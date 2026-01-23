Bạc chính thức vượt 100 triệu đồng/kg

Giá bạc đã phục hồi sau phiên giảm đầu tuần và vượt mốc 98 USD/ounce, lập kỷ lục mới, khi các nhà đầu tư đánh giá lại sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Mỹ cùng với những dấu hiệu cho thấy áp lực lạm phát vẫn được kiềm chế.

Mặc dù việc điều chỉnh tăng trưởng GDP quý 3 lên 4,4% củng cố quan điểm rằng nền kinh tế vẫn mạnh mẽ và làm giảm tính cấp thiết của việc nới lỏng chính sách trong ngắn hạn. Dữ liệu lạm phát gần đây cho thấy sự giảm phát ổn định chứ không phải là tình trạng quá nóng trở lại, giúp ổn định kỳ vọng về việc kiềm chế chính sách trong tương lai.

Sự cân bằng đó đã hạn chế áp lực giảm giá từ sự phục hồi tăng trưởng và cho phép bạc phục hồi, ngay cả khi những tuyên bố địa chính trị dịu bớt xung quanh Greenland đã làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn tức thời.

Tổng thống Donald Trump đã rút lại các mối đe dọa áp thuế và loại trừ việc sử dụng vũ lực, mặc dù sự không chắc chắn vẫn còn tồn tại khi Đan Mạch từ chối đàm phán và các nhà lập pháp châu Âu tạm dừng phê duyệt thỏa thuận thương mại EU-Mỹ.

Bạc tiếp tục được hưởng lợi từ tình trạng khan hiếm nguồn cung vật chất kéo dài, với năm thứ tư liên tiếp thiếu hụt nguồn cung toàn cầu.



