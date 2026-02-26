Bác sĩ 97 tuổi nói thẳng: Ăn kiểu này, bạn có thể sống thọ hơn 20%

Kiểu ăn giúp sống thọ hơn 20%

Nếu bạn muốn kéo dài những năm tháng khỏe mạnh trong cuộc đời mình, một nhà khoa học uy tín cho biết có một quy tắc đơn giản và dễ thực hiện ngay trên bàn ăn. Silvio Garattini — bác sĩ ung bướu và nhà dược lý 97 tuổi người Ý — tin rằng ăn ít hơn có thể là chìa khóa cho sự trường thọ và duy trì sức khỏe khi về già, báo Anh Mirror đưa tin.

Garattini là người sáng lập Viện Mario Negri tại Bergamo, Ý, và đã dành hàng thập kỷ nghiên cứu về bệnh tật và lão hóa, vì vậy những chia sẻ của ông có sức nặng. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Men’s Health, ông đưa ra nhận định đáng chú ý: “Nếu bạn ăn ít hơn 30%, bạn sẽ sống lâu hơn 20%”, nhấn mạnh việc kiểm soát lượng calo là nền tảng của tuổi thọ.

Ông nhấn mạnh rằng lối sống lành mạnh không chỉ có lợi cho từng cá nhân mà còn giúp giảm áp lực lên gia đình và hệ thống y tế, bởi nhiều bệnh mạn tính có liên quan đến chế độ ăn uống kém và lối sống ít vận động. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chế độ ăn không lành mạnh góp phần gây ra hàng triệu ca tử vong trên toàn cầu mỗi năm, chủ yếu thông qua bệnh tim mạch, tiểu đường và ung thư.

Đối với khẩu phần ăn của chính mình, bác sĩ Garattini tuân theo điều mà hàng thập kỷ nghiên cứu đã chứng minh: ăn uống cân bằng với nhiều dưỡng chất đa dạng nhưng không ăn quá nhiều. “Đa dạng nghĩa là ăn mỗi thứ một chút để có được các vi chất và dưỡng chất đa lượng mà chúng ta cần,” ông nói, và các nghiên cứu cho thấy sự đa dạng trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật có liên quan đến việc giảm nguy cơ bệnh tật.

Ông khẳng định sự điều độ cũng quan trọng không kém. Tạp chí Ageing Research Reviews cho biết việc hạn chế calo mà không gây suy dinh dưỡng đã được chứng minh là cải thiện các dấu hiệu lão hóa và kéo dài tuổi thọ ở nhiều loài động vật, và hiện cũng đang được nghiên cứu trên người.

Ủng hộ chế độ ăn Địa Trung Hải

Bác sĩ Garattini cũng là người ủng hộ mạnh mẽ chế độ ăn Địa Trung Hải — một kiểu ăn giàu trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và cá, đồng thời hạn chế thịt đỏ và chất béo bão hòa. Các nghiên cứu cho thấy những người tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn Địa Trung Hải thường có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn và có khả năng sống lâu hơn. Một nghiên cứu đăng trên The British Journal of Nutrition phát hiện rằng càng tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn này, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân càng thấp.

Và bất chấp các xu hướng như nhịn ăn gián đoạn, Garattini cho rằng vấn đề không nằm ở thời điểm bạn ăn — mà là tổng lượng bạn tiêu thụ. “Một số nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt giữa những người ăn tự do và những người chờ 10 đến 12 tiếng mới ăn,” ông nói trong cuộc phỏng vấn, đồng thời nhấn mạnh: “Điều quan trọng là ăn ít.”

Dù bạn thích ăn ba bữa hay năm bữa mỗi ngày, thông điệp chính vẫn là sự điều độ và chất lượng dinh dưỡng, chứ không phải thời điểm ăn. Như Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) lưu ý, ăn uống cân bằng và kiểm soát lượng calo là những cách đã được chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và hỗ trợ quá trình lão hóa khỏe mạnh.