HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắc Ninh thành lập phường Gia Bình, mở không gian phát triển bên sân bay quốc tế

Minh Quang
|

Phường Gia Bình được thành lập, mở ra không gian phát triển mới gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và định hướng trở thành cực tăng trưởng phía Nam sông Đuống.

Ngày 12/9, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 388/NQ-UBTVQH16 ngày 4/8/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh, trong đó có phường Gia Bình.

Theo nghị quyết, phường Gia Bình được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Gia Bình cùng các xã Xuân Lai, Quỳnh Phú và Đại Bái.

Phường Gia Bình có diện tích gần 30 km², dân số 43.643 người, mật độ khoảng 1.455 người/km².

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường Gia Bình. (Ảnh: Trịnh Lan)

Việc thành lập phường diễn ra trong bối cảnh Gia Bình đứng trước những cơ hội phát triển mới, đặc biệt từ sự hình thành và khai thác lợi thế của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Năm 2025, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 8.560,55 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,02%. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm 79,66%; thương mại - dịch vụ 16,33%; nông - lâm nghiệp và thủy sản 4,02%. Thu nhập bình quân đạt 75,34 triệu đồng/người/năm, trong khi thu ngân sách đạt hơn 736,9 tỷ đồng.

Những con số này được xem là nền tảng để Gia Bình bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô và yêu cầu quản lý cao hơn.

Theo định hướng quy hoạch, Gia Bình sẽ trở thành trung tâm đô thị, thương mại - dịch vụ tổng hợp của tiểu vùng Nam sông Đuống, đồng thời là đô thị vệ tinh hỗ trợ trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Địa phương được định hướng phát triển các dịch vụ phụ trợ hàng không, logistics, kho vận, tài chính, khách sạn, văn phòng đại diện và khu lưu trú cho chuyên gia quốc tế. Cùng với đó là phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ.

Không gian đô thị mới cũng được kỳ vọng kết nối với hệ thống di sản dọc sông Đuống, bảo tồn cấu trúc văn hóa “Đô thị trong công viên”, hướng tới hình thành một đô thị sinh thái, xanh, hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc Kinh Bắc.

Phường Gia Bình đặt mục tiêu đến năm 2030 tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân đạt từ 13,5%/năm trở lên; thu nhập bình quân đạt khoảng 110 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách tăng bình quân từ 15%/năm trở lên.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

Lời khai bất ngờ của nam thanh niên có súng Nguyễn Tuấn Anh SN 1999

01:10
Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Trung SN 1990

00:55
Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

Cục CSGT nói gì về người đàn ông có nồng độ cồn gấp 10 lần mức 'kịch khung'?

01:30
Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

Giây phút bắt tạm giam Nguyễn Trần Bảo Trân SN 1992 và nhiều người trong chuyên án quy mô lớn

01:49
CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

CSGT phát hiện 'bí mật' trong miệng nam thanh niên 33 tuổi khi kiểm tra nồng độ cồn

00:50
Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

Nghẹt thở giây phút CA khám xét tàu cá, phát hiện 1,16 tấn ma túy trị giá 800 tỷ đồng ở khoang bí mật

01:02
Đối thủ Mazda2 ra mắt với giá quy đổi 171 triệu đồng, có ADAS, tiêu thụ chỉ 4,04 lít/100 km

Đối thủ Mazda2 ra mắt với giá quy đổi 171 triệu đồng, có ADAS, tiêu thụ chỉ 4,04 lít/100 km

01:30
Hyundai Staria thuần điện ra mắt: Dài hơn 5,2 m, chở 9 người, đi gần 450 km/sạc

Hyundai Staria thuần điện ra mắt: Dài hơn 5,2 m, chở 9 người, đi gần 450 km/sạc

01:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại