Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Lăng Văn Duyệt (SN 1995), trú tại tổ dân phố Khả Lý Thượng, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh về hành vi "Ngược đãi, hành hạ con" theo điểm a, khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, bị can Lăng Văn Duyệt đã nhiều lần dùng que tre, dây điện (dây sạc pin điện thoại) đánh các con nhỏ của mình và bắt các cháu nhỏ này tự tát vào mặt, quỳ gối trong thời gian dài.

Tại cơ quan Công an, bị can Lăng Văn Duyệt khai nhận, vợ chồng Duyệt kết hôn với nhau năm 2017 và có 3 đứa con ở độ tuổi từ 3 đến 8 tuổi. Quá trình chung sống, giữa Lăng Văn Duyệt và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đến khoảng giữa tháng 6/2025, vợ của Lăng Văn Duyệt thuê nhà ra ở riêng và sống ly thân. 3 người con ở với Lăng Văn Duyệt cùng bà nội. Do không muốn các con mình liên lạc, nói chuyện và nhận sự quan tâm của mẹ nên Duyệt đã thực hiện hành vi trên.

Công an tỉnh Bắc Ninh đọc lệnh bắt giữ đối tượng Duyệt.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong , luật sư Lê Viết Phương ( Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, Điều 185 quy định về Tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” như sau:

“Người nào đối xử tồi tệ hoặc có hành vi bạo lực xâm phạm thân thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm:

a) Thường xuyên làm cho nạn nhân bị đau đớn về thể xác, tinh thần;

b) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 5 năm:

a) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu…”

Luật sư Lê Viết Phương

Theo luật sư Lê Viết Phương, Lăng Văn Duyệt bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi ngược đãi, hành hạ con theo điểm a, khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự. Theo đó thì người phạm tội ở khoản 2 của điều này sẽ đối mặt với khung hình phạt tù từ 2 đến 5 năm .

Cũng theo luật sư Lê Viết Phương, hành vi của bị can Lăng Văn Duyệt rất đáng lên án. Trong bất kể hoàn cảnh nào, trẻ em lẽ ra phải được nâng niu chăm sóc và nuôi dưỡng, tuy nhiên Lăng Văn Duyệt đã không những không làm như vậy mà lại hành hạ, ngược đãi các con đẻ của mình- những đứa trẻ dưới 16 tuổi, trong thời gian dài. Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã rất kịp thời trong việc khởi tố điều tra hành vi phạm tội của Lăng Văn Duyệt, để xử lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo tính răn đe.