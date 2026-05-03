Bắc Bộ sắp đón đợt không khí lạnh mới, mưa to trở lại

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (3/5), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ phổ biến 24-27 độ.

Chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến ngày 6/5, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh với cường độ ổn định sau đó suy yếu.

Tuy nhiên, đến khoảng từ ngày 8-9/5, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ảnh: nchmf

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 3 và ngày 4/5

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-26 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-34 độ.

Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.