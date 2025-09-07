"Bà trùm" Phạm Kim Dung là ai và liên hệ mật thiết thế nào với Hoa hậu Thùy Tiên?

Nhắc đến người phụ nữ quyền lực Vbiz hiện tại, cái tên Phạm Kim Dung không thể thiếu. Nữ CEO công ty Sen Vàng không chỉ được biết đến như một nhà tổ chức các cuộc thi Hoa hậu, mà còn là người góp phần đưa nhan sắc Việt vươn ra đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, bà Phạm Kim Dung hiện rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng sau khi Hoa hậu Thùy Tiên - "gà cưng" cũ, từng thuộc quyền quản lý của Sen Vàng - vướng bê bối vi phạm pháp luật.

Bà Phạm Kim Dung bị réo tên liên tục suốt thời gian qua vì có mối quan hệ mật thiết với Thùy Tiên

Từ tuổi thơ cơ cực đến bà trùm quyền lực showbiz Việt

Phạm Kim Dung sinh năm 1979 tại Vĩnh Long, trong một gia đình đông con. Là con út trong 8 anh chị em, bà sớm trải qua những tháng ngày cơ cực. Năm 9 tuổi, bà đã cùng gia đình lên TP.HCM mưu sinh, sống nhờ trong căn phòng nhỏ trước đó được dùng để nuôi heo, làm bếp, nhà kho… của người quen. Chứng kiến cha mẹ làm nghề may gia công với thu nhập bấp bênh, đến nỗi lâm bệnh tật cũng không tiền đi viện, bà đã ý thức được giá trị của lao động và luôn mang trong mình ước muốn đổi đời ngay từ nhỏ.

Thời sinh viên, Phạm Kim Dung vừa học vừa làm, đảm nhận nhiều công việc khác nhau để phụ giúp gia đình. Bước ngoặt đầu tiên của bà là công việc nghiên cứu thị trường, sau đó chuyển sang làm tổ chức sự kiện và marketing. Chính những năm tháng làm thuê ấy đã cho bà nền tảng vững chắc để sau này tự mình khởi nghiệp.

Bà Phạm Kim Dung có tuổi thơ khó khăn, lam lũ

Năm 2006, Phạm Kim Dung sáng lập Công ty Quảng cáo – Truyền thông Sen Vàng. Từ một doanh nghiệp nhỏ, Sen Vàng dần trở thành “ông lớn” trong lĩnh vực truyền thông - giải trí, nắm giữ hàng loạt bản quyền các cuộc thi sắc đẹp danh giá như Miss World, Miss Grand International, Miss Supranational, Miss Asia Pacific, Miss International, Miss Intercontinental….

Không chỉ là nhà tổ chức, Phạm Kim Dung còn trực tiếp đồng hành cùng nhiều hoa hậu, á hậu nổi bật. Bà được xem là người “mát tay” khi phát hiện và dìu dắt Đặng Thu Thảo từ Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2012 đến ngôi vị Hoa hậu Việt Nam. Tiếp đó, hàng loạt nhan sắc khác như Đỗ Mỹ Linh, Ngô Thanh Thanh Tú, Huyền My, Diễm Trang… đều trưởng thành dưới bàn tay của Sen Vàng.

Nhờ chiến lược và định hướng đúng đắn, các người đẹp Việt đã gặt hái nhiều thành tích quốc tế: Đỗ Mỹ Linh giành giải Hoa hậu Nhân ái Thế giới, Khánh Phương lọt Top 25 Miss Supranational, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021, Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024 (Miss International)...

Công ty Sen Vàng và bà Phạm Kim Dung "mát tay" trong việc phát hiện và dìu dắt nhiều Hoa hậu, Á hậu

Từ cô bé nghèo ở miền Tây đến nữ doanh nhân quyền lực trong làng sắc đẹp, hành trình của Phạm Kim Dung là minh chứng sống động cho nghị lực và khát vọng vươn lên. Với vai trò CEO Sen Vàng, bà không chỉ kiến tạo nên những sân chơi sắc đẹp chuyên nghiệp, mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ nhan sắc quốc tế. Danh xưng “bà trùm hoa hậu” vì thế không chỉ là lời ca tụng, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho hơn hai thập kỷ cống hiến không ngừng của bà Phạm Kim Dung.

Mối quan hệ của "bà trùm Hoa hậu" và Thùy Tiên

Trong lịch sử các cuộc thi hoa hậu, không thiếu những câu chuyện về tình thầy trò, “người đỡ đầu - gà cưng”. Nhưng hiếm có mối quan hệ nào được nhắc đến nhiều như giữa bà Phạm Kim Dung và Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Miss Grand International 2021.

Trước khi đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên từng thử sức ở nhiều cuộc thi sắc đẹp nhưng chưa tạo được tiếng vang lớn. Thế nhưng, Phạm Kim Dung đã nhìn ra điểm sáng ở Thùy Tiên: khả năng ngoại ngữ vượt trội, bản lĩnh sân khấu và tinh thần chiến đấu bền bỉ. Bằng sự nhạy bén và kinh nghiệm lâu năm, bà quyết định “chọn mặt gửi vàng”, tin tưởng giao trọng trách cho Thùy Tiên - dù đó là một lựa chọn đầy mạo hiểm và liều lĩnh vào thời điểm đó.

Và quyết định ấy của "dì Dung" đã làm nên lịch sử. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự hỗ trợ hết mình từ Sen Vàng, Thùy Tiên đã tỏa sáng tại Miss Grand International 2021. Câu trả lời ứng xử bằng tiếng Anh đầy thuyết phục, phong thái tự tin cùng năng lượng lan tỏa đã giúp cô trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang Miss Grand International. Danh hiệu này không chỉ thay đổi cuộc đời Thùy Tiên, mà còn nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ nhan sắc quốc tế. Sau khi giành vương miện Miss Grand International, Thùy Tiên trở thành "át chủ bài", Hoa hậu có hoạt động nổi bật nhất của công ty Sen Vàng.

Thùy Tiên từng là “gà cưng” thành công và đắt show nhất của bà Phạm Kim Dung

Đến tháng 5/2025, mối quan hệ của Thùy Tiên và Sen Vàng chấm hết sau khi nàng hậu bị bắt tạm giam với cáo buộc "lừa dối khách hàng" liên quan đến vụ kẹo rau củ giả Kera. 1 ngày sau khi cơ quan chức năng thông tin bắt giữ Thùy Tiên, Sen Vàng công bố chấm dứt hợp đồng với quản lý với Hoa hậu này.

Phía Sen Vàng cũng khẳng định mọi hoạt động hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận và đầu tư cổ phần của Thùy Tiên với các cá nhân, tổ chức bên ngoài đều do Thùy Tiên tự quyết định, thực hiện với tư cách cá nhân và Công ty Sen Vàng không tham gia, không đại diện, không có bất kỳ lợi ích kinh tế nào. Việc chấm dứt hợp đồng này là một thủ tục pháp lý bắt buộc, xuất phát từ các tình tiết và bối cảnh hiện hành. Dù vậy, với tư cách công ty chủ quản, bà Phạm Kim Dung và công ty Sen Vàng không tránh được việc bị dư luận hoài nghi tiêu cực.

Sen Vàng chấm dứt hợp đồng quản lý với Thùy Tiên ngay sau khi cơ quan chức năng thông báo bắt tạm giam nàng hậu

Đến mới đây, cơ quan chức năng cũng đã làm rõ vai trò của công ty Sen Vàng của Phạm Kim Dung đối với vụ ồn ào của Hoa hậu Thuỳ Tiên. Theo đó, khi tranh cãi về kẹo Kera nổ ra vào đầu tháng 3/2025, để tránh ảnh hưởng hình ảnh sau tranh cãi về kẹo Kera, Hoa hậu Thùy Tiên đã đề nghị Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt ký hợp đồng hợp thức hóa việc quảng bá với Công ty Sen Vàng - đơn vị quản lý của cô. Theo yêu cầu của Thùy Tiên, hợp đồng được ký ngày 7/3/2025 nhưng ghi lùi thời gian về 5/12/2024, trước khi cô đăng quảng cáo đầu tiên trên Facebook. Việc làm này được cho là để giúp giữ hình ảnh cho Thuỳ Tiên và tránh ảnh hưởng đến công ty Sen Vàng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, bà Phạm Kim Dung cùng các cá nhân thuộc công ty Sen Vàng không góp mặt trong quá trình trao đổi, sản xuất, quảng bá hay đăng tải thông tin giới thiệu kẹo Kera của Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Cơ quan chức năng cho biết công ty Sen Vàng và các cá nhân ở công ty này không được hưởng lợi gì trong quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu, công bố sản phẩm kẹo Kera từ việc ký hợp đồng trên cho Thùy Tiên. Do đó, bà Phạm Thị Kim Dung và 4 cá nhân khác tại Công ty Sen Vàng không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án về tội Lừa dối khách hàng.

Cơ quan chức năng vừa thông tin bà Phạm Kim Dung 4 cá nhân khác tại Công ty Sen Vàng không có dấu hiệu đồng phạm với các bị can trong vụ án về tội Lừa dối khách hàng của Thùy Tiên

Kể từ lúc Hoa hậu Thùy Tiên vướng bê bối đến nay, bà Phạm Kim Dung tránh né nhắc đến hay phản hồi trước mọi câu hỏi liên quan đến Thùy Tiên. Bà và công ty Sen Vàng tập trung vào việc tổ chức các cuộc thi sắc đẹp, hỗ trợ các Hoa hậu và Á hậu chuẩn bị tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế.