chi tiêu hợp lý và thói quen tiết kiệm từ trước, tài sản ròng của tuổi Sửu có xu hướng tăng nhanh hơn so với các con giáp khác trong cùng giai đoạn.

2. Tuổi Tỵ

Trong 10 ngày cuối tháng 1 Âm lịch, người tuổi Tỵ có nhiều dấu hiệu tích cực trong sự nghiệp. Đây là giai đoạn họ nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp hoặc đối tác, giúp các kế hoạch đang triển khai trở nên thuận lợi hơn. Đối với người làm công ăn lương, khối lượng công việc có thể tăng lên, nhưng đi kèm với đó là cơ hội thể hiện năng lực. Nếu biết tận dụng thời điểm này để chứng minh khả năng, tuổi Tỵ có thể nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên, mở ra khả năng tăng thu nhập hoặc thăng tiến trong thời gian tới.

Về tài chính, nguồn tiền của con giáp này tuy không tăng đột biến nhưng có xu hướng ổn định và tích lũy đều đặn. Một số người còn có thêm khoản thu từ công việc phụ hoặc các dự án bên ngoài. Nhờ cách quản lý tiền bạc thận trọng, tài sản của tuổi Tỵ trong giai đoạn này được củng cố khá chắc chắn.

3. Tuổi Dậu

Tuổi Dậu bước vào những ngày cuối tháng 1 Âm lịch với nhiều tín hiệu khả quan về công việc. Những nỗ lực trong thời gian trước bắt đầu mang lại kết quả rõ rệt, đặc biệt với người làm kinh doanh hoặc hoạt động trong lĩnh vực tự do.

Một số cơ hội hợp tác mới có thể xuất hiện, giúp mở tuổi Dậu rộng nguồn thu. Dù vậy, con giáp này vẫn cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định lớn, tránh vội vàng đầu tư vào những lĩnh vực chưa hiểu rõ.

Về tài lộc, dòng tiền của tuổi Dậu có xu hướng cải thiện nhờ các khoản thu từ hợp đồng hoặc dự án đã hoàn thành. Nếu biết tận dụng cơ hội và duy trì sự thận trọng trong chi tiêu, tuổi Dậu hoàn toàn có thể tích lũy thêm một khoản đáng kể trước khi bước sang tháng mới.

4. Tuổi Thìn

Những ngày cuối tháng 1 Âm lịch được xem là thời điểm khá thuận lợi với người tuổi Thìn. Trong công việc, họ có cơ hội tham gia vào những nhiệm vụ quan trọng hoặc các dự án có quy mô lớn hơn.

Khả năng tổ chức và giải quyết vấn đề giúp tuổi Thìn ghi điểm trong mắt cấp trên hoặc đối tác. Điều này không chỉ giúp củng cố vị thế trong công việc mà còn mở ra nhiều cơ hội tăng thu nhập trong tương lai.

Tài chính của tuổi Thìn trong giai đoạn này có xu hướng cải thiện rõ rệt. Một số người có thể nhận được khoản thưởng, hoa hồng hoặc lợi nhuận từ các khoản đầu tư trước đó. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng tài chính, việc quản lý chi tiêu hợp lý vẫn là yếu tố quan trọng.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

(Theo HK01)