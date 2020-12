Bắc Ninh: Nam thanh niên chém bố đẻ và 2 công an xã rồi quát "thuốc của tao đâu"

Sáng 10/12, VKSND tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt để tạm giam đối với Nguyễn Nghĩa Thành (SN 1988, quê Bắc Giang) về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự.

Trước đó, tối 6/12, nhận được tin báo Nguyễn Thành Nghĩa - do sử dụng nhiều loại ma túy, có biểu hiện “ngáo đá” đánh gây thương tích cho bố đẻ là ông Nguyễn Hoàng Nho (SN 1947) và đang cầm dao chửi bới to tiếng gây mất an ninh trật tự khu vực thôn Phật Tích. Công an xã Phật Tích, huyện Tiên Du đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Khi thấy ông Nguyễn Hoài Nam (SN 1966, là Công an xã - thành viên tổ công tác) Nghĩa đã dùng dao tấn công chém nhiều nhát vào đầu, mặt, người, vừa chém Nghĩa vừa quát "thuốc của tao đâu, tao giết mày…".

Nghe thấy to tiếng, ông Nguyễn Thiện Hùng (SN 1969) và ông Nguyễn Văn Hữu (SN 1965) chạy ra xem thì thấy Nghĩa đang dùng dao chém ông Nam nên ông Hùng cầm cây tuýp sắt đẩy Nghĩa ra.

Lúc này, Nghĩa quay sang cầm dao đuổi và chém vào đầu ông Hùng làm rơi tuýp sắt. Còn ông ông Hữu thấy vậy liền cầm cây tuýp sắt lên khua về phía Nghĩa làm Nghĩa bị ngã ra đường, rồi tỳ chặt người Nghĩa xuống đường bằng cây tuýp sắt để không cho Nghĩa chạy.

Được giúp đỡ của người dân, cả nhóm đã khống chế được Nghĩa.

Sự việc khiến ông Hùng, ông Nam bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, đối tượng Nghĩa cũng chấn thương nhẹ.