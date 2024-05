Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: "Do tác động của không khí lạnh yếu và hội tụ gió trên độ cao 1500-3000m, khoảng đêm 7/5 đến hết ngày 9/5 Bắc Bộ hứng chịu một đợt mưa rào và dông, vùng núi có khả năng xuất hiện mưa to; nguy cơ lốc, sét, mưa đá và bắt đầu có nguy cơ trượt lở. Nhiệt độ giảm xuống từ 29-32 độ C".

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, vào khoảng từ 7-9/5 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 7-8/5 có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Nhận định thời tiết từ đêm 7/5 đến ngày 15/5: Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: từ đêm 07-09/5 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ từ khoảng đêm 07-08/5 khả năng có mưa vừa, mưa to diện rộng (mưa dông tập trung vào chiều tối, đêm và sáng).

Khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng: từ khoảng ngày 11-12/5 có khả năng có nắng nóng diện rộng. - Khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên: ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày 11-12/5 có khả năng có nắng nóng diện rộng.

Tây Nguyên và Nam Bộ: có nắng nóng cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.