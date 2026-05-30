Bắc Kinh phản ứng vụ “tên lửa Trung Quốc sản xuất nghi bắn hạ máy bay Mỹ” – Ông Putin tuyên bố nóng giữa lúc 1 nước áp sát Nga

Đài TST (Nga) ngày 30/5 đưa tin, truyền thông quốc tế đang tập trung sự chú ý vào hàng loạt diễn biến đáng chú ý tại Trung Đông, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và vùng Baltic.

Trong đó, Mỹ điều tra khả năng một tiêm kích F-15E bị Iran bắn hạ bằng tên lửa do Trung Quốc sản xuất; Nhật Bản tăng cường lực lượng tại đảo Hokkaido, gần biên giới Nga; còn phát biểu mới của Tổng thống Nga Vladimir Putin về Kaliningrad tiếp tục làm dấy lên tranh luận tại phương Tây.

Tên lửa Trung Quốc bị nghi bắn hạ tiêm kích Mỹ

Theo NBC News, các nguồn tin cho biết tiêm kích F-15E của Mỹ nhiều khả năng đã bị Iran bắn hạ bằng hệ thống tên lửa phòng không vác vai do Trung Quốc sản xuất. Đây mới chỉ là kết luận sơ bộ của phía Mỹ. Washington chưa xác định được Iran sở hữu loại vũ khí này từ trước khi xung đột bắt đầu hay mới tiếp nhận gần đây.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington khẳng định hoạt động xuất khẩu công nghệ quân sự của nước này được kiểm soát nghiêm ngặt, đồng thời bác bỏ các cáo buộc nhằm vào Bắc Kinh.

Nhà Trắng, khi bình luận về thông tin trên, dẫn lại tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết không hỗ trợ vũ khí cho Iran.

Tuy nhiên, Washington vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ nghi vấn. Trong bối cảnh xuất hiện thông tin chiếc F-15E có thể đã bị bắn hạ bằng tên lửa Trung Quốc vào tháng trước, Tổng thống Trump đã triệu tập một cuộc họp tại Phòng Tình huống.

Các manh mối về vụ tiêm kích F-15E của Mỹ bị bắn hạ đang dần được hé lộ. Ảnh: TIME

Theo The New York Times, dù cuộc họp kéo dài khoảng hai giờ, ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thỏa thuận với Iran.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố rằng để đạt được thỏa thuận, Mỹ cần từ bỏ những yêu cầu mà Tehran cho là quá mức. Trong khi đó, theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, ba kịch bản có thể xảy ra: hai bên đạt được thỏa thuận; không có thỏa thuận và việc phong tỏa các cảng của Iran tiếp diễn; hoặc Mỹ quay trở lại các hoạt động quân sự.

Hãng thông tấn Fars của Iran sau đó công bố một dự thảo thỏa thuận mới. Theo đó, Tehran muốn đưa Lebanon vào cơ chế ngừng bắn, yêu cầu giải ngân 12 tỷ USD tài sản đang bị đóng băng và duy trì chương trình hạt nhân.

Do Washington chưa có dấu hiệu sẵn sàng chấp thuận toàn bộ các điều kiện này, tiến trình giải quyết xung đột được dự báo khó đạt bước tiến đáng kể trong thời gian ngắn.

Nhật Bản tăng cường lực lượng áp sát biên giới Nga

Trong khi tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng xuất hiện những diễn biến đáng chú ý.

Tờ Daily Express của Anh đưa tin Nhật Bản đang khẩn trương điều chuyển lực lượng tới đảo Hokkaido, khu vực nằm cách biên giới Nga chưa đầy 20 km.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi, việc tăng cường phòng thủ tại Hokkaido là biện pháp cần thiết trước các hoạt động của Moscow và Bắc Kinh trong khu vực.

Một cuộc tập trận của binh sĩ Nhật Bản. Nguồn: TST

Bài viết đề cập việc Nga triển khai tiêm kích Su-35 và tên lửa chống hạm tại quần đảo Kuril, mở rộng căn cứ tàu ngầm hạt nhân tại Kamchatka và thành lập một đơn vị đặc nhiệm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương chuyên thực hiện các hoạt động dưới nước.

Tuy nhiên, theo quan điểm của TST, việc Nga tăng cường phòng thủ tại quần đảo Kuril không đồng nghĩa với kế hoạch mở một "mặt trận thứ hai" tại Viễn Đông. Bài viết cho rằng đây là phản ứng của Moscow trước các cuộc tập trận của Nhật Bản gần khu vực này và việc triển khai vũ khí phương Tây tại vùng lân cận.

TST cũng nhận định Nhật Bản đang muốn sửa đổi Hiến pháp thời hậu chiến và giảm bớt các điều khoản mang tính hòa bình. Theo bài viết, việc nhấn mạnh "mối đe dọa từ Nga" có thể trở thành một trong những lý do để Tokyo thúc đẩy quá trình này.

Ông Putin ra tuyên bố nóng giữa lúc tình hình biến động

Giữa lúc Nhật Bản tăng cường lực lượng tại đảo Hokkaido, gần biên giới Nga, còn căng thẳng tại khu vực Baltic tiếp tục gia tăng, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra hàng loạt tuyên bố đáng chú ý về tình hình chiến sự cũng như khả năng Moscow đáp trả nếu lãnh thổ Nga bị tấn công.

Trả lời câu hỏi của báo giới tại Kazakhstan, Tổng thống Putin cho rằng việc đưa ra thời hạn cụ thể cho thời điểm kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt trong bối cảnh giao tranh vẫn đang diễn ra là điều thiếu thận trọng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Giải thích về phát biểu hồi tháng 5 rằng xung đột đang tiến gần tới hồi kết, ông Putin cho biết nhận định này dựa trên phân tích tình hình chiến trường. Theo ông, lực lượng Nga đang tiến công trên tất cả các hướng mỗi ngày, và đây chính là cơ sở để đưa ra đánh giá như vậy.

Đề cập tới tiến trình đàm phán, Tổng thống Putin nhấn mạnh các bên vẫn duy trì liên lạc, song hiện chưa có cuộc đàm phán tích cực nào được tiến hành. Theo ông, Moscow luôn hướng tới một giải pháp hòa bình và vẫn giữ nguyên thiện chí này.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga cho rằng chính sách của Liên minh châu Âu là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình hình hiện nay. Ông cũng nhấn mạnh Moscow không can thiệp vào việc lựa chọn đại diện đàm phán của châu Âu.

Trong khi đó, tình hình tại vùng Baltic cũng trở nên căng thẳng sau những phát biểu liên quan tới Kaliningrad.

Theo Reuters, Tổng thống Putin tuyên bố rằng nếu bất kỳ bên nào tìm cách tấn công Kaliningrad, Nga có đầy đủ phương tiện cần thiết để đáp trả và phá hủy lực lượng tấn công.

Phát biểu này được đưa ra sau tuyên bố của Ngoại trưởng Lithuania Kestutis Budrys, trong đó ông đề cập khả năng NATO phá hủy các căn cứ quân sự của Nga trong trường hợp xảy ra xung đột.

Theo TST, các tuyên bố mới của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh tình hình xung quanh Nga đang xuất hiện nhiều biến động: Nhật Bản điều chuyển lực lượng tới khu vực gần biên giới Nga, căng thẳng tại vùng Baltic gia tăng, còn xung đột tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt.