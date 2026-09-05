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Bác sĩ quân đội Mỹ tuyên bố 28 binh sĩ tử vong do vaccine Covid-19

Hoàng Vân
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Theo Politico dẫn lời khai trước tòa, một bác sĩ quân y Mỹ nói, bà biết về 28 trường hợp tử vong trong quân đội Mỹ do vaccine Covid-19 gây ra.

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Tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại căn cứ quân sự Fort Knox ở Kentucky, ngày 9/9/2021.

Bác sĩ quân y Theresa Long, người cũng là cố vấn cho Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr., được cho là đã đưa ra lời khai trong một phiên điều trần ngày 14/8, tại một vụ kiện ở tòa án liên bang tại Virginia.

Trong lời khai, bác sĩ Theresa Long nói, bà biết về 28 trường hợp tử vong có liên quan đến vaccine Covid-19 trong quân đội, đồng thời cho biết, bà không được phép chia sẻ thêm chi tiết.

Trước đó, cả lời khai của bà lẫn vai trò của bà tại Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) đều chưa từng được công bố.

Bà Long được cho là đã nói, 2.544 trường hợp tử vong chưa được xác minh đã được báo cáo cho Hệ thống Báo cáo Sự kiện Bất lợi do Vaccine (VAERS) của bộ.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh tiêm vaccine cho toàn bộ quân nhân Mỹ hoặc bị sa thải, dẫn đến hơn 9.000 người bị đuổi việc.

Sau khi trở lại nắm quyền, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc đề nghị phục hồi chức vụ cho những người bị sa thải, vì từ chối tiêm vaccine.

Vaccine Covid-19 sản xuất hàng loạt bằng công nghệ mRNA đã được đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Các tập đoàn dược phẩm khổng lồ thu về hàng tỷ USD lợi nhuận - Pfizer và Moderna - sau đó thừa nhận, vaccine của họ, trong những trường hợp hiếm gặp, có thể làm tăng nguy cơ viêm cơ tim.

Bà Long đã làm chứng cho bên bào chữa trong một vụ kiện đang được Thẩm phán Tòa án Quận Michael Nachmanoff xét xử, liên quan đến việc sa thải Terry Adirim khỏi vị trí giám đốc Trung tâm Dịch vụ Y tế Toàn cầu của CIA.

Adirim cáo buộc, cơ quan tình báo đã sa thải bà vì lý do chính trị, cụ thể là vì bà ủng hộ việc tiêm phòng Covid-19.

Bà Adirim từng giữ chức quyền trợ lý thư ký phụ trách các vấn đề y tế tại Bộ Quốc phòng trong suốt đại dịch.

CIA đã sa thải bà vào tháng 4/2025. Việc sa thải diễn ra khoảng một tháng trước khi bà đủ điều kiện nhận đầy đủ các chế độ hưu trí liên bang.

Vào tháng 5/2025, Nachmanoff bày tỏ sự hoài nghi về khả năng thắng kiện của Adirim, khi bà từ chối ban hành lệnh cấm đảo ngược quyết định sa thải bà.

CIA lập luận, đây chỉ là một tranh chấp hợp đồng thông thường.

Ông Kennedy đã nhiều lần lập luận, một số loại vaccine chưa được nghiên cứu đầy đủ và có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng.

Các nhà phê bình cáo buộc ông cổ vũ quan điểm chống vaccine, và cho rằng, điều đó khiến ông không phù hợp để giữ chức Bộ trưởng Y tế.

Theo RT
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Tags

vaccine COVID-19

Theresa

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