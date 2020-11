‘Baby Shark Dance’ và chiếc cần câu cơm của YouTube

Nếu không phải một người thường xuyên theo dõi YouTube , bạn có thể thỉnh thoảng nghe đến ‘Gangnam Style’, hiện tượng đầu tiên đạt tỷ view hồi năm 2012 hay các hit tỷ view của những ngôi sao như Justin Bieber, Maroon 5 hay Charlie Puth.

Kể từ đó đến nay, thêm hàng chục video nữa đã gia nhập câu lạc bộ tỷ view YouTube. Đáng chú ý nhất, ‘Baby Shark Dance’ đã vừa vượt mặt ‘Despacito’ để trở thành video được xem nhiều nhất hành tinh với 7,07 tỷ view.

‘Baby Shark Dance’ cán mốc video được xem nhiều nhất thế giới trên YouTube

Thực tế, việc một video hướng đối tượng trẻ em lọt Top 1 YouTube không phải điều gì đó quá bất ngờ. Đã từ lâu, câu lạc bộ tỷ view YouTube không thiếu những video cho trẻ em như ‘Masha and the Bear’ (4,36 tỷ view), ‘Johny Johny Yes Papa’ (4,17 tỷ)...

Trên thế giới, nội dung dành cho trẻ em được xem là mỏ vàng kiếm view của các YouTuber, bất chấp việc nền tảng này đã cố gắng cho ra đời khu YouTube Kids nhằm tách biệt hóa nội dung trẻ em và nội dung đa dạng lứa tuổi (bao gồm cả nội dung giới hạn độ tuổi 18+).

Tăng trưởng người xem YouTube là trẻ em đến từ một thực trạng khá phổ biến nhưng không có số liệu thống kê cụ thể: trẻ em ngày nay không chịu ăn nếu không được xem YouTube.

Tốc độ tăng trưởng của các video trẻ em là rất đáng sợ, biểu đồ cho thấy Baby Shark Dance sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Thế nhưng, những con số tăng trưởng view của các kênh trẻ em trên YouTube không biết nói dối. Chủ sở hữu ‘Baby Shark Dance’ hiện kiếm được 800 triệu view mỗi tháng, tăng gấp 2,5 lần so với con số của năm 2019. Hiện kênh này đã có tổng cộng 18 tỷ view dù số lượng subscriber thua xa nhóm dẫn đầu.





Kênh nhiều subs nhất thế giới hiện nay là T-Series (159 triệu subs, 130 tỷ view) trong một cuộc chạy đua tăng số người theo dõi với PewDiePie (107 triệu subs, 26 tỷ view). Nhưng những kênh nội dung trẻ em không cần chạy đua cũng có được hàng tỷ view như Cocomelon (82,6 tỷ view), Like Nastya (45,8 tỷ view), Ryan's World (42,6 tỷ view)...

Giá trị của một video được đo đếm bằng view và thời lượng xem, số càng lớn càng đem về thu nhập ‘khủng’ cho chủ kênh. Người xem thụ động (trẻ em) chính là nguồn đem lại cho kênh nhiều view chất lượng, vì thế trẻ em chính là chiếc cần câu cơm hoàn hảo của YouTube.

Người Việt cũng bày tỏ sự quan ngại với tốc độ tăng view của Baby Shark Dance. Tại Việt Nam, xu hướng làm video trẻ em đã được bắt nhịp từ rất sớm. Xuất phát điểm là những kênh thiếu nhi như POPS Kids (12,8 triệu subs) hay BHMEDIA (8,63 triệu). Trong đó, nổi bật nhất thời gian gần đây là Thơ Nguyễn (tên thật Nguyễn Hồng Thơ, 8,45 triệu subs), một YouTuber chuyên làm các video cho trẻ em và đã có một lực lượng fan ‘quàng khăn đỏ’ hùng hậu.





Nhưng phía dưới tảng băng chìm này còn vô số những người làm nội dung cho trẻ em không được kiểm soát. Chẳng thế mà khi nhóm làm các clip Spiderman Elsa có nội dung phản cảm bị xử phạt 30 triệu đồng hồi năm 2017, các bậc phụ huynh mới ngã ngửa về mức độ táo tợn của những kênh ‘trá hình’ này.

Ngày nay, các loại video cho trẻ em đã được biến hóa khôn lường, từ hoạt hình tiếng Anh đến các loại nội dung thuần Việt, có người đóng. Các bậc phụ huynh rất khó hạn chế triệt để loại video này nếu không giám sát trực tiếp cùng trẻ. Đặc biệt, cơ chế đề xuất và tự động chuyển tiếp video của YouTube khiến cho việc càng xem nhiều, càng xem lâu, trẻ em càng dễ dính phải những kênh có nội dung nhảm nhí, câu view.

Vì thế, nếu không thể giám sát trực tiếp, chuyên gia khuyến cáo các bậc phụ huynh nên cài đặt tài khoản Google Family, hạn chế lưu lượng truy cập, khóa tìm kiếm và chỉ cho trẻ xem video được chọn lọc trong YouTube Kids để có thể kiểm soát và can thiệp từ xa vào nội dung của trẻ đang xem.