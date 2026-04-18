Bác sĩ cắt nhầm nội tạng khiến bệnh nhân tử vong ngay trên bàn mổ

Chi Chi |

Sau đó bác sĩ phẫu thuật này vẫn tiếp tục ca mổ dù sai lầm đã quá rõ ràng.

Một bác sĩ phẫu thuật tại Florida, Mỹ đã bị truy tố tội ngộ sát sau khi cắt nhầm gan của bệnh nhân thay vì lá lách trong một thủ thuật diễn ra vào tháng 8 năm 2024.

Thomas Shaknovsky, 44 tuổi, đã bị bồi thẩm đoàn tại Tallahassee truy tố vào ngày 13/4 sau khi các công tố viên cho biết ông đã làm hỏng ca phẫu thuật của ông William Bryan, 70 tuổi, đến từ Muscle Shoals, Alabama.

Theo đó, Shaknovsky được lên lịch thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ lá lách nội soi cho bệnh nhân, nhưng thay vào đó ông đã cắt bỏ gan của người này. Hệ quả là "mất máu trầm trọng và bệnh nhân tử vong ngay trên bàn mổ", theo thông cáo báo chí từ Michael Adkinson, cảnh sát trưởng quận Walton.

Shaknovsky đã bị bắt giữ tại bãi biển Miramar, Florida và đưa đến nhà tù quận Walton trước khi ra hầu tòa lần đầu vào tuần này.

Các hồ sơ tại tòa và lệnh đình chỉ giấy phép khẩn cấp của Bộ Y tế Florida chưa đầy một tháng sau cái chết của ông Bryan đã nêu chi tiết việc bác sĩ Shaknovsky bị cáo buộc khăng khăng tiếp tục ca mổ tại bệnh viện ngay cả khi sai lầm đã quá rõ ràng.

"Bác sĩ Shaknovsky đã cắt bỏ một cơ quan mà ông tin là lá lách, nhưng do sự bàng hoàng và hỗn loạn, ông đã không thể xác định đúng cơ quan đó", các công tố viên cho biết.

Lệnh đình chỉ giấy phép hành nghề cho biết Shaknovsky đã nói với các điều tra viên rằng ông không thể kiểm soát một túi phình động mạch khiến khoang ngực của ông Bryan ngập máu, "thay vào đó ông quyết định hoàn tất việc cắt lá lách như một nỗ lực cuối cùng để cầm máu sau khi bệnh nhân đã ngưng tim được 15 phút".

Trong tuyên bố của mình, cảnh sát trưởng Adkinson nói: "Nhiệm vụ của chúng tôi là đi theo sự thật dù nó dẫn đến đâu. Bồi thẩm đoàn đã lên tiếng và trách nhiệm của chúng tôi là đảm bảo các cáo buộc được thực hiện thông qua quy trình pháp lý phù hợp. Tâm trí của chúng tôi vẫn hướng về gia đình nạn nhân và nỗi mất mát không thể nói thành lời của họ".

Ông Bryan, một cựu binh hải quân đã kết hôn được 33 năm, cùng vợ là bà Beverly, đang đến thăm căn nhà cho thuê của họ tại quận Okaloosa vào tháng 8 năm 2024 thì ông đột nhiên bị đau ở mạn sườn trái, theo công ty luật Zarzaur Law, đại diện cho gia đình nạn nhân.

Ông Bryan được nhập viện để theo dõi thêm do lo ngại về sự bất thường của lá lách. Ban đầu ông ngần ngại phẫu thuật tại Florida cho đến khi các bác sĩ thuyết phục rằng ông có thể gặp biến chứng nghiêm trọng nếu rời bệnh viện.

Thomas Shaknovsky bị truy tố tội ngộ sát

Các luật sư cũng cáo buộc rằng Shaknovsky đã "tiến hành dán nhãn mẫu gan bị cắt bỏ là lá lách" và nói với vợ của ông Bryan sau ca phẫu thuật rằng "lá lách" bị bệnh nặng đến mức nó to gấp bốn lần bình thường và đã di chuyển sang phía bên kia cơ thể của ông Bryan.

Một cuộc điều tra sâu rộng của văn phòng cảnh sát trưởng quận Walton, luật sư bang tại quận Walton và các cơ quan y tế bang đã được tiến hành.

Cảnh sát trưởng cho biết bồi thẩm đoàn đã tìm thấy bằng chứng xác đáng cho thấy hành động của Shaknovsky trong phòng mổ cấu thành hành vi phạm tội theo luật pháp Florida, và đưa ra bản cáo trạng về tội ngộ sát cấp độ hai, một trọng tội cấp độ hai.

Nếu bị kết tội, ông phải đối mặt với mức án lên tới 15 năm tù và khoản tiền phạt lên tới 10.000 USD (khoảng 254 triệu đồng).

Nguồn: NYPost

