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Người đàn ông giật gần 300 tờ vé số của người khuyết tật gây bức xúc: Xác định danh tính

Hương Trà (T/H)
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Sau sự việc, Công an xã Đông Thạnh (TP.Hồ Chí Minh) đã mua lại toàn bộ số vé số giúp nạn nhân.

Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera an ninh ghi lại và khiến dư luận bức xúc. Theo nội dung đoạn clip, ngày 13/11, một người đàn ông chạy xe máy đến hỏi mua vé số của một người khuyết tật trên tuyến đường thuộc xã Đông Thạnh (TP. HCM). Khi người bán đưa xấp vé số cho khách lựa chọn, người đàn ông bất ngờ giật lấy gần 300 tờ, trị giá khoảng 3 triệu đồng, rồi nhanh chóng tăng ga bỏ chạy. Phát hiện sự việc, người bán tri hô và đuổi theo nhưng không kịp.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) khẩn trương xác minh, truy tìm nghi phạm. Dân Trí thông tin, lực lượng chức năng xác định Đặng Xuân Trung (SN 1994, quê Lâm Đồng) là người thực hiện vụ cướp giật vé số của ông H.V.D. (SN 1964, ngụ xã Bình Mỹ).

- Ảnh 1.

Đối tượng giật cướp gần 300 tờ vé số. (Ảnh cắt từ clip)

Trung thừa nhận hành vi, khai do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật. Số vé lấy được, anh ta bán lại cho đại lý và người đi đường.

Bên cạnh đó, VnExpress thông tin, Công an xã Đông Thạnh sau đó thu hồi tang vật và mua lại toàn bộ số vé số giúp ông Danh.

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Tags

vé số

người khuyết tật

cướp giật

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