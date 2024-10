TAND TP HCM vừa kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đối với vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2) vào hôm qua, 17-10.



Để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường toàn bộ hậu quả của vụ án của bị cáo Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, HĐXX đã nêu quan điểm xử lý về món nợ mà bà Lan từng yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Bitexco) trả.

Món nợ có nguồn gốc từ thương vụ Bitexco chuyển nhượng dự án The Spirit of Saigon – do Công ty Ty TNHH Saigon Glory (Saigon Glory) làm chủ đầu tư duy nhất - cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với giá 22.000 tỉ đồng. Sau đó, bà Lan chuyển cho Bitexco 15.712 tỉ đồng nhưng hai bên chưa thực hiện thủ tục chuyển giao công ty.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại toà

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an), trong 15.712 tỉ đồng mà bà Lan chuyển cho Bitexco, có hơn 10.000 tỉ đồng giao dịch thông qua chuyển khoản.

Về nguồn tiền thanh toán, có 4.100 tỉ đồng rút từ các khoản vay của SCB. Còn lại, có khoản 7.000 tỉ đồng là tiền của bà Lan và bạn bè; tiền đi vay của ngân hàng khác và tiền phát hành trái phiếu của Công ty TNHH Saigon Glory.

Các bị cáo tại toà

Tại toà, bị cáo Lan khai nhận chỉ thoả thuận miệng với Chủ tịch Bitexco sẽ giới thiệu khách hàng nhận chuyển nhượng dự án khu tứ giác Bến Thành (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM) với giá 22.000 tỉ đồng cho Chủ tịch Bitexco.

Bị cáo Lan đề nghị cơ quan chức năng không thu hồi số tiền 15.712 tỉ đồng. Thay vào đó, bị cáo yêu cầu nếu đối tác thứ 3 vào triển khai dự án thì phải trả cho bị cáo 7.000 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án này.

Trong khi đó, đại diện Bitexco thừa nhận đã nhận 15.712 tỉ đồng từ bà Lan. Mặc dù Saigon Glory thuộc Bitexco nhưng bà Lan đã điều hành Saigon Glory, phát hành 10.000 tỉ đồng trái phiếu và vay 13.000 tỉ đồng. Ngân hàng quản lý tài sản thế chấp và số tiền này bị bà Lan sử dụng cá nhân, gây hậu quả với nghĩa vụ thanh toán 33.330 tỉ đồng.

Từ đó, để đảm bảo quyền lợi của các trái chủ, quyền lợi của ngân hàng, Bitexco đề nghị chuyển giao toàn bộ Saigon Glory, dự án Khu tứ giác Bến Thành cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội để thanh toán trái phiếu và khoản vay, đồng thời không thu hồi 15.712 tỉ đồng.

Liên quan thương vụ này, C03 xác định bà Trương Mỹ Lan mới thanh toán 15.712/22.000 tỉ đồng cho Bitexco, việc chuyển nhượng dự án Khu tứ giác Bến Thành chưa hoàn thành nên Bitexco vẫn là chủ sở hữu Saigon Glory.

HĐXX xét thấy, liên quan dự án Khu tứ giác bến thành của Saigon Glory, hiện còn nhiều tài liệu, chứng cứ chưa được làm rõ và mâu thuẫn với nhận thức của bị cáo Lan nên HĐXX chuyển cho C03 tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.



Nếu không hoàn thành thoả thuận, hai bên phải hoàn trả tài sản. Tuy nhiên, Bitexco và Saigon Glory đã dùng tài sản công ty để bảo lãnh khoản vay và phát hành trái phiếu 23.000 tỉ đồng cho mục đích cá nhân của bị cáo Lan, hiện số nợ đã lên tới 33.000 tỉ đồng và bà Lan không thể thanh toán.

Ngày 29-8-2024, đại diện gia đình bị cáo Lan cùng Bitexco thống nhất để Bitexco đại diện giải quyết nghĩa vụ nợ chuyển nhượng Saigon Glory và toàn bộ hiện trạng của dự án, tài sản dự án, quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của dự án cho Công ty TNHH Đông Phương Hà Nội.



Tại công văn ngày 10-10-2024, C03 cho biết Bitexco, Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội và ngân hàng đã thống nhất thoả thuận để Công ty Phương Đông Hà Nội chịu trách nhiệm trả gốc, lãi các gói trái phiếu và khoản vay của Saigon Glory. Bitexco sẽ tiếp tục thanh toán đến ngày 12-6-2025. Ngân hàng cam kết thu xếp vốn để Công ty Phương Đông Hà Nội phát triển dự án. Các bên đã hoàn tất ký kết vào ngày 4-10-2024. HĐXX cho biết kết quả điều tra của C03 cho thấy trong quá trình mua bán dự án, bà Lan đã giao cho Bitexco 15.712 tỉ đồng/22.000 tỉ đồng nhưng đã nhận từ Bitexco tiền phát hành trái phiếu từ Saigon Glory và tiền từ việc Bitexco bảo lãnh cho vay; tổng cộng 23.000 tỉ đồng tiền gốc, đến nay gồm tiền lãi phát sinh hơn 30.000 tỉ đồng; Bitexco phải nhận trả thay bà Lan. Hiện C03 đã chuyển hồ sơ cho Vụ 3 VKSND Tối cao để xem xét trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.