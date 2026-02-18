Tuổi Mùi

Bước sang năm Bính Ngọ 2026, người tuổi Mùi được dự báo có sự hài hòa với năng lượng năm, giúp tổng thể vận khí duy trì trạng thái ổn định và tăng trưởng đều. Đây không phải kiểu may mắn bùng nổ trong chốc lát, mà là quá trình phát triển bền vững trên nhiều phương diện.

Sự nghiệp là điểm sáng rõ rệt. Nhờ được sao tốt hỗ trợ, người tuổi Mùi có thêm cơ hội thể hiện năng lực, nhận được sự ghi nhận từ cấp trên và đồng nghiệp. Những ai làm trong lĩnh vực sáng tạo, hoạch định chiến lược hoặc công việc cần ý tưởng mới càng dễ đạt thành tích nổi bật. Khả năng thăng tiến vì thế cũng trở nên rõ ràng hơn nếu biết chủ động nắm bắt cơ hội.

Về tài chính, thu nhập chính duy trì ổn định, tiền thưởng và cơ hội mở rộng kinh doanh có xu hướng gia tăng với tuổi Mùi nhờ sự giúp đỡ của quý nhân, đặc biệt là các cố vấn nam. Tuy nhiên, bậc thầy phong thuỷ khuyên tuổi Mùi vẫn cần quản lý rủi ro khi đầu tư, tránh những quyết định vội vàng với khoản tiền lớn.

Ở phương diện tình cảm, vận đào hoa nở rộ giúp người độc thân dễ gặp đối tượng phù hợp trong các buổi gặp gỡ xã hội. Người đã có đôi nhìn chung duy trì trạng thái hài hòa, chỉ cần giữ khoảng cách đúng mực với các mối quan hệ bên ngoài để tránh hiểu lầm.

Sức khỏe tương đối tốt, nhưng không nên chủ quan với các dấu hiệu nhỏ của cơ thể. Chế độ ăn uống điều độ và khám sức khỏe định kỳ cho bản thân cũng như người lớn tuổi trong gia đình sẽ giúp duy trì trạng thái ổn định lâu dài.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân bước vào năm 2026 với sự cải thiện đáng kể về môi trường xung quanh và các mối quan hệ xã hội. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp họ mở rộng cơ hội phát triển.

Trong sự nghiệp, tuổi Thân dễ nhận được sự hỗ trợ từ cấp trên và đồng nghiệp giàu kinh nghiệm, được giao nhiệm vụ quan trọng hoặc tham gia dự án có tầm ảnh hưởng. Những ai đang mong muốn thăng tiến có thể tận dụng các thời điểm thuận lợi trong năm để thể hiện năng lực. Với người làm kinh doanh, khả năng hình thành hợp tác hoặc mở rộng thị trường là rất đáng kỳ vọng.

Tài lộc cũng là điểm sáng nổi bật. Thu nhập chính của tuổi Thân có xu hướng tăng nhờ hiệu suất công việc cao, đồng thời xuất hiện thêm nguồn thu phụ từ dự án, kinh doanh hoặc lĩnh vực sáng tạo - đặc biệt là các ngành liên quan công nghệ hay văn hóa. Tuy nhiên, đi kèm may mắn luôn là rủi ro tiềm ẩn, vì vậy việc đầu tư cần giữ sự tỉnh táo và tránh chạy theo lợi nhuận cao thiếu kiểm soát.

Về tình cảm, người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ đối tượng phù hợp thông qua hoạt động xã hội. Người đã có gia đình nên chú trọng cân bằng giữa công việc và đời sống riêng, dành thời gian quan tâm bạn đời để duy trì sự gắn kết.

Riêng sức khỏe, tuổi Thân cần đặc biệt lưu ý cân bằng nghỉ ngơi - làm việc, tránh để áp lực kéo dài gây suy giảm thể trạng hoặc tái phát bệnh cũ. Duy trì vận động nhẹ nhàng và chế độ sinh hoạt điều độ là yếu tố quan trọng trong năm này.

Tuổi Dậu

Trong ba con giáp may mắn nhất năm 2026, tuổi Dậu được xem là nhóm có vận trình rực rỡ nhất, hanh thông đồng đều trên hầu hết phương diện cuộc sống.

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhờ quý nhân, đặc biệt là nữ giới có vị thế nâng đỡ. Cơ hội thăng chức hoặc đảm nhận vai trò quan trọng hoàn toàn khả thi nếu biết tận dụng thời điểm. Với người có ý định kinh doanh, năm nay cũng phù hợp để bắt đầu kế hoạch mới, miễn là chuẩn bị kỹ lưỡng và đi từng bước chắc chắn.

Về tài chính, tuổi Dậu có nguồn thu ổn định và có thêm khả năng xuất hiện lợi nhuận bất ngờ như tiền thưởng hoặc kết quả đầu tư. Tuy vậy, sự thận trọng vẫn là yếu tố then chốt: lựa chọn kênh đầu tư an toàn, tránh tâm lý chạy theo xu hướng sẽ giúp tài sản tích lũy bền vững hơn.

Người độc thân dễ gặp nhân duyên tốt trong môi trường xã hội; người đã có đôi tận hưởng giai đoạn ngọt ngào nhưng cần giữ nguyên tắc, tránh để yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại.

Đối với sức khỏe, áp lực công việc có thể gây mất ngủ hoặc căng thẳng tinh thần. Việc duy trì lịch sinh hoạt điều độ, nghỉ ngơi hợp lý và vận động thường xuyên sẽ giúp tuổi Dậu giữ trạng thái thể chất tốt suốt năm.

Theo Toutiao

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm