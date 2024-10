Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Cai Lậy , tỉnh Tiền Giang đã tiến hành bắt khẩn cấp nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke.

Nhóm nghi phạm bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp gồm: Phùng Thanh Nhớ (sinh năm 1990), Trương Thanh Tuân (sinh năm 1997), Trần Hữu Nhân (sinh năm 1995) cùng ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; Võ Thị Ái (sinh ngày năm 1990, ngụ TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Thị Hồng Phương (sinh năm 1999); Trần Ngọc Tiên (ngày năm 1998) cùng ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Các đối tượng bị lực lượng công an tạm giữ sau khi test nhanh có kết quả dương tính với ma tuý- ảnh Tấn Minh

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 6h ngày 10/10, Công an Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tiến hành kiểm tra Cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke Royal 2 (phường 4, TX. Cai Lậy) do bà N.T.N.S. (62 tuổi, ngụ tại địa phương) đứng tên giấy phép kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện có 8 người đang tụ tập, có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy . Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc sử dụng chất ma tuý. Tổ công tác tiến hành test nhanh, kết quả một số người này dương tính với chất ma túy.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận, khoảng 2 giờ ngày 10/10, Võ Thị Ái đi ra trước quầy tiếp tân của quán gặp bà S. hỏi mua ma túy loại Khây ( Ketamine ) thì được bà S. đồng ý bán với giá 2 triệu đồng. Sau đó, Ái mang về phòng karaoke cho cả nhóm sử dụng. Đến khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra phát hiện thu giữ số ma tuý chưa sử dụng hết cùng nhiều tang vật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã Cai Lậy tiếp tục điều tra, xử lý.