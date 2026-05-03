Bắc Bộ sắp đón đợt không khí lạnh mới, mưa to trở lại

Duy Anh |

Dự báo, từ ngày 8-9/5, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to do tác động của không khí lạnh yếu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (3/5), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; nhiệt độ phổ biến 24-27 độ.

Chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ, ở Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến ngày 6/5, miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh với cường độ ổn định sau đó suy yếu.

Tuy nhiên, đến khoảng từ ngày 8-9/5, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ảnh: nchmf

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm mùng 3 và ngày 4/5

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-26 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 21-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Nhiệt độ từ 20-34 độ.

Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

