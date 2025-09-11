HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt khẩn cấp chủ nha khoa bóp cổ, dùng gậy sắt đánh khách hàng ở TP.HCM

Lương Ý |

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp chủ cơ sở nha khoa dùng gậy sắt hành hung khách hàng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết ra quyết định bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (SN 1985, chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh, TP.HCM) để làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, ngày 3/9, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của chị N.T.T.T. về việc bị hành hung tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh , địa chỉ số 49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông.

Bắt khẩn cấp chủ cơ sở nha khoa Tuyết Chinh ở TPHCM vì hành hung khách hàng - Ảnh 1.

Công an TP.HCM bắt khẩn cấp chủ cơ sở nha khoa hành hung khách hàng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hạnh Thông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự mời bà Chinh lên làm việc.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chị T. là khách hàng sử dụng dịch vụ tại cơ sở nha khoa Tuyết Chinh. Do mâu thuẫn liên quan đến dịch vụ đã sử dụng, ngày 3/9, chị T. cùng một người bạn đến cơ sở để yêu cầu giải quyết.

Trong lúc tranh cãi, bà Chinh dùng gậy sắt dài hơn 1m đánh vào bụng và hông chị T., đồng thời giật điện thoại, làm hư hỏng tài sản. Dù được chồng và bảo vệ can ngăn, bà Chinh vẫn tiếp tục hành vi bạo lực, gây mất an ninh trật tự tại cơ sở.

Hậu quả vụ ẩu đả khiến bà T. bị xây xước ở cổ, tay, vai, đau đầu phải điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp liên quan đến dân sự, tài chính hay dịch vụ cần giữ bình tĩnh, thương lượng hoặc gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tuyệt đối không sử dụng bạo lực.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng yêu cầu các cơ sở hành nghề y tế, nha khoa và các đơn vị kinh doanh tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, ứng xử văn minh với khách hàng. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu vi phạm, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý.

Bắt khẩn cấp chủ nha khoa bóp cổ, dùng gậy sắt đánh khách hàng ở TP.HCM - Ảnh 2.Bác sĩ Tuyết Chinh bị bắt khẩn cấp về tội gì?

Cơ quan điều tra xác định, bà Chinh có hành vi dùng cây sắt đe dọa, đánh, giật điện thoại và làm hư hỏng tài sản của bị hại.

Tags

nha khoa Tuyết Chinh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại