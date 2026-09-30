Bắc Ninh lọt "tầm ngắm" của "gã khổng lồ" công nghệ đến từ Trung Quốc, hé lộ cú rót vốn khổng lồ

Đây là doanh nghiệp công nghệ lớn, với doanh thu đạt khoảng 4,4 tỷ USD.

Ông lớn công nghệ muốn mở rộng đầu tư tại Bắc Ninh

Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh thông tin, mới đây, Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật AVC Việt Nam (AVC) về tìm hiểu môi trường đầu tư, mở rộng chuỗi cung ứng và khả năng phát triển hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Bắc Ninh.

AVC là tập đoàn công nghệ được thành lập năm 1991 tại Đài Loan (Trung Quốc). Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất các giải pháp tản nhiệt và linh kiện phục vụ máy tính, máy chủ, thiết bị viễn thông cùng nhiều sản phẩm công nghệ cao khác. Năm 2025, doanh thu của tập đoàn đạt khoảng 4,4 tỷ USD.

AVC hiện có hơn 46.000 nhân viên trên toàn cầu, trong đó khoảng 14.000 người làm việc tại Việt Nam. Đội ngũ nghiên cứu và phát triển (R&D) của tập đoàn có hơn 3.500 chuyên gia kỹ thuật.

Từ năm 2020, AVC bắt đầu mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Hiện Công ty đang triển khai 3 dự án tại Ninh Bình với tổng vốn đăng ký khoảng 760 triệu USD. Các dự án của tập đoàn gồm: Dự án AVC Technology Việt Nam tại Khu công nghiệp Đồng Văn I, tổng mức đầu tư 400 triệu USD; Dự án AVC Technology Việt Nam tại Khu công nghiệp Kim Bảng I, tổng mức đầu tư 300 triệu USD và Dự án AVC - đầu tư xây dựng, kinh doanh công trình lưu trú tại Khu công nghiệp Kim Bảng I, tổng mức đầu tư 60 triệu USD.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Theo đại diện AVC, trong năm 2027, đơn vị dự kiến tiếp tục mở rộng quy mô, đầu tư thêm khoảng 500 triệu USD, nâng tổng vốn đầu tư tại Việt Nam lên hơn 1,26 tỷ USD. Cùng với đó, Công ty cũng dự kiến xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Việt Nam nhằm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ kỹ thuật cao.

Đối với chuyến khảo sát này, phía Bắc Ninh bày tỏ mong muốn AVC có thêm thông tin về môi trường đầu tư, hạ tầng, chính sách ưu đãi và nguồn nhân lực của Bắc Ninh; trên cơ sở đó nghiên cứu, lựa chọn Bắc Ninh để mở rộng hoạt động đầu tư, sản xuất và phát triển, góp phần tăng cường liên kết chuỗi cung ứng, thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao và tạo thêm giá trị gia tăng cho địa phương.

Bắc Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển

Bắc Ninh là thành phố thứ 9, đồng thời cũng là thành phố trẻ nhất của Việt Nam. Thành phố này nằm ngay sát thủ đô Hà Nội, có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển, thu hút đầu tư.

Bắc Ninh có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong tam giác phát triển kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, kết nối với các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A, cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, cao tốc Nội Bài - Hạ Long, các tuyến Vành đai 4, Vành đai 5 vùng Thủ đô, đường sắt liên vận quốc tế và hệ thống logistics liên vùng.

Đặc biệt, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình - cảng hàng không lớn nhất miền Bắc - đang được triển khai, mở thêm điều kiện thuận lợi cho kết nối và phát triển chuỗi cung ứng.

Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Thành phố cũng là một trong những điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Bắc Ninh hiện có khoảng 3.700 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký khoảng 52 tỷ USD của các nhà đầu tư đến từ 46 quốc gia, vùng lãnh thổ. Khu vực FDI có sự hiện diện của nhiều tập đoàn đa quốc gia lớn như: Samsung, Foxconn, Luxshare, Goertek, Amkor, Hana Micron, Canon...

Với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, Bắc Ninh đang hình thành hệ sinh thái công nghiệp điện tử, công nghệ và công nghiệp hỗ trợ tương đối hoàn chỉnh, tạo điều kiện để các doanh nghiệp kết nối chuỗi cung ứng, mở rộng sản xuất và phát triển các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo. Đây cũng là cơ sở để Bắc Ninh thu hút các Trung tâm R&D trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật, điện tử và bán dẫn.

Về hạ tầng, thành phố Bắc Ninh có 91 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch khoảng 25.000 ha. Hiện có 39 khu công nghiệp được phê duyệt chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, với tổng diện tích khoảng 12.000 ha. Thành phố hiện có trên 600 ha đất sạch trong các khu công nghiệp có thể giao ngay cho nhà đầu tư và dự kiến bổ sung thêm khoảng 400 ha đến hết quý 1/2027.

Về nguồn nhân lực, Bắc Ninh có tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 80%, cùng hệ thống 15 trường đại học, 32 trường cao đẳng, 35 trường trung cấp và 46 trung tâm giáo dục nghề nghiệp. Đây là nguồn cung nhân lực quan trọng cho các ngành công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn cũng như hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Đối với các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc danh mục ưu tiên, khuyến khích phát triển và dự án thành lập mới Trung tâm R&D thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư đặc biệt. Bắc Ninh đang thực hiện các chính sách ưu đãi được theo quy định hiện hành. Trong đó, dự án đủ điều kiện có thể được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo.

Ngoài ra, thành phố cũng có hệ thống điện, nước và viễn thông phục vụ sản xuất đảm bảo cho các nhà đầu tư hoạt động.

Tất cả các yếu tố trên đã biến Bắc Ninh thành một điểm đến hấp dẫn đố với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Theo thống kê, 8 tháng đầu năm 2026, công tác thu hút đầu tư của Bắc Ninh ghi nhận những kết quả nổi bật, với tổng vốn đầu tư quy đổi đạt hơn 14,5 tỷ USD, mức cao kỷ lục từ trước đến nay.