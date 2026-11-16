Bác giúp việc nghỉ sau 7 năm, xem camera, vợ chồng "chết lặng" khi thấy đêm nào con cũng làm một việc

Vợ chồng tôi không ngờ con lại có tình cảm lớn như vậy với bác giúp việc.

Ngày bác giúp việc thông báo sẽ nghỉ làm để về quê sống cùng con cháu, tôi nghĩ điều khiến gia đình mình khó khăn nhất là tìm một người mới thay thế. Nhưng tôi đã nhầm. Điều khiến vợ chồng tôi day dứt nhất lại bắt đầu từ những đêm sau đó, khi chúng tôi phát hiện con trai 7 tuổi vẫn lặng lẽ khóc vì nhớ bác.

Bác đến làm cho gia đình tôi từ khi con vừa chào đời. Khi ấy, hai vợ chồng đều có công việc ổn định nhưng khá bận rộn, thường xuyên về nhà muộn. Sau thời gian nghỉ sinh, tôi phải quay lại công ty, còn chồng cũng liên tục đi công tác. Chúng tôi quyết định thuê người giúp việc ở lại, vừa chăm sóc em bé, vừa phụ giúp việc nhà.

Bác là người phụ nữ ít nói nhưng rất cẩn thận và thương trẻ nhỏ. Từ chuyện pha sữa, thay bỉm, tắm rửa đến những đêm con sốt, quấy khóc, bác đều kiên nhẫn chăm nom. Vì con ngủ không ngon nếu thiếu người bên cạnh, vợ chồng tôi dần để con ngủ riêng cùng bác. Ban đầu chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng rồi thành thói quen suốt nhiều năm.

Chúng tôi vẫn tự nhủ sẽ dành thời gian cho con vào cuối tuần, những lúc rảnh rỗi. Thế nhưng công việc, những cuộc gặp gỡ, chuyến đi đột xuất khiến lời hứa ấy nhiều lần bị trì hoãn. Con lớn lên trong sự chăm sóc chu đáo của bác, còn chúng tôi đôi khi chỉ xuất hiện trong những bữa cơm tối muộn, hỏi han con vài câu rồi lại quay về với máy tính, điện thoại.

Bảy năm trôi qua, bác bất ngờ nói muốn nghỉ việc. Con gái bác đã lập gia đình, các cháu cũng lớn hơn nên bác muốn về quê an hưởng tuổi già, không tiếp tục làm nghề giúp việc nữa. Chúng tôi cố gắng thuyết phục, thậm chí đề nghị tăng lương, nhưng bác nhẹ nhàng từ chối. Bác bảo đã xa nhà nhiều năm, giờ chỉ muốn được ở cạnh con cháu của mình.

Ngày bác xếp hành lý rời đi, con trai tôi cứ đứng bên cạnh, hỏi bao giờ bác quay lại. Bác ôm con, dặn phải ngoan, nghe lời bố mẹ rồi hứa sẽ thường xuyên gọi điện. Tôi nghĩ trẻ con sẽ nhanh chóng thích nghi, nhất là khi từ nay có bố mẹ ở bên chăm sóc. Nhưng tối hôm đó, con nhất quyết không chịu ngủ trong phòng riêng.

Ảnh được tạo bởi AI.

Vợ chồng tôi bật camera an ninh để kiểm tra phòng con, bởi trước đây bác thường ru con ngủ rất lâu. Hình ảnh trên màn hình khiến cả hai lặng người. Con ngồi trên giường, ôm chặt chiếc gối bác vẫn thường dùng, thỉnh thoảng đưa tay lau nước mắt. Một lúc sau, con nằm xuống, vùi mặt vào chiếc gối rồi khóc nức nở trước khi ngủ thiếp đi.

Những đêm tiếp theo, cảnh tượng ấy vẫn lặp lại. Có hôm con gọi tên bác, có hôm lại kéo chiếc chăn cũ của bác về phía mình. Chồng tôi xem camera rồi lặng lẽ tắt màn hình. Tôi cũng không cầm được nước mắt khi nhận ra con nhớ bác đến vậy. Nhưng điều khiến tôi đau lòng hơn là một câu hỏi của chồng: "Bảy năm qua, có phải chúng ta đã để người khác thay mình làm quá nhiều việc của bố mẹ?".

Chúng tôi quyết định thay đổi nếp sinh hoạt. Tôi xin điều chỉnh công việc để về nhà sớm hơn, chồng cũng hạn chế những chuyến đi không cần thiết. Hai vợ chồng chuyển con về ngủ cùng, dành thời gian đọc truyện, trò chuyện và lắng nghe những chuyện nhỏ nhặt ở trường. Ban đầu con vẫn thường hỏi bác đâu, nhưng dần dần, con bắt đầu hào hứng kể chuyện cho bố mẹ nghe trước giờ đi ngủ.

Cuối tuần vừa rồi, chúng tôi gọi video về quê cho bác. Con ríu rít kể chuyện, khoe chiếc giường mới và nói đã có thể ngủ cùng bố mẹ. Bác cười, dặn con phải ngoan rồi cũng rơm rớm nước mắt. Tôi chợt hiểu, bác chưa bao giờ có ý định thay thế vị trí của bố mẹ, chỉ là chúng tôi đã quá quen với việc có bác ở đó. Bảy năm qua, bác trao cho con rất nhiều yêu thương, còn chúng tôi vẫn may mắn có cơ hội bù đắp. Có lẽ, điều quan trọng nhất mà sự ra đi của bác giúp vợ chồng tôi nhận ra là không ai có thể thay thế được sự hiện diện của cha mẹ trong tuổi thơ một đứa trẻ.

(Tâm sự của độc giả)