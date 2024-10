Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh "Hà", chị gái của bà trùm Dung "Hà" trong vụ án Năm Cam) và 34 bị can khác trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ tại TPHCM, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận.



Vũ Hoàng Oanh khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Trong đó, bị can Vũ Hoàng Oanh và 27 người bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự, với hình phạt cao nhất là tử hình. Ngoài ra, 6 bị can bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Một người bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2022, Vũ Hoàng Oanh tổ chức, chỉ đạo đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ tại những tỉnh, TP trên. Ban đầu, Vũ Hoàng Oanh trực tiếp thuê Nguyễn Văn Nam vận chuyển các bánh heroin từ Phnom Penh về TPH CM giao cho khách của Oanh.

Sau đó, tại TP HCM, Vũ Hoàng Oanh thuê Nguyễn Anh Bảo Quốc nhận ma túy từ Nguyễn Duy Khánh hoặc trực tiếp nhận các hộp số ôtô cũ có giấu ma túy bên trong về cất giấu, giao cho Nam hoặc tự giao cho khách tại TP HCM và các vùng lân cận;

Tại miền Bắc, Vũ Hoàng Oanh chỉ đạo Nam nhận ma túy từ Nguyễn Anh Bảo Quốc hoặc từ một người phụ nữ ở quận 8, TP HCM, rồi giao cho khách tại Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

VKSND tối cao cáo buộc tổng số các hộp số ô tô cũ được các bị can vận chuyển trót lọt từ Campuchia về Việt Nam là 129 hộp số, mỗi hộp số chứa khoảng 50 kg ma túy.

VKSND tối cao nhận định đây là vụ án vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia, do các đối tượng người Việt Nam sống ở nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước. Hành vi phạm tội của các bị can diễn ra trong một thời gian dài với nhiều đối tượng tham gia.

Các đối tượng đã điều hành hoạt động mua bán ma túy bằng cách sử dụng mạng xã hội Signal lấy biệt danh là "Colombia", "Mosscau" hoặc "Mosscau Russia" chỉ đạo chia đoạn, cắt khúc tránh bị phát hiện.

Để giữ bảo mật hoạt động của tổ chức, đường dây các đối tượng cùng sử dụng mạng xã hội Signal, đầu số điện thoại của Mỹ hoặc Campuchia liên lạc giao nhận ma túy và sử dụng tài khoản trung gian mang tên Hoang Cong Tu để thực hiện việc thanh toán tiền mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với tổng số tiền khoảng 1.400 tỉ đồng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3-2018 đến tháng 11-2022, các bị can trong vụ án đã vận chuyển, mua bán trót lọt số lượng ma túy đặc biệt lớn, tổng số hơn 336 kg heroin; hơn 115 kg ketamine; hơn 256 kg methamphetamine; hơn 43,8 kg MDMA...

Cáo trạng cáo buộc Vũ Hoàng Oanh có vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo các bị can khác vận chuyển, mua bán trái phép các loại ma túy, tổng hơn 626 kg.

Ngoài 35 bị can bị VKSND tối cao truy tố, đường dây trên còn 2 bị can là Trần Vĩnh Hạ, Vũ Thị Vòng đang bỏ trốn và bị Bộ Công an truy nã.

Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh "Hà", ở Hải Phòng, là chị gái của Dung Hà - trùm giang hồ đất Cảng một thời). Oanh "Hà" có lý lịch bất hảo với 7 tiền án, tiền sự.

