Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phương khẳng định thông tin lan truyền về việc tiếp tục sáp nhập từ 99 xã, phường còn 34 xã, phường là thất thiệt, không chính xác.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin về phương án tiếp tục sáp nhập xã, phường tại tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể, thông tin được đưa ra là sắp xếp, sáp nhập 99 xã, phường hiện nay xuống còn 34 đơn vị.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Phương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, cho biết: Tỉnh Bắc Ninh chưa có chủ trương sáp nhập 99 xã, phường thành 34 xã, phường như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo ông Phương, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh là cơ quan thường trực nhưng chưa tham mưu phương án, đề án nào về việc tiếp tục sáp nhập xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Bắc Ninh bác thông tin sáp nhập 99 xã, phường thành 34 đơn vị.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Phương khẳng định thông tin lan truyền về việc tiếp tục sáp nhập từ 99 xã, phường còn 34 xã, phường là thất thiệt, không chính xác.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đề nghị người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ những nội dung chưa được xác thực trên mạng xã hội, nhất là các thông tin liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính.